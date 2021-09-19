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США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
3:2
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
1:0
5' Гол
Дорси Гриффин
2:0
20' Гол
Пико Фабрис
40' Желтая карточка
Валентин Зарек
3:0
59' Пенальти
Кинтеро Дарвин
3:1
86' Гол
Обриан Ядер
3:2
90' Гол
Обриан Ядер
90' Желтая карточка
Шен Саболч
90'+9
26
Нельсон
Майкл
II
4
Валентин
Зарек
5
Паркер
Тим
18
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
25
Дорси
Гриффин
23
Кинтеро
Дарвин
10
Пико
Фабрис
37
Урути
Максимилиано
99
Фелипе
Мегиоларо
32
Че
Джастин
14
Берджесс
Нкоси
24
Хеджес
Мэтт
22
Твумаси
Эма
18
Сервания
Брандон
5
Факундо
Киньон
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
19
Помикал
Пакстон
16
Пепи
Рикардо
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пико Фабрис 10 (3) 0.38
2. Урути Максимилиано 6 0.23
3. Пашер Тайлер 4 0.15
4. Вера Матиас 3 0.12
5. Родригес Мемо 2 0.08
6. Дорси Гриффин 2 0.08
7. Кинтеро Дарвин 1 (1) 0.04
8. Кристиан Рамирез 1 0.04
9. Адальберто Карраскилья 1 0.04
10. Фигероа Мэйнор 0 0
11. Валентин Зарек 0 0
12. Корона Джо 0 0
13. Серен Дарвин 0 0
14. Лундквист Адам 0 0
15. Джонс Деррик 0 0
16. Хадебе Тинейдж 0 0
17. Джункуа Сэм 0 0
18. Баямич Матео 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепи Рикардо 12 0.46
2. Обриан Ядер 8 0.31
3. Феррейра Хесус 6 0.23
4. Хара Франко 4 (1) 0.15
5. Холлингсхед Райан 2 0.08
6. Рикаурте Андрес 1 0.04
7. Помикал Пакстон 1 0.04
8. Берджесс Нкоси 1 0.04
9. Брессан Матеус 1 0.04
10. Сили Данте 1 0.04
11. Шен Саболч 0 0
12. Че Джастин 0 0
13. Акоста Бриан 0 0
14. Фелипе Мегиоларо 0 0
15. Мунджома Эдди 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Пико Фабрис 9 0
2. Вера Матиас 7 0
3. Валентин Зарек 5 0
4. Серен Дарвин 3 1
5. Урути Максимилиано 4 0
6. Боньек Оскар 4 0
7. Джонс Деррик 4 0
8. Корона Джо 3 0
9. Паркер Тим 3 0
10. Фигероа Мэйнор 2 0
11. Родригес Мемо 2 0
12. Хадебе Тинейдж 2 0
13. Дорси Гриффин 2 0
14. Джункуа Сэм 2 0
15. Кинтеро Дарвин 1 0
16. Лундквист Адам 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Хара Франко 6 0
2. Акоста Бриан 6 0
3. Брессан Матеус 6 0
4. Обриан Ядер 6 0
5. Рикаурте Андрес 5 0
6. Хеджес Мэтт 4 0
7. Шен Саболч 4 0
8. Серрильо Эдвин 4 0
9. Твумаси Эма 4 0
10. Факундо Киньон 2 0
11. Холлингсхед Райан 2 0
12. Маурер Джимми 2 0
13. Варгас Фредди 2 0
14. Помикал Пакстон 1 0
15. Феррейра Хесус 1 0
16. Сервания Брандон 1 0
17. Фелипе Мегиоларо 1 0
18. Пепи Рикардо 1 0
19. Тессманн Таннер 1 0
20. Мунджома Эдди 1 0
21. Берджесс Нкоси 1 0
22. Эльмедхар Калиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 26.67% (8) 13.33% (4) 23.33% (7) 23.33% (7) 6.67% (2) 6.67% (2)
 Даллас 16.22% (6) 8.11% (3) 18.92% (7) 21.62% (8) 13.51% (5) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:0 Остин Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Остин 3:5 Даллас
Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Даллас: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Хьюстон Динамо 2:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Даллас МЛС
Даллас 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Даллас МЛС Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
5. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
6. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
6. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
7. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
8. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
9. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
12. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 26 5 11 10 31 - 39 26
14. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
3. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
5. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
6. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
7. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 3:2 Даллас онлайн




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