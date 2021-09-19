США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
3:2
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Даллас
1:0
5' ГолДорси Гриффин
2:0
20' ГолПико Фабрис
40' Желтая карточкаВалентин Зарек
3:0
59' ПенальтиКинтеро Дарвин
3:1
86' ГолОбриан Ядер
3:2
90' ГолОбриан Ядер
90' Желтая карточкаШен Саболч
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
32
Че
Джастин
24
Хеджес
Мэтт
22
Твумаси
Эма
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мортон КайлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Нападающий
-
12 Бэрд КориНападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Зобек КайлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчНападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
5'
1:0
20'
2:0
40'
59'
3:0
86'
3:1
90'
3:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пико Фабрис
|10 (3)
|0.38
|2.
|Урути Максимилиано
|6
|0.23
|3.
|Пашер Тайлер
|4
|0.15
|4.
|Вера Матиас
|3
|0.12
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0.08
|6.
|Дорси Гриффин
|2
|0.08
|7.
|Кинтеро Дарвин
|1 (1)
|0.04
|8.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.04
|9.
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.04
|10.
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
|12.
|Корона Джо
|0
|0
|13.
|Серен Дарвин
|0
|0
|14.
|Лундквист Адам
|0
|0
|15.
|Джонс Деррик
|0
|0
|16.
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|17.
|Джункуа Сэм
|0
|0
|18.
|Баямич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепи Рикардо
|12
|0.46
|2.
|Обриан Ядер
|8
|0.31
|3.
|Феррейра Хесус
|6
|0.23
|4.
|Хара Франко
|4 (1)
|0.15
|5.
|Холлингсхед Райан
|2
|0.08
|6.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.04
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0.04
|8.
|Берджесс Нкоси
|1
|0.04
|9.
|Брессан Матеус
|1
|0.04
|10.
|Сили Данте
|1
|0.04
|11.
|Шен Саболч
|0
|0
|12.
|Че Джастин
|0
|0
|13.
|Акоста Бриан
|0
|0
|14.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|15.
|Мунджома Эдди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пико Фабрис
|9
|0
|2.
|Вера Матиас
|7
|0
|3.
|Валентин Зарек
|5
|0
|4.
|Серен Дарвин
|3
|1
|5.
|Урути Максимилиано
|4
|0
|6.
|Боньек Оскар
|4
|0
|7.
|Джонс Деррик
|4
|0
|8.
|Корона Джо
|3
|0
|9.
|Паркер Тим
|3
|0
|10.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|11.
|Родригес Мемо
|2
|0
|12.
|Хадебе Тинейдж
|2
|0
|13.
|Дорси Гриффин
|2
|0
|14.
|Джункуа Сэм
|2
|0
|15.
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|16.
|Лундквист Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хара Франко
|6
|0
|2.
|Акоста Бриан
|6
|0
|3.
|Брессан Матеус
|6
|0
|4.
|Обриан Ядер
|6
|0
|5.
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|6.
|Хеджес Мэтт
|4
|0
|7.
|Шен Саболч
|4
|0
|8.
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|9.
|Твумаси Эма
|4
|0
|10.
|Факундо Киньон
|2
|0
|11.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|12.
|Маурер Джимми
|2
|0
|13.
|Варгас Фредди
|2
|0
|14.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|15.
|Феррейра Хесус
|1
|0
|16.
|Сервания Брандон
|1
|0
|17.
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|18.
|Пепи Рикардо
|1
|0
|19.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|20.
|Мунджома Эдди
|1
|0
|21.
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|22.
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|6.67% (2)
|Даллас
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:0 Остин Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +5 =7 -8Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Остин 3:5 Даллас
Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Даллас: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Даллас 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Даллас МЛС Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|12.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|14.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2