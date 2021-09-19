США: МЛС 2021
Остин
1:1
Первый тайм: 20'
Стадион: Q2 Stadium
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4' Желтая карточкаДаниэль Перейра
1:0
6' ГолДриусси Себастьян
1:1
17' ГолЛопес Маркос IV
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
99
Джитте
Мусса
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
6'
17'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фагундес Диего
|6
|0.24
|2.
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.2
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.12
|4.
|Дриусси Себастьян
|2
|0.08
|5.
|Почеттино Томас
|2
|0.08
|6.
|Галлахер Джон
|2
|0.08
|7.
|Касканте Хулио
|1
|0.04
|8.
|Хименес Эктор
|1
|0.04
|9.
|Страуд Джаред
|0
|0
|10.
|Колманич Жан
|0
|0
|11.
|Лима Ник
|0
|0
|12.
|Редес Родни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|8
|0.32
|2.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.16
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.08
|4.
|Вондоловски Крис
|2
|0.08
|5.
|Натан Рафаэл
|2
|0.08
|6.
|Юилл Джексон
|2
|0.08
|7.
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.08
|8.
|Марье Поль
|1
|0.04
|9.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|10.
|Салинас Ши
|0
|0
|11.
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|12.
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|13.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|14.
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Александр
|3
|1
|2.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|3.
|Фагундес Диего
|4
|0
|4.
|Страуд Джаред
|4
|0
|5.
|Касканте Хулио
|2
|1
|6.
|Почеттино Томас
|3
|0
|7.
|Лима Ник
|3
|0
|8.
|Романа Джохан
|3
|0
|9.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|10.
|Хименес Эктор
|2
|0
|11.
|Колманич Жан
|2
|0
|12.
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|13.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|14.
|Freddy Kleemann
|1
|0
|15.
|Aedan Stanley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|10
|0
|2.
|Жудсон
|6
|1
|3.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|7
|0
|4.
|Натан Рафаэл
|5
|1
|5.
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|6.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|7.
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|8.
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|9.
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|11.
|Салинас Ши
|2
|0
|12.
|Риос Андрес
|2
|0
|13.
|Аланис Освальдо
|2
|0
|14.
|Марье Поль
|2
|0
|15.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|16.
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|17.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
|8% (2)
|20% (5)
Предыдущие игры
Остин Последние 20 матчей: +3 =4 -13Остин 1:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 3:0 Остин Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас
Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +3 =9 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Остин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|24
|10
|11
|3
|38 - 22
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 28
|36
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|24
|4
|9
|11
|24 - 43
|21
|13.
|Торонто
|1:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|27 - 50
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 39
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|26 - 29
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|40 - 35
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|25
|6
|10
|9
|29 - 36
|28
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|28 - 37
|23
|14.
|Остин
|1:1 Заявка
|25
|5
|5
|15
|23 - 37
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 12
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 7
|23
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|5.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|1:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 17
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 24
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|13.
|Остин
|1:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|10
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2