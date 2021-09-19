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США: МЛС 2021

2021
Остин
3:4
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
4' Желтая карточка
Даниэль Перейра
1:0
6' Гол
Дриусси Себастьян
1:1
17' Гол
Лопес Маркос IV
2:1
35' Гол
Галлахер Джон
3:1
45' Гол
Ринг Александр
3:2
49' Гол
Эспиноса Кристиан
58' Желтая карточка
Ринг Александр
3:3
58' Пенальти
Лопес Хавьер-Эдуардо
60' Желтая карточка
Стувер Брэд
61' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
3:4
63' Гол
Лопес Хавьер-Эдуардо
65' Вторая желтая карточка
Ринг Александр
69' Желтая карточка
Касканте Хулио
72' Желтая карточка
Марье Поль
90' Желтая карточка
Ремеди Эрик
90' Желтая карточка
Риос Андрес
90'+10
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
24
Лима
Ник
15
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
17
Галлахер
Джон
25
Дриусси
Себастьян
7
Почеттино
Томас
99
Джитте
Мусса
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
5
Ремеди
Эрик
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
7
Фьерро
Карлос
28
Киканович
Бенджамин
Остин
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фагундес Диего 6 0.24
2. Домингес Сесильо 5 (1) 0.2
3. Ринг Александр 4 0.16
4. Дриусси Себастьян 3 0.12
5. Галлахер Джон 3 0.12
6. Почеттино Томас 2 0.08
7. Касканте Хулио 1 0.04
8. Хименес Эктор 1 0.04
9. Страуд Джаред 0 0
10. Колманич Жан 0 0
11. Лима Ник 0 0
12. Редес Родни 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Хавьер-Эдуардо 10 (1) 0.4
2. Кауэлл Кейд 4 0.16
3. Эспиноса Кристиан 3 0.12
4. Вондоловски Крис 2 0.08
5. Натан Рафаэл 2 0.08
6. Юилл Джексон 2 0.08
7. Аланис Освальдо 2 (2) 0.08
8. Киканович Бенджамин 1 0.04
9. Лопес Маркос IV 1 0.04
10. Марье Поль 1 0.04
11. Салинас Ши 0 0
12. Фьерро Карлос 0 0
13. Luciano Andres Abecasis 0 0
14. Юнгвирт Флориан 0 0
15. Бисон Таннер 0 0

Карточки

Остин
# Игрок      
1. Ринг Александр 4 2
2. Даниэль Перейра 5 0
3. Касканте Хулио 3 1
4. Фагундес Диего 4 0
5. Страуд Джаред 4 0
6. Почеттино Томас 3 0
7. Лима Ник 3 0
8. Романа Джохан 3 0
9. Беслер Мэтт 2 0
10. Хименес Эктор 2 0
11. Колманич Жан 2 0
12. Берхальтер Себастьян 2 0
13. Домингес Сесильо 1 0
14. Стувер Брэд 1 0
15. Freddy Kleemann 1 0
16. Aedan Stanley 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Ремеди Эрик 11 0
2. Жудсон 6 1
3. Лопес Хавьер-Эдуардо 7 0
4. Натан Рафаэл 5 1
5. Эспиноса Кристиан 5 0
6. Вондоловски Крис 2 1
7. Luciano Andres Abecasis 3 0
8. Риос Андрес 3 0
9. Лопес Маркос IV 3 0
10. Марье Поль 3 0
11. Кауэлл Кейд 3 0
12. Фьерро Карлос 1 1
13. Салинас Ши 2 0
14. Аланис Освальдо 2 0
15. Юнгвирт Флориан 1 0
16. Эбобисс Жереми 1 0
17. Марцинковски Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Остин 24% (6) 16% (4) 24% (6) 12% (3) 16% (4) 8% (2)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 20.69% (6) 17.24% (5) 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Остин Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Остин 1:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 3:0 Остин Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас
Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Остин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
5. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
6. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
6. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
7. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
8. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
9. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
12. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 26 5 11 10 31 - 39 26
14. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
3. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
5. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
6. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
7. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ринг Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Джон Галлахер бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Лопес Маркос IV бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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