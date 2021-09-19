США: МЛС 2021
Остин
3:4
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4' Желтая карточкаДаниэль Перейра
1:0
6' ГолДриусси Себастьян
1:1
17' ГолЛопес Маркос IV
2:1
35' ГолГаллахер Джон
3:1
45' ГолРинг Александр
3:2
49' ГолЭспиноса Кристиан
58' Желтая карточкаРинг Александр
3:3
58' ПенальтиЛопес Хавьер-Эдуардо
60' Желтая карточкаСтувер Брэд
61' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
3:4
63' ГолЛопес Хавьер-Эдуардо
65' Вторая желтая карточкаРинг Александр
69' Желтая карточкаКасканте Хулио
72' Желтая карточкаМарье Поль
90' Желтая карточкаРемеди Эрик
90' Желтая карточкаРиос Андрес
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
99
Джитте
Мусса
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
6'
17'
1:1
35'
2:1
45'
49'
58'
58'
60'
63'
65'
69'
72'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фагундес Диего
|6
|0.24
|2.
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.2
|3.
|Ринг Александр
|4
|0.16
|4.
|Дриусси Себастьян
|3
|0.12
|5.
|Галлахер Джон
|3
|0.12
|6.
|Почеттино Томас
|2
|0.08
|7.
|Касканте Хулио
|1
|0.04
|8.
|Хименес Эктор
|1
|0.04
|9.
|Страуд Джаред
|0
|0
|10.
|Колманич Жан
|0
|0
|11.
|Лима Ник
|0
|0
|12.
|Редес Родни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|10 (1)
|0.4
|2.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.16
|3.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.12
|4.
|Вондоловски Крис
|2
|0.08
|5.
|Натан Рафаэл
|2
|0.08
|6.
|Юилл Джексон
|2
|0.08
|7.
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.08
|8.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|9.
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|10.
|Марье Поль
|1
|0.04
|11.
|Салинас Ши
|0
|0
|12.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|13.
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|14.
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|15.
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Александр
|4
|2
|2.
|Даниэль Перейра
|5
|0
|3.
|Касканте Хулио
|3
|1
|4.
|Фагундес Диего
|4
|0
|5.
|Страуд Джаред
|4
|0
|6.
|Почеттино Томас
|3
|0
|7.
|Лима Ник
|3
|0
|8.
|Романа Джохан
|3
|0
|9.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|10.
|Хименес Эктор
|2
|0
|11.
|Колманич Жан
|2
|0
|12.
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|13.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|14.
|Стувер Брэд
|1
|0
|15.
|Freddy Kleemann
|1
|0
|16.
|Aedan Stanley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|11
|0
|2.
|Жудсон
|6
|1
|3.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|7
|0
|4.
|Натан Рафаэл
|5
|1
|5.
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|6.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|7.
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|8.
|Риос Андрес
|3
|0
|9.
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|10.
|Марье Поль
|3
|0
|11.
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|12.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|13.
|Салинас Ши
|2
|0
|14.
|Аланис Освальдо
|2
|0
|15.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|16.
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|17.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|24% (6)
|16% (4)
|24% (6)
|12% (3)
|16% (4)
|8% (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Остин Последние 20 матчей: +3 =4 -13Остин 1:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 3:0 Остин Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас
Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +3 =9 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Остин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|12.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|14.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2