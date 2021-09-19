США: МЛС 2021
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Рио Тинто
Сиэтл Саундерс
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
25
Луис
Эвертон
14
Рубин
Рубио
24
Фрай
Стефан
75
Лейва
Дэнни
11
Смит
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
- Защитник
-
16 Чанг МайкельЗащитник
-
26 Поудер НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|9
|0.36
|2.
|Руснак Альберт
|7 (2)
|0.28
|3.
|Рубин Рубио
|7
|0.28
|4.
|Джулио Андерсон
|6
|0.24
|5.
|Мерам Джастин
|2
|0.08
|6.
|Вуд Бобби
|2
|0.08
|7.
|Глэд Джастин
|2
|0.08
|8.
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|9.
|Jony Menendez
|1
|0.04
|10.
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|11.
|Холт Эрик
|1
|0.04
|12.
|Руис Пабло
|0
|0
|13.
|Броди Эндрю
|0
|0
|14.
|Луис Эвертон
|0
|0
|15.
|Беслер Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|14 (2)
|0.58
|2.
|Монтеро Фреди
|6
|0.25
|3.
|Смит Брэд
|3
|0.13
|4.
|Joao Paulo I
|2
|0.08
|5.
|Медранда Джимми
|2
|0.08
|6.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.08
|7.
|Арреага Хавьер
|2
|0.08
|8.
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0.04
|10.
|Брюин Уилл
|1
|0.04
|11.
|Роу Келин
|1
|0.04
|12.
|Гомес Еймар
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крейлах Дамир
|7
|0
|2.
|Глэд Джастин
|5
|1
|3.
|Руснак Альберт
|6
|0
|4.
|Руис Пабло
|5
|0
|5.
|Мерам Джастин
|5
|0
|6.
|Луис Эвертон
|5
|0
|7.
|Эррера Аарон
|5
|0
|8.
|Тоя Донни
|4
|0
|9.
|Беслер Ник
|4
|0
|10.
|Сильва Марсело
|2
|0
|11.
|Морган Эштон
|2
|0
|12.
|Чанг Майкель
|2
|0
|13.
|Jony Menendez
|2
|0
|14.
|Холт Эрик
|2
|0
|15.
|Даткович Тони
|1
|0
|16.
|Броди Эндрю
|1
|0
|17.
|Поудер Ноа
|1
|0
|18.
|Очоа Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|5
|0
|2.
|Joao Paulo I
|5
|0
|3.
|Арреага Хавьер
|5
|0
|4.
|Руидиас Рауль
|4
|0
|5.
|Лейва Дэнни
|3
|0
|6.
|О'Нил Шейн
|2
|0
|7.
|Толо Нуху
|2
|0
|8.
|Рольдан Александер
|2
|0
|9.
|Фрай Стефан
|1
|0
|10.
|Смит Брэд
|1
|0
|11.
|Медранда Джимми
|1
|0
|12.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|13.
|Делем Жорди
|1
|0
|14.
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|15.
|Доббелер Итан
|1
|0
|16.
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|7.69% (3)
|28.21% (11)
|Сиэтл Саундерс
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|25% (9)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Сиэтл Саундерс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|24
|13
|7
|4
|36 - 19
|46
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|25
|9
|7
|9
|40 - 35
|34
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|36 - 42
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|30 - 37
|26
|14.
|Остин
|3:4 Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|3:4 Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 30
|9
|13.
|Остин
|3:4 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2