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США: МЛС 2021

2021
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0' 32'
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
44
Даткович
Тони
6
Руис
Пабло
25
Луис
Эвертон
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
9
Мерам
Джастин
14
Рубин
Рубио
24
Фрай
Стефан
5
Толо
Нуху
3
Арреага
Хавьер
92
Abdoulaye
Cissoko
16
Рольдан
Александер
75
Лейва
Дэнни
84
Атенсио
Джошуа
11
Смит
Брэд
7
Ролдан
Кристиан
20
Бенезе
Николя
9
Руидиас
Рауль
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 9 0.36
2. Руснак Альберт 7 (2) 0.28
3. Рубин Рубио 7 0.28
4. Джулио Андерсон 6 0.24
5. Мерам Джастин 2 0.08
6. Вуд Бобби 2 0.08
7. Глэд Джастин 2 0.08
8. Эррера Аарон 1 0.04
9. Jony Menendez 1 0.04
10. Чанг Майкель 1 0.04
11. Холт Эрик 1 0.04
12. Руис Пабло 0 0
13. Броди Эндрю 0 0
14. Луис Эвертон 0 0
15. Беслер Ник 0 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 14 (2) 0.58
2. Монтеро Фреди 6 0.25
3. Смит Брэд 3 0.13
4. Joao Paulo I 2 0.08
5. Медранда Джимми 2 0.08
6. Ролдан Кристиан 2 0.08
7. Арреага Хавьер 2 0.08
8. Рольдан Александер 1 0.04
9. Бенезе Николя 1 0.04
10. Брюин Уилл 1 0.04
11. Роу Келин 1 0.04
12. Гомес Еймар 1 0.04

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Крейлах Дамир 7 0
2. Глэд Джастин 5 1
3. Руснак Альберт 6 0
4. Руис Пабло 5 0
5. Мерам Джастин 5 0
6. Луис Эвертон 5 0
7. Эррера Аарон 5 0
8. Тоя Донни 4 0
9. Беслер Ник 4 0
10. Сильва Марсело 2 0
11. Морган Эштон 2 0
12. Чанг Майкель 2 0
13. Jony Menendez 2 0
14. Холт Эрик 2 0
15. Даткович Тони 1 0
16. Броди Эндрю 1 0
17. Поудер Ноа 1 0
18. Очоа Дэвид 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Гомес Еймар 5 0
2. Joao Paulo I 5 0
3. Арреага Хавьер 5 0
4. Руидиас Рауль 4 0
5. Лейва Дэнни 3 0
6. О'Нил Шейн 2 0
7. Толо Нуху 2 0
8. Рольдан Александер 2 0
9. Фрай Стефан 1 0
10. Смит Брэд 1 0
11. Медранда Джимми 1 0
12. Ролдан Кристиан 1 0
13. Делем Жорди 1 0
14. Атенсио Джошуа 1 0
15. Доббелер Итан 1 0
16. Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 12.82% (5) 12.82% (5) 23.08% (9) 15.38% (6) 7.69% (3) 28.21% (11)
 Сиэтл Саундерс 5.56% (2) 13.89% (5) 8.33% (3) 19.44% (7) 27.78% (10) 25% (9)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Сиэтл Саундерс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
5. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
6. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 24 13 7 4 36 - 19 46
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 25 9 7 9 40 - 35 34
6. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
7. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
8. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
9. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
12. Даллас 0:2 Заявка 26 6 9 11 36 - 42 27
13. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 26 5 11 10 30 - 37 26
14. Остин 3:4 Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 12 23
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
7. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас 0:2 Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин 3:4 Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас 0:2 Заявка 14 2 3 9 17 - 30 9
13. Остин 3:4 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
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Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.34
3.46
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Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Сиэтл Саундерс онлайн




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