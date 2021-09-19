США: МЛС 2021
Реал Солт-Лейк
1:0
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Сиэтл Саундерс
33' Желтая карточкаЛуис Эвертон
41' Желтая карточкаКрейлах Дамир
45' Желтая карточкаAbdoulaye Cissoko
1:0
48' ГолКрейлах Дамир
53' Желтая карточкаЭррера Аарон
85' Желтая карточкаДжулио Андерсон
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
25
Луис
Эвертон
14
Рубин
Рубио
24
Фрай
Стефан
75
Лейва
Дэнни
11
Смит
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
- Защитник
-
16 Чанг МайкельЗащитник
-
26 Поудер НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
33'
41'
48'
1:0
53'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|10
|0.4
|2.
|Руснак Альберт
|7 (2)
|0.28
|3.
|Рубин Рубио
|7
|0.28
|4.
|Джулио Андерсон
|6
|0.24
|5.
|Мерам Джастин
|2
|0.08
|6.
|Вуд Бобби
|2
|0.08
|7.
|Глэд Джастин
|2
|0.08
|8.
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|9.
|Jony Menendez
|1
|0.04
|10.
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|11.
|Холт Эрик
|1
|0.04
|12.
|Руис Пабло
|0
|0
|13.
|Броди Эндрю
|0
|0
|14.
|Луис Эвертон
|0
|0
|15.
|Беслер Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|14 (2)
|0.58
|2.
|Монтеро Фреди
|6
|0.25
|3.
|Смит Брэд
|3
|0.13
|4.
|Joao Paulo I
|2
|0.08
|5.
|Медранда Джимми
|2
|0.08
|6.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.08
|7.
|Арреага Хавьер
|2
|0.08
|8.
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0.04
|10.
|Брюин Уилл
|1
|0.04
|11.
|Роу Келин
|1
|0.04
|12.
|Гомес Еймар
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крейлах Дамир
|8
|0
|2.
|Глэд Джастин
|5
|1
|3.
|Руснак Альберт
|6
|0
|4.
|Луис Эвертон
|6
|0
|5.
|Эррера Аарон
|6
|0
|6.
|Руис Пабло
|5
|0
|7.
|Мерам Джастин
|5
|0
|8.
|Тоя Донни
|4
|0
|9.
|Беслер Ник
|4
|0
|10.
|Сильва Марсело
|2
|0
|11.
|Морган Эштон
|2
|0
|12.
|Чанг Майкель
|2
|0
|13.
|Jony Menendez
|2
|0
|14.
|Холт Эрик
|2
|0
|15.
|Даткович Тони
|1
|0
|16.
|Броди Эндрю
|1
|0
|17.
|Поудер Ноа
|1
|0
|18.
|Джулио Андерсон
|1
|0
|19.
|Очоа Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|5
|0
|2.
|Joao Paulo I
|5
|0
|3.
|Арреага Хавьер
|5
|0
|4.
|Руидиас Рауль
|4
|0
|5.
|Лейва Дэнни
|3
|0
|6.
|О'Нил Шейн
|2
|0
|7.
|Толо Нуху
|2
|0
|8.
|Рольдан Александер
|2
|0
|9.
|Фрай Стефан
|1
|0
|10.
|Смит Брэд
|1
|0
|11.
|Медранда Джимми
|1
|0
|12.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|13.
|Делем Жорди
|1
|0
|14.
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|15.
|Доббелер Итан
|1
|0
|16.
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|17.
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
|17.5% (7)
|7.5% (3)
|27.5% (11)
|Сиэтл Саундерс
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|25% (9)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Сиэтл Саундерс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|12.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|14.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2