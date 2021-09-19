США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Сапуто
Чикаго Файр
39' Желтая карточкаСтоянович Лука
49' Желтая карточкаТеран Карлос
1:0
60' ГолКиото Ромель
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Монис АлексНападающий
-
27 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
39'
49'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.28
|2.
|Михайлович Джордже
|4
|0.16
|3.
|Киото Ромель
|4
|0.16
|4.
|Торрес Хоакин
|3
|0.12
|5.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.08
|6.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.08
|7.
|Шуэньер Матьё
|2
|0.08
|8.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.08
|9.
|Ibrahim Sunusi
|2
|0.08
|10.
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.08
|11.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.04
|12.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|13.
|Струна Альяж
|1
|0.04
|14.
|Камашо Руди
|1
|0.04
|15.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|16.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|17.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|18.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стоянович Лука
|7
|0.28
|2.
|Берич Роберт
|3
|0.12
|3.
|Алиседа Игнасио
|3
|0.12
|4.
|Секулич Борис
|2
|0.08
|5.
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.08
|6.
|Медран Альваро
|1
|0.04
|7.
|Оффор Чинонсо
|1
|0.04
|8.
|Кальво Франсиско
|1
|0.04
|9.
|Хименес Гастон
|1
|0.04
|10.
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|11.
|Герберс Фабиан
|0
|0
|12.
|Иванов Станислав III
|0
|0
|13.
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|2.
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Струна Альяж
|6
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|5.
|Миллер Камаль
|4
|0
|6.
|Уотерман Джоэль
|4
|0
|7.
|Бассонг Зохран
|2
|1
|8.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|9.
|Михайлович Джордже
|3
|0
|10.
|Киото Ромель
|2
|0
|11.
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|12.
|Диоп Клемент
|1
|0
|13.
|Бреза Себастьян
|1
|0
|14.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|15.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|16.
|Кицца Мустафа
|1
|0
|17.
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герберс Фабиан
|7
|0
|2.
|Каппелхоф Йохан
|3
|1
|3.
|Медран Альваро
|4
|0
|4.
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|5.
|Секулич Борис
|3
|0
|6.
|Стоянович Лука
|3
|0
|7.
|Наварро Мигель
|3
|0
|8.
|Теран Карлос
|3
|0
|9.
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|10.
|Хименес Гастон
|2
|0
|11.
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|12.
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|13.
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|14.
|Берич Роберт
|1
|0
|15.
|Кальво Франсиско
|1
|0
|16.
|Federico Navarro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клёб де Фут Монреаль
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|14.71% (5)
|Чикаго Файр
|22.73% (5)
|0
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль
Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ди Си Юнайтед 3:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр
Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Клёб де Фут Монреаль: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:1 Чикаго Файр МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Чикаго Файр МЛС Клёб де Фут Монреаль 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Чикаго Файр 0:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Чикаго Файр МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Чикаго Файр 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 30
|37
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 39
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|12.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|14.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 24
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2