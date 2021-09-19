  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
2:0
Конец матча

Стадион:
Чикаго Файр
0'
39' Желтая карточка
Стоянович Лука
49' Желтая карточка
Теран Карлос
1:0
60' Гол
Киото Ромель
2:0
80' Гол в свои ворота
Теран Карлос
90'+4
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
19
Бассонг
Зохран
18
Торрес
Хоакин
30
Киото
Ромель
8
Михайлович
Джордже
32
Слонина
Габриел
23
Теран
Карлос
22
Пинеда
Маурисио
3
Борнштейн
Джонатан
2
Секулич
Борис
21
Герберс
Фабиан
31
Federico
Navarro
6
Наварро
Мигель
99
Иванов
Станислав
III
8
Стоянович
Лука
9
Оффор
Чинонсо
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3
Чикаго Файр
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойе Мейсон 7 (2) 0.28
2. Киото Ромель 5 0.2
3. Михайлович Джордже 4 0.16
4. Торрес Хоакин 3 0.12
5. Бро-Гийяр Закари 2 0.08
6. Йонсен Бьорн 2 0.08
7. Шуэньер Матьё 2 0.08
8. Ahmed Hussein Hafez 2 0.08
9. Ibrahim Sunusi 2 0.08
10. Ваньяма Виктор 2 (1) 0.08
11. Пьетт Самуэль 1 0.04
12. Лаппалайнен Ласси 1 0.04
13. Струна Альяж 1 0.04
14. Камашо Руди 1 0.04
15. Уотерман Джоэль 0 0
16. Уртадо Эрик 0 0
17. Бассонг Зохран 0 0
18. Кицца Мустафа 0 0
Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стоянович Лука 7 0.28
2. Берич Роберт 3 0.12
3. Алиседа Игнасио 3 0.12
4. Секулич Борис 2 0.08
5. Франковски Пшемыслав 2 0.08
6. Медран Альваро 1 0.04
7. Оффор Чинонсо 1 0.04
8. Кальво Франсиско 1 0.04
9. Хименес Гастон 1 0.04
10. Пинеда Маурисио 1 0.04
11. Герберс Фабиан 0 0
12. Иванов Станислав III 0 0
13. Наварро Мигель 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 8 1
2. Камашо Руди 6 2
3. Струна Альяж 6 0
4. Бро-Гийяр Закари 4 0
5. Миллер Камаль 4 0
6. Уотерман Джоэль 4 0
7. Бассонг Зохран 2 1
8. Пьетт Самуэль 3 0
9. Михайлович Джордже 3 0
10. Киото Ромель 2 0
11. Шуэньер Матьё 2 0
12. Диоп Клемент 1 0
13. Бреза Себастьян 1 0
14. Тойе Мейсон 1 0
15. Ahmed Hussein Hafez 1 0
16. Кицца Мустафа 1 0
17. Масьель Эмануэль 1 0
Чикаго Файр
# Игрок      
1. Герберс Фабиан 7 0
2. Каппелхоф Йохан 3 1
3. Медран Альваро 4 0
4. Теран Карлос 4 0
5. Омсберг Уайетт 2 1
6. Секулич Борис 3 0
7. Стоянович Лука 3 0
8. Наварро Мигель 3 0
9. Борнштейн Джонатан 2 0
10. Хименес Гастон 2 0
11. Франковски Пшемыслав 2 0
12. Оффор Чинонсо 2 0
13. Пинеда Маурисио 2 0
14. Берич Роберт 1 0
15. Кальво Франсиско 1 0
16. Federico Navarro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клёб де Фут Монреаль 8.57% (3) 20% (7) 17.14% (6) 11.43% (4) 28.57% (10) 14.29% (5)
 Чикаго Файр 22.73% (5) 0 27.27% (6) 22.73% (5) 13.64% (3) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль
Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ди Си Юнайтед 3:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр
Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Клёб де Фут Монреаль: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Чикаго Файр МЛС
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:1 Чикаго Файр МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Чикаго Файр МЛС Клёб де Фут Монреаль 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Чикаго Файр 0:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Чикаго Файр МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Чикаго Файр 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Чикаго Файр МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 25 10 8 7 35 - 34 38
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 25 10 7 8 36 - 30 37
6. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
7. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 25 6 5 14 24 - 40 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
6. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 24 9 8 7 29 - 24 35
7. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
8. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
9. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
12. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 26 5 11 10 31 - 39 26
14. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 13 7 3 3 16 - 9 24
4. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
6. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
7. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
8. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 21 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Стоянович Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 2:0 Чикаго Файр онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 