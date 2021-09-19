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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
3:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
33' Желтая карточка
Шлегель Родриго
1:0
37' Гол
Вагнер Кай
53' Желтая карточка
Флэк Леон
1:1
57' Гол
Тейшейра Руан
59' Желтая карточка
Тейшейра Руан
2:1
61' Гол
Пржибылко Каспер
75' Желтая карточка
Мишель Бенжи
80' Желтая карточка
Гальесе Педро
80' Желтая карточка
Янссон Робин
86' Желтая карточка
Raul Aguilera
88' Красная карточка
Карлос Антонио
3:1
89' Пенальти
Пржибылко Каспер
90'+5
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
10
Монтейру
Жамиру
19
Бёрк
Кори
23
Пржибылко
Каспер
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
15
Шлегель
Родриго
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
10
Перейра
Маурисио
13
Акинделе
Тешо
19
Мишель
Бенжи
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Орландо Сити
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 8 (1) 0.33
2. Бёрк Кори 4 0.17
3. Сантос Сержио II 4 0.17
4. Глеснес Якоб 3 0.13
5. Монтейру Жамиру 2 0.08
6. Вагнер Кай 2 0.08
7. Салливан Куинн 2 0.08
8. Газдаг Даниэль 1 (1) 0.04
9. Эллиотт Джек 1 0.04
10. Бедойя Алехандро 1 0.04
11. Ааронсон Пакстен 1 0.04
12. Мбезо Оливье 0 0
13. Мартинес Хосе Андрес 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 9 (2) 0.36
2. Мишель Бенжи 4 0.16
3. Акинделе Тешо 3 0.12
4. Ван дер Ватер Силвестр 3 0.12
5. Дайк Дэрил 3 0.12
6. Урсо Жуниор 3 0.12
7. Мюллер Крис 2 0.08
8. Тейшейра Руан 2 0.08
9. Карлос Антонио 2 0.08
10. Перея Андрес 2 0.08
11. Перейра Маурисио 1 0.04
12. Смит Кайл 1 0.04
13. Янссон Робин 1 0.04
14. Мас Эмануэль 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 7 0
2. Эллиотт Джек 6 0
3. Мбезо Оливье 6 0
4. Мартинес Хосе Андрес 4 1
5. Глеснес Якоб 5 0
6. Бедойя Алехандро 4 0
7. Вагнер Кай 4 0
8. Флэк Леон 4 0
9. Сантос Сержио II 3 0
10. Фонтана Энтони 2 0
11. Фриз Мэтт 0 1
12. Пржибылко Каспер 1 0
13. Пауэлл Альвас 1 0
14. Блэйк Андре 1 0
15. Реал Мэттью 1 0
16. Ааронсон Пакстен 1 0
17. Харриэль Натан 1 0
18. Салливан Куинн 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Карлос Антонио 4 1
2. Урсо Жуниор 5 0
3. Янссон Робин 5 0
4. Мюллер Крис 5 0
5. Нани Луиш 3 1
6. Перейра Маурисио 4 0
7. Шлегель Родриго 4 0
8. Перея Андрес 2 1
9. Мендес Джегсон 3 0
10. Смит Кайл 3 0
11. Моутинью Жоау 2 0
12. Мишель Бенжи 2 0
13. Дезарт Джои 2 0
14. Гальесе Педро 1 0
15. Росель Ориоль 1 0
16. Тейшейра Руан 1 0
17. Акинделе Тешо 1 0
18. Raul Aguilera 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 10.34% (3) 10.34% (3) 27.59% (8) 10.34% (3) 13.79% (4) 27.59% (8)
 Орландо Сити 19.44% (7) 11.11% (4) 13.89% (5) 22.22% (8) 8.33% (3) 25% (9)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Филадельфия Юнион 0:2 Америка Мехико Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру Орландо Сити 0:0 Интер Майами
Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион МЛС
Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:0 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити Заявка 25 10 8 7 36 - 36 38
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 25 10 7 8 36 - 30 37
6. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
7. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 25 6 5 14 24 - 40 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
6. Филадельфия Юнион Заявка 24 9 8 7 31 - 25 35
7. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
8. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
9. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
12. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 26 5 11 10 31 - 39 26
14. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
3. Филадельфия Юнион Заявка 13 7 3 3 18 - 10 24
4. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
6. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
7. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
8. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 12 3 4 5 13 - 23 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Вагнер Кай бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Шлегель Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Джозеф Дезарт уходит с поля. Рауль Агилера выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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