США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
3:1
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Орландо Сити
33' Желтая карточкаШлегель Родриго
1:0
37' ГолВагнер Кай
53' Желтая карточкаФлэк Леон
1:1
57' ГолТейшейра Руан
59' Желтая карточкаТейшейра Руан
2:1
61' ГолПржибылко Каспер
75' Желтая карточкаМишель Бенжи
80' Желтая карточкаГальесе Педро
80' Желтая карточкаЯнссон Робин
86' Желтая карточкаRaul Aguilera
88' Красная карточкаКарлос Антонио
3:1
89' ПенальтиПржибылко Каспер
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
40 Adam Grinwis
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
33'
37'
1:0
53'
57'
59'
61'
75'
80'
80'
86'
88'
89'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|8 (1)
|0.33
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.17
|3.
|Сантос Сержио II
|4
|0.17
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0.13
|5.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.08
|6.
|Вагнер Кай
|2
|0.08
|7.
|Салливан Куинн
|2
|0.08
|8.
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.04
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.04
|10.
|Бедойя Алехандро
|1
|0.04
|11.
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.04
|12.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|13.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.36
|2.
|Мишель Бенжи
|4
|0.16
|3.
|Акинделе Тешо
|3
|0.12
|4.
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.12
|5.
|Дайк Дэрил
|3
|0.12
|6.
|Урсо Жуниор
|3
|0.12
|7.
|Мюллер Крис
|2
|0.08
|8.
|Тейшейра Руан
|2
|0.08
|9.
|Карлос Антонио
|2
|0.08
|10.
|Перея Андрес
|2
|0.08
|11.
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|12.
|Смит Кайл
|1
|0.04
|13.
|Янссон Робин
|1
|0.04
|14.
|Мас Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|2.
|Эллиотт Джек
|6
|0
|3.
|Мбезо Оливье
|6
|0
|4.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|5.
|Глеснес Якоб
|5
|0
|6.
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|7.
|Вагнер Кай
|4
|0
|8.
|Флэк Леон
|4
|0
|9.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|10.
|Фонтана Энтони
|2
|0
|11.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|12.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|13.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|14.
|Блэйк Андре
|1
|0
|15.
|Реал Мэттью
|1
|0
|16.
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|17.
|Харриэль Натан
|1
|0
|18.
|Салливан Куинн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлос Антонио
|4
|1
|2.
|Урсо Жуниор
|5
|0
|3.
|Янссон Робин
|5
|0
|4.
|Мюллер Крис
|5
|0
|5.
|Нани Луиш
|3
|1
|6.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|7.
|Шлегель Родриго
|4
|0
|8.
|Перея Андрес
|2
|1
|9.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|10.
|Смит Кайл
|3
|0
|11.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|12.
|Мишель Бенжи
|2
|0
|13.
|Дезарт Джои
|2
|0
|14.
|Гальесе Педро
|1
|0
|15.
|Росель Ориоль
|1
|0
|16.
|Тейшейра Руан
|1
|0
|17.
|Акинделе Тешо
|1
|0
|18.
|Raul Aguilera
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|Орландо Сити
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|8.33% (3)
|25% (9)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +7 =6 -7Филадельфия Юнион 0:2 Америка Мехико Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =5 -6Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру Орландо Сити 0:0 Интер Майами
Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 36
|38
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 30
|37
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 40
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 25
|35
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|12.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|14.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|8.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2