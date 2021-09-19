Бразилия: Серия A 2021
19' Желтая карточкаKelvyn
25' Желтая карточкаМессиас
0:0
28' Не забитый пенальтиMarinho II
94
Gabriel
Dias
3
Мессиас
21
Geovane
37
Rick
29
Vinicius
X
70
Kelvyn
34
Жуан
Пауло
22
Danilo
Boza
21
Para
I
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Gabriel DiasЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
70 KelvynПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Арруда ЭрикНападающий
-
-
19 Fabinho VIII
-
-
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Danilo BozaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Para IПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
42 MoraesЗащитник
-
47 Энрике ЛуисНападающий
-
12 RanielНападающий
-
-
-
25 Vinicius3
-
-
-
-
48 Derick
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
Ход матча
19'
25'
28'
0:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|5 (1)
|0.25
|2.
|Rick
|4
|0.2
|3.
|Vinicius Lima
|2
|0.1
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.1
|5.
|Saulo Mineiro
|2
|0.1
|6.
|Vinicius X
|2 (1)
|0.1
|7.
|Клебер Франсиско
|2
|0.1
|8.
|Жаэл Феррейра
|1
|0.05
|9.
|Kelvyn
|1
|0.05
|10.
|Wendson
|1
|0.05
|11.
|Fabinho VIII
|0
|0
|12.
|Педринью Роша
|0
|0
|13.
|Fernando Sobral
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcos Guilherme
|4
|0.19
|2.
|Marinho II
|4 (1)
|0.19
|3.
|Gabriel Pirani
|3
|0.14
|4.
|Карлос Санчес II
|3 (2)
|0.14
|5.
|Jean Mota
|2
|0.1
|6.
|Madson II
|1
|0.05
|7.
|Жорже Кайо
|1
|0.05
|8.
|Marcos Leonardo
|1
|0.05
|9.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|10.
|Para I
|0
|0
|11.
|Luiz Felipe III
|0
|0
|12.
|Lucas Braga
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жаэл Феррейра
|5
|0
|2.
|Adriano Marlon
|5
|0
|3.
|Клебер Франсиско
|3
|1
|4.
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|5.
|Мессиас
|3
|0
|6.
|Vinicius X
|3
|0
|7.
|Luis Pereira III
|3
|0
|8.
|Buiu III
|3
|0
|9.
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|10.
|Педринью Роша
|2
|0
|11.
|Saulo Mineiro
|2
|0
|12.
|Мендоса Стивен
|1
|0
|13.
|Vinicius Lima
|1
|0
|14.
|Шарлес
|1
|0
|15.
|Fernando Sobral
|1
|0
|16.
|Кристиано
|1
|0
|17.
|Kelvyn
|1
|0
|18.
|Wendson
|1
|0
|19.
|Vinicius Machado
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marinho II
|6
|0
|2.
|Jean Mota
|5
|0
|3.
|Luiz Felipe III
|5
|0
|4.
|Marcos Guilherme
|4
|0
|5.
|Para I
|3
|0
|6.
|Алисон II
|3
|0
|7.
|Перес Луан
|3
|0
|8.
|Lucas Braga
|3
|0
|9.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|10.
|Жуан Пауло
|2
|0
|11.
|Карлос Санчес II
|2
|0
|12.
|Felipe Jonatan
|2
|0
|13.
|Vinicius3
|2
|0
|14.
|Kaiky
|2
|0
|15.
|Moraes
|1
|0
|16.
|Madson II
|1
|0
|17.
|Жорже Кайо
|1
|0
|18.
|Wagner Leonardo
|1
|0
|19.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|20.
|Robson Reis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Сантос
|0
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +4 =10 -6Гремио 2:0 Сеара Америка Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Фламенго Коринтианс 3:1 Сеара
Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 3:1 Форталеза Спорт Ресифи 0:0 Сеара Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Сеара Флуминенсе 0:0 Сеара Сеара 2:0 Жувентуде Брагантино 0:0 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара
Сантос Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:0 Байя Куяба 2:1 Сантос Сантос 0:4 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда
Последние игры между собой
Сеара: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|20
|14
|3
|3
|32 - 13
|45
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|2
|6
|32 - 23
|38
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|20
|9
|6
|5
|29 - 22
|33
|5.
|Брагантино
|0:0
|20
|8
|9
|3
|30 - 21
|33
|6.
|Коринтианс
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|7.
|Флуминенсе
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|8.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|12.
|Сеара
|0:0
|20
|5
|10
|5
|19 - 21
|25
|13.
|Сантос
|0:0
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|14.
|Байя
|0:0
|21
|6
|5
|10
|24 - 32
|23
|15.
|Жувентуде
|21
|5
|8
|8
|18 - 25
|23
|16.
|Сан-Паулу
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|21
|3
|8
|10
|8 - 18
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|1
|7
|13
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Сеара
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Сантос
|0:0
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Байя
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Брагантино
|0:0
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|16.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Брагантино
|0:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Байя
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Сантос
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|0:0
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|4.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|5.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|6
|1