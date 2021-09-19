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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сеара
0:0
Первый тайм: 33'
Сантос
0'
19' Желтая карточка
Kelvyn
25' Желтая карточка
Мессиас
0:0
28' Не забитый пенальти
Marinho II
33'
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
94
Gabriel
Dias
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
21
Geovane
8
Fernando
Sobral
37
Rick
29
Vinicius
X
70
Kelvyn
9
Жаэл
Феррейра
34
Жуан
Пауло
22
Danilo
Boza
61
Веласкес
Эмилиано
14
Wagner
Leonardo
21
Para
I
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
41
Jean
Mota
3
Felipe
Jonatan
11
Marinho
II
9
Баптистао
Лео
23
Marcos
Guilherme
Сеара
4-2-3-1
Сантос
3-4-3

Ход матча

19'
Kelvyn
 
25'
Мессиас
 
28'
0:0
Marinho II

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 5 (1) 0.25
2. Rick 4 0.2
3. Vinicius Lima 2 0.1
4. Luis Pereira III 2 0.1
5. Saulo Mineiro 2 0.1
6. Vinicius X 2 (1) 0.1
7. Клебер Франсиско 2 0.1
8. Жаэл Феррейра 1 0.05
9. Kelvyn 1 0.05
10. Wendson 1 0.05
11. Fabinho VIII 0 0
12. Педринью Роша 0 0
13. Fernando Sobral 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcos Guilherme 4 0.19
2. Marinho II 4 (1) 0.19
3. Gabriel Pirani 3 0.14
4. Карлос Санчес II 3 (2) 0.14
5. Jean Mota 2 0.1
6. Madson II 1 0.05
7. Жорже Кайо 1 0.05
8. Marcos Leonardo 1 0.05
9. Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
10. Para I 0 0
11. Luiz Felipe III 0 0
12. Lucas Braga 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Жаэл Феррейра 5 0
2. Adriano Marlon 5 0
3. Клебер Франсиско 3 1
4. Габриэл Барбоза 4 0
5. Мессиас 3 0
6. Vinicius X 3 0
7. Luis Pereira III 3 0
8. Buiu III 3 0
9. Bruno Pacheco III 3 0
10. Педринью Роша 2 0
11. Saulo Mineiro 2 0
12. Мендоса Стивен 1 0
13. Vinicius Lima 1 0
14. Шарлес 1 0
15. Fernando Sobral 1 0
16. Кристиано 1 0
17. Kelvyn 1 0
18. Wendson 1 0
19. Vinicius Machado 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Marinho II 6 0
2. Jean Mota 5 0
3. Luiz Felipe III 5 0
4. Marcos Guilherme 4 0
5. Para I 3 0
6. Алисон II 3 0
7. Перес Луан 3 0
8. Lucas Braga 3 0
9. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
10. Жуан Пауло 2 0
11. Карлос Санчес II 2 0
12. Felipe Jonatan 2 0
13. Vinicius3 2 0
14. Kaiky 2 0
15. Moraes 1 0
16. Madson II 1 0
17. Жорже Кайо 1 0
18. Wagner Leonardo 1 0
19. Marcos Leonardo 1 0
20. Robson Reis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 5.26% (1) 10.53% (2) 31.58% (6) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5)
 Сантос 0 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1) 26.32% (5) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Гремио 2:0 Сеара Америка Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Фламенго Коринтианс 3:1 Сеара
Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 3:1 Форталеза Спорт Ресифи 0:0 Сеара Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Сеара Флуминенсе 0:0 Сеара Сеара 2:0 Жувентуде Брагантино 0:0 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара
Сантос Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:0 Байя Куяба 2:1 Сантос Сантос 0:4 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда

Последние игры между собой

Сеара: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Сантос 3:1 Сеара Серия A Сантос 1:1 Сеара Серия A Сеара 1:0 Сантос Кубок Сантос 0:0 Сеара Кубок
Сеара 0:1 Сантос Серия A Сантос 2:1 Сеара Серия A Сеара 0:1 Сантос Серия A Сеара 1:1 Сантос Серия A Сантос 2:0 Сеара Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 20 14 3 3 32 - 13 45
2. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 2 6 32 - 23 38
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 20 9 6 5 29 - 22 33
5. Брагантино 0:0 20 8 9 3 30 - 21 33
6. Коринтианс 20 7 8 5 19 - 17 29
7. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
8. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
9. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
10. Интернасьонал Порту Алегре 19 6 8 5 23 - 22 26
11. Атлетико Гойяненсе 19 6 8 5 16 - 18 26
12. Сеара 0:0 20 5 10 5 19 - 21 25
13. Сантос 0:0 21 5 9 7 20 - 25 24
14. Байя 0:0 21 6 5 10 24 - 32 23
15. Жувентуде 21 5 8 8 18 - 25 23
16. Сан-Паулу 19 5 7 7 16 - 22 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 21 1 7 13 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Сеара 0:0 10 5 4 1 14 - 8 19
5. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
7. Сантос 0:0 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Байя 0:0 11 4 2 5 14 - 16 14
12. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 0:0 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 0:0 10 6 3 1 15 - 7 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 1 3 12 - 7 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Байя 0:0 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Сантос 0:0 10 1 4 5 9 - 16 7
18. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 0:0 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
3. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
4. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
5. Байя Gilberto IV 8 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Мариньо пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    25'
    Мессиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Кельвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Сантос
2.58
3.14
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сеара 0:0 Сантос онлайн




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