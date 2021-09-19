Бразилия: Серия A 2021
Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
27' Желтая карточкаWillian Moraes
1:0
36' ГолРигони Эмилиано
2:0
56' ГолЛусиано Невес
2:1
71' ГолMatheus III
83' Желтая карточкаLeo XV
86' Желтая карточкаНатанаэл
16
Leo
XV
14
Lizeiro
13
Luan5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Shaylon
-
-
23 Eder1
-
9 Pablo I
-
3 Bruno VI
-
18 Lucas Perri
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
-
7 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 НатанаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
15 Маркес ЛукасЗащитник
-
16 Энрике АртурПолузащитник
-
19 JandersonПолузащитник
-
18 LucaoНападающий
-
13 Dudu V1
-
17 Matheus III
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
27'
36'
56'
2:0
71'
2:1
76'
83'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ригони Эмилиано
|3
|0.15
|2.
|Pablo I
|3 (1)
|0.15
|3.
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.1
|4.
|Igor Gomes
|2
|0.1
|5.
|Eder1
|1
|0.05
|6.
|Габриэл Барбоза
|1
|0.05
|7.
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.05
|8.
|Арболеда Роберт
|1
|0.05
|9.
|Витор Буэно
|1
|0.05
|10.
|Лусиано Невес
|1
|0.05
|11.
|Lizeiro
|1
|0.05
|12.
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ze Roberto III
|5 (1)
|0.25
|2.
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.15
|3.
|Gabriel Baralhas
|2
|0.1
|4.
|Andre1
|1
|0.05
|5.
|Arthur VIII
|1
|0.05
|6.
|Lucao
|1
|0.05
|7.
|Marlon Freitas
|1
|0.05
|8.
|Matheus III
|1
|0.05
|9.
|Nathan VI
|1
|0.05
|10.
|Eder 2
|1
|0.05
|11.
|Натанаэл
|0
|0
|12.
|Arnaldo II
|0
|0
|13.
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рейналдо Мануэл
|6
|0
|2.
|Leo XV
|6
|0
|3.
|Igor Vinicius
|6
|0
|4.
|Martin Nicolas Benitez
|3
|1
|5.
|Welington
|4
|0
|6.
|Bruno VI
|4
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|2
|1
|8.
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|9.
|Миранда Жоао
|3
|0
|10.
|Lizeiro
|3
|0
|11.
|Igor Gomes
|3
|0
|12.
|Лусиано Невес
|2
|0
|13.
|Antonio Galeano
|2
|0
|14.
|Luan5
|2
|0
|15.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|16.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|17.
|Рохас Хоао II
|1
|0
|18.
|Lucas Perri
|1
|0
|19.
|Невес Габриэль
|1
|0
|20.
|Eder1
|1
|0
|21.
|Marcus Alencar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Willian Moraes
|6
|1
|2.
|Ze Roberto III
|6
|0
|3.
|Натанаэл
|4
|0
|4.
|Janderson
|4
|0
|5.
|Паулу Жоау
|3
|0
|6.
|Fernando Miguel
|3
|0
|7.
|Marlon Freitas
|3
|0
|8.
|Nathan VI
|3
|0
|9.
|Andre1
|3
|0
|10.
|Eder 2
|3
|0
|11.
|Dudu V1
|1
|1
|12.
|Wanderson VIII
|2
|0
|13.
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|14.
|Miguel Castro Rocha Igor6
|2
|0
|15.
|Lucao
|1
|0
|16.
|Arnaldo II
|1
|0
|17.
|Jonas Toro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|0
|20% (3)
|Атлетико Гойяненсе
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =6 -6Форталеза 3:1 Сан-Паулу Флуминенсе 2:1 Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза
Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Васко да Гама 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама Фламенго 5:1 Сан-Паулу Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Форталеза Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:0 Байя Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:2 Брагантино Коринтианс 0:0 Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +4 =10 -6Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе
Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Гойяненсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|20
|14
|3
|3
|32 - 13
|45
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|2
|6
|32 - 23
|38
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|21
|9
|6
|6
|29 - 23
|33
|5.
|Брагантино
|20
|8
|9
|3
|31 - 22
|33
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|7
|8
|5
|24 - 22
|29
|7.
|Коринтианс
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|8.
|Флуминенсе
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|9.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|6
|8
|6
|17 - 20
|26
|12.
|Сан-Паулу
|20
|6
|7
|7
|18 - 23
|25
|13.
|Сеара
|20
|5
|10
|5
|19 - 21
|25
|14.
|Сантос
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|15.
|Байя
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|16.
|Жувентуде
|21
|5
|8
|8
|18 - 25
|23
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|21
|3
|8
|10
|8 - 18
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|1
|7
|13
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Сеара
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|12.
|Сан-Паулу
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|13.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|15.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|16.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Брагантино
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Сантос
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|5
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|6
|1