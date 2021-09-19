  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
27' Желтая карточка
Willian Moraes
1:0
36' Гол
Ригони Эмилиано
2:0
56' Гол
Лусиано Невес
2:1
71' Гол
Matheus III
83' Желтая карточка
Leo XV
86' Желтая карточка
Натанаэл
90'+7
1
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
16
Leo
XV
6
Рейналдо
Мануэл
25
Rodrigo
Nestor
14
Lizeiro
13
Luan5
21
Габриэл
Барбоза
11
Лусиано
Невес
77
Ригони
Эмилиано
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
7
Andre1
8
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
11
Натанаэл
9
Монтенегро
Брайан
10
Barbosa
Rickson
Сан-Паулу
4-3-3
Атлетико Гойяненсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ригони Эмилиано 3 0.15
2. Pablo I 3 (1) 0.15
3. Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.1
4. Igor Gomes 2 0.1
5. Eder1 1 0.05
6. Габриэл Барбоза 1 0.05
7. Martin Nicolas Benitez 1 0.05
8. Арболеда Роберт 1 0.05
9. Витор Буэно 1 0.05
10. Лусиано Невес 1 0.05
11. Lizeiro 1 0.05
12. Rodrigo Nestor 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ze Roberto III 5 (1) 0.25
2. Паулу Жоау 3 (1) 0.15
3. Gabriel Baralhas 2 0.1
4. Andre1 1 0.05
5. Arthur VIII 1 0.05
6. Lucao 1 0.05
7. Marlon Freitas 1 0.05
8. Matheus III 1 0.05
9. Nathan VI 1 0.05
10. Eder 2 1 0.05
11. Натанаэл 0 0
12. Arnaldo II 0 0
13. Dudu V1 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Рейналдо Мануэл 6 0
2. Leo XV 6 0
3. Igor Vinicius 6 0
4. Martin Nicolas Benitez 3 1
5. Welington 4 0
6. Bruno VI 4 0
7. Ригони Эмилиано 2 1
8. Rodrigo Nestor 2 1
9. Миранда Жоао 3 0
10. Lizeiro 3 0
11. Igor Gomes 3 0
12. Лусиано Невес 2 0
13. Antonio Galeano 2 0
14. Luan5 2 0
15. Эрнанес Лима 1 0
16. Tiago Luis Volpi 1 0
17. Рохас Хоао II 1 0
18. Lucas Perri 1 0
19. Невес Габриэль 1 0
20. Eder1 1 0
21. Marcus Alencar 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Willian Moraes 6 1
2. Ze Roberto III 6 0
3. Натанаэл 4 0
4. Janderson 4 0
5. Паулу Жоау 3 0
6. Fernando Miguel 3 0
7. Marlon Freitas 3 0
8. Nathan VI 3 0
9. Andre1 3 0
10. Eder 2 3 0
11. Dudu V1 1 1
12. Wanderson VIII 2 0
13. Gabriel Baralhas 2 0
14. Miguel Castro Rocha Igor6 2 0
15. Lucao 1 0
16. Arnaldo II 1 0
17. Jonas Toro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 33.33% (5) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 0 20% (3)
 Атлетико Гойяненсе 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Форталеза 3:1 Сан-Паулу Флуминенсе 2:1 Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза
Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Васко да Гама 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама Фламенго 5:1 Сан-Паулу Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Форталеза Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:0 Байя Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:2 Брагантино Коринтианс 0:0 Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе
Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Гойяненсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Сан-Паулу 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:3 Сан-Паулу Серия A Атлетико Гойяненсе 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 20 14 3 3 32 - 13 45
2. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 2 6 32 - 23 38
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 21 9 6 6 29 - 23 33
5. Брагантино 20 8 9 3 31 - 22 33
6. Интернасьонал Порту Алегре 20 7 8 5 24 - 22 29
7. Коринтианс 20 7 8 5 19 - 17 29
8. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
9. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
10. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
11. Атлетико Гойяненсе 20 6 8 6 17 - 20 26
12. Сан-Паулу 20 6 7 7 18 - 23 25
13. Сеара 20 5 10 5 19 - 21 25
14. Сантос 21 5 9 7 20 - 25 24
15. Байя 21 6 5 10 25 - 33 23
16. Жувентуде 21 5 8 8 18 - 25 23
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 21 1 7 13 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Сеара 10 5 4 1 14 - 8 19
5. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
7. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
12. Сан-Паулу 9 3 4 2 9 - 8 13
13. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
14. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 3 3 10 - 10 12
15. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
16. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
17. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 10 6 3 1 16 - 8 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 1 3 12 - 7 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Сантос 10 1 4 5 9 - 16 7
18. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 5
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ригони Эмилиано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Виллиан Мораес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойяненсе онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 