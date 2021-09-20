Бразилия: Серия A 2021
41' Желтая карточкаБорха Мигель
0:1
45' ГолБорха Мигель
47' Желтая карточкаТьяго Сантос
62' Желтая карточкаИсла Маурисио
70' Желтая карточкаСкардовелли Вандерсон
84' Желтая карточкаЭнрике Бруно
85' Желтая карточкаSarara
90' Желтая карточкаКайо Родриго
0:1
90' Не забитый пенальтиБорха Мигель
19
Michael
3
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
23
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
13 ЛазароЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
-
38 Лео ПерейраЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
-
88 Jean Pyerre
-
49 Sarara
-
32 Diogo VII
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
Ход матча
41'
45'
0:1
47'
62'
83'
84'
85'
90'
90'
90'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0.44
|2.
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.33
|3.
|Педро Гильерме
|4
|0.22
|4.
|Витиньо Виктор
|3
|0.17
|5.
|Michael 3
|3
|0.17
|6.
|Муниз Родриго
|3
|0.17
|7.
|Энрике Густаво
|2
|0.11
|8.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.06
|9.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.06
|10.
|Виллиан Арао
|1
|0.06
|11.
|Тьяго Маия
|1
|0.06
|12.
|Перейра Андреас
|1
|0.06
|13.
|Луис Филипе
|0
|0
|14.
|Исла Маурисио
|0
|0
|15.
|Котулио Матеус
|0
|0
|16.
|Joao Gomes
|0
|0
|17.
|Мартинс Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.21
|2.
|Соуза Диего
|3
|0.16
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.11
|4.
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|5.
|Alisson II
|1
|0.05
|6.
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.05
|7.
|Лео Перейра
|1
|0.05
|8.
|Guilherme Guedes
|1
|0.05
|9.
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.05
|10.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|11.
|Энрике Матеус
|0
|0
|12.
|Lucas Silva IV
|0
|0
|13.
|Darlan Mendes
|0
|0
|14.
|Leo Chu
|0
|0
|15.
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диего Рибас
|5
|0
|2.
|Витиньо Виктор
|5
|0
|3.
|Энрике Бруно
|4
|0
|4.
|Joao Gomes
|4
|0
|5.
|Виллиан Арао
|3
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|7.
|Исла Маурисио
|2
|0
|8.
|Кайо Родриго
|2
|0
|9.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|10.
|Котулио Матеус
|2
|0
|11.
|Max Alves
|2
|0
|12.
|Луис Филипе
|1
|0
|13.
|Лео Перейра
|1
|0
|14.
|Марсело Родиней
|1
|0
|15.
|Энрике Густаво
|1
|0
|16.
|Виана Бруно
|1
|0
|17.
|Педро Гильерме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|2.
|Рафинья Марсио
|4
|0
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|4
|0
|4.
|Тьяго Сантос
|4
|0
|5.
|Энрике Матеус
|3
|0
|6.
|Джеромел Педро
|3
|0
|7.
|Майкон Тьяго
|1
|1
|8.
|Соуза Диего
|2
|0
|9.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|10.
|Fernando Henrique
|2
|0
|11.
|Jean Pyerre
|2
|0
|12.
|Darlan Mendes
|2
|0
|13.
|Victor Bobsin
|2
|0
|14.
|Коста Дуглас
|1
|0
|15.
|Борха Мигель
|1
|0
|16.
|Кортез Бруно
|1
|0
|17.
|Diogo VII
|1
|0
|18.
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|19.
|Lucas Silva IV
|1
|0
|20.
|Ruan Neto
|1
|0
|21.
|Jhonata Robert
|1
|0
|22.
|Sarara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|30.3% (10)
|Гремио
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =1 -3Фламенго 2:0 Гремио Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Сантос 0:4 Фламенго Гремио 0:4 Фламенго
Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго
Гремио Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фламенго 2:0 Гремио Гремио 2:0 Сеара Гремио 0:1 Коринтианс Гремио 0:4 Фламенго
Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 5:0 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 3:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|20
|14
|3
|3
|32 - 13
|45
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|2
|6
|32 - 23
|38
|3.
|Фламенго
|18
|11
|1
|6
|35 - 18
|34
|4.
|Форталеза
|21
|9
|6
|6
|29 - 23
|33
|5.
|Брагантино
|20
|8
|9
|3
|31 - 22
|33
|6.
|Коринтианс
|21
|7
|9
|5
|20 - 18
|30
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|7
|8
|5
|24 - 22
|29
|8.
|Флуминенсе
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|9.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|6
|8
|6
|17 - 20
|26
|12.
|Сан-Паулу
|20
|6
|7
|7
|18 - 23
|25
|13.
|Сеара
|20
|5
|10
|5
|19 - 21
|25
|14.
|Сантос
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|15.
|Байя
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|16.
|Жувентуде
|21
|5
|8
|8
|18 - 25
|23
|17.
|Америка Минейро
|20
|5
|7
|8
|18 - 23
|22
|18.
|Гремио
|19
|6
|4
|9
|15 - 18
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|21
|3
|8
|10
|8 - 18
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|1
|7
|13
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Сеара
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Фламенго
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|12.
|Сан-Паулу
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|13.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|15.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|16.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|18.
|Коринтианс
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Брагантино
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Гремио
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|16.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|18.
|Америка Минейро
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|19.
|Сантос
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|5
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|6
|1