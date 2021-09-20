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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
0:1
Конец матча
Гремио
0'
41' Желтая карточка
Борха Мигель
0:1
45' Гол
Борха Мигель
47' Желтая карточка
Тьяго Сантос
62' Желтая карточка
Исла Маурисио
70' Желтая карточка
Скардовелли Вандерсон
84' Желтая карточка
Энрике Бруно
85' Желтая карточка
Sarara
90' Желтая карточка
Кайо Родриго
0:1
90' Не забитый пенальти
Борха Мигель
90'+12
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
18
Перейра
Андреас
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
11
Витиньо
Виктор
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
34
Gabriel
Chapeco
35
Скардовелли
Вандерсон
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
13
Рафинья
Марсио
5
Тьяго
Сантос
16
Lucas
Silva
IV
11
Феррейра
Факундо
21
Вильясанти
Матиас
23
Alisson
II
9
Борха
Мигель
Фламенго
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Бруно 8 0.44
2. Габриэл Барбоза 6 (2) 0.33
3. Педро Гильерме 4 0.22
4. Витиньо Виктор 3 0.17
5. Michael 3 3 0.17
6. Муниз Родриго 3 0.17
7. Энрике Густаво 2 0.11
8. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.06
9. Рибейро Эвертон 1 0.06
10. Виллиан Арао 1 0.06
11. Тьяго Маия 1 0.06
12. Перейра Андреас 1 0.06
13. Луис Филипе 0 0
14. Исла Маурисио 0 0
15. Котулио Матеус 0 0
16. Joao Gomes 0 0
17. Мартинс Родригес 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борха Мигель 4 (2) 0.21
2. Соуза Диего 3 0.16
3. Скардовелли Вандерсон 2 0.11
4. Феррейра Факундо 1 0.05
5. Alisson II 1 0.05
6. Рикардиньо Феррейра 1 0.05
7. Лео Перейра 1 0.05
8. Guilherme Guedes 1 0.05
9. Пинарес Сесар 1 (1) 0.05
10. Рафинья Марсио 0 0
11. Энрике Матеус 0 0
12. Lucas Silva IV 0 0
13. Darlan Mendes 0 0
14. Leo Chu 0 0
15. Victor Bobsin 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Диего Рибас 5 0
2. Витиньо Виктор 5 0
3. Энрике Бруно 4 0
4. Joao Gomes 4 0
5. Виллиан Арао 3 0
6. Габриэл Барбоза 1 1
7. Исла Маурисио 2 0
8. Кайо Родриго 2 0
9. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
10. Котулио Матеус 2 0
11. Max Alves 2 0
12. Луис Филипе 1 0
13. Лео Перейра 1 0
14. Марсело Родиней 1 0
15. Энрике Густаво 1 0
16. Виана Бруно 1 0
17. Педро Гильерме 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Каннеманн Вальтер 3 1
2. Рафинья Марсио 4 0
3. Скардовелли Вандерсон 4 0
4. Тьяго Сантос 4 0
5. Энрике Матеус 3 0
6. Джеромел Педро 3 0
7. Майкон Тьяго 1 1
8. Соуза Диего 2 0
9. Феррейра Факундо 2 0
10. Fernando Henrique 2 0
11. Jean Pyerre 2 0
12. Darlan Mendes 2 0
13. Victor Bobsin 2 0
14. Коста Дуглас 1 0
15. Борха Мигель 1 0
16. Кортез Бруно 1 0
17. Diogo VII 1 0
18. Фернандо Луис IV 1 0
19. Lucas Silva IV 1 0
20. Ruan Neto 1 0
21. Jhonata Robert 1 0
22. Sarara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 9.09% (3) 15.15% (5) 12.12% (4) 9.09% (3) 24.24% (8) 30.3% (10)
 Гремио 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5) 14.29% (2) 0 14.29% (2)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Фламенго 2:0 Гремио Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Сантос 0:4 Фламенго Гремио 0:4 Фламенго
Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго
Гремио Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фламенго 2:0 Гремио Гремио 2:0 Сеара Гремио 0:1 Коринтианс Гремио 0:4 Фламенго
Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фламенго 2:0 Гремио Кубок Гремио 0:4 Фламенго Кубок Гремио 2:4 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Гремио Серия A
Гремио 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 5:0 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 3:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 20 14 3 3 32 - 13 45
2. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 2 6 32 - 23 38
3. Фламенго 18 11 1 6 35 - 18 34
4. Форталеза 21 9 6 6 29 - 23 33
5. Брагантино 20 8 9 3 31 - 22 33
6. Коринтианс 21 7 9 5 20 - 18 30
7. Интернасьонал Порту Алегре 20 7 8 5 24 - 22 29
8. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
9. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
10. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
11. Атлетико Гойяненсе 20 6 8 6 17 - 20 26
12. Сан-Паулу 20 6 7 7 18 - 23 25
13. Сеара 20 5 10 5 19 - 21 25
14. Сантос 21 5 9 7 20 - 25 24
15. Байя 21 6 5 10 25 - 33 23
16. Жувентуде 21 5 8 8 18 - 25 23
17. Америка Минейро 20 5 7 8 18 - 23 22
18. Гремио 19 6 4 9 15 - 18 22
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 21 1 7 13 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Сеара 10 5 4 1 14 - 8 19
5. Фламенго 10 6 0 4 16 - 12 18
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
7. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
12. Сан-Паулу 9 3 4 2 9 - 8 13
13. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
14. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 3 3 10 - 10 12
15. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
16. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
17. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
18. Коринтианс 10 2 4 4 11 - 13 10
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 10 6 3 1 16 - 8 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 1 3 12 - 7 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Гремио 9 3 0 6 6 - 11 9
14. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
15. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
16. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
17. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
18. Америка Минейро 9 1 4 4 9 - 16 7
19. Сантос 10 1 4 5 9 - 16 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 5
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Борха Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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