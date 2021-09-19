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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Второй тайм: 89'
Форталеза
0'
48' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
59' Желтая карточка
Дурадо Родриго
59' Желтая карточка
Мендес Бруно
72' Красная карточка
Саравия Ренсо
72' Красная карточка
David VI
89'
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
19
Rodrigo
I
8
Эденилсон
дос
Сантос
27
José
Maurisio3
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Felipe
Alves
29
Гедес
Даниэл
5
Marcelo
Conceicao
44
Тити
22
Picachu
13
Эдерсон
Хонорато
16
Jussa
10
Lucas
Crispim
25
Лима
Лукас
III
7
Robson
IV
19
Энрикес
Анхело
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Форталеза
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 8 (6) 0.4
2. Yuri Alberto 6 0.3
3. Patrick I 1 0.05
4. Дурадо Родриго 1 0.05
5. Герреро Паоло 1 0.05
6. Кайо Ранхел 1 0.05
7. Тайсон Фреда 1 0.05
8. Тьяго Гальярдо 1 0.05
9. Меркадо Габриэль 1 0.05
10. Rodrigo I 1 0.05
11. Bruno Praxedes 1 0.05
12. Куэста Виктор 0 0
13. Moises VII 0 0
14. Паласиос Карлос 0 0
15. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
16. José Maurisio3 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 7 0.33
2. Picachu 5 0.24
3. David VI 4 0.19
4. Igor Torres 3 0.14
5. Marcelo Conceicao 2 0.1
6. Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.1
7. Lucas Crispim 1 0.05
8. Эдерсон Хонорато 1 0.05
9. Tinga I 1 0.05
10. Тити 1 0.05
11. Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0.05
12. Энрике Луис 0 0
13. Гедес Даниэл 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Yuri Alberto 5 0
3. Moises VII 3 1
4. Рибейро Лукас 3 1
5. Эденилсон дос Сантос 4 0
6. Дурадо Родриго 4 0
7. Куэста Виктор 4 0
8. Тьяго Гальярдо 3 0
9. Паласиос Карлос 3 0
10. Rodrigo I 3 0
11. Энрике Педро 1 1
12. Danilo XVI 1 1
13. Леонардо Родригес 2 0
14. Паулиньо Виктор 2 0
15. Мендес Бруно II 2 0
16. Саравия Ренсо 0 1
17. Уго Витор 0 1
18. Тайсон Фреда 1 0
19. Меркадо Габриэль 1 0
20. Бошилья Габриэл 1 0
21. Jose Gabriel 1 0
22. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
23. José Maurisio3 1 0
24. Bruno Praxedes 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 7 1
2. David VI 4 1
3. Тити 5 0
4. Эдерсон Хонорато 3 0
5. Picachu 3 0
6. Tinga I 3 0
7. Juan Quintero II 1 1
8. Robson IV 2 0
9. Lucas Crispim 2 0
10. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
11. Felipe Alves 2 0
12. Marcelo Conceicao 2 0
13. Ronald 2 0
14. Jussa 2 0
15. Igor Torres 2 0
16. Веллингтон Паулиста 1 0
17. Энрике Луис 1 0
18. Carlinho 1 0
19. Osvaldo 1 0
20. Жаксон 1 0
21. Romarinho3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьонал Порту Алегре 21.74% (5) 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4)
 Форталеза 7.14% (2) 21.43% (6) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Спорт Ресифи 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе
Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория
Форталеза Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Форталеза 3:1 Сан-Паулу Форталеза 3:0 Богота Форталеза 0:2 Атлетико Минейро Байя 4:2 Форталеза
Барранкилья 0:0 Форталеза Форталеза 0:0 Куяба Форталеза 2:1 Тигрес Богота Сан-Паулу 2:2 Форталеза Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино

Последние игры между собой

Интернасьонал Порту Алегре: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Форталеза Серия A Форталеза 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Форталеза Серия A
Форталеза 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Форталеза 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 20 14 3 3 32 - 13 45
2. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 2 6 32 - 23 38
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 0:0 21 9 7 5 29 - 22 34
5. Брагантино 20 8 9 3 31 - 22 33
6. Коринтианс 20 7 8 5 19 - 17 29
7. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
8. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
9. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 20 6 9 5 23 - 22 27
11. Атлетико Гойяненсе 19 6 8 5 16 - 18 26
12. Сеара 20 5 10 5 19 - 21 25
13. Сантос 21 5 9 7 20 - 25 24
14. Байя 21 6 5 10 25 - 33 23
15. Жувентуде 21 5 8 8 18 - 25 23
16. Сан-Паулу 19 5 7 7 16 - 22 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 21 1 7 13 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Форталеза 0:0 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Сеара 10 5 4 1 14 - 8 19
5. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
7. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
12. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 10 6 3 1 16 - 8 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 1 3 12 - 7 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Форталеза 0:0 11 3 4 4 12 - 15 13
10. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Сантос 10 1 4 5 9 - 16 7
18. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
3. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Форталеза
3.90
3.46
6.35
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