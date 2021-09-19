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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Форталеза
0'
48' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
59' Желтая карточка
Дурадо Родриго
59' Желтая карточка
Мендес Бруно
72' Красная карточка
Саравия Ренсо
72' Красная карточка
David VI
1:0
90' Гол
Эденилсон дос Сантос
90'+6
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
19
Rodrigo
I
8
Эденилсон
дос
Сантос
27
José
Maurisio3
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Felipe
Alves
29
Гедес
Даниэл
5
Marcelo
Conceicao
44
Тити
22
Picachu
13
Эдерсон
Хонорато
16
Jussa
10
Lucas
Crispim
25
Лима
Лукас
III
7
Robson
IV
19
Энрикес
Анхело
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Форталеза
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.45
2. Yuri Alberto 6 0.3
3. Patrick I 1 0.05
4. Дурадо Родриго 1 0.05
5. Герреро Паоло 1 0.05
6. Кайо Ранхел 1 0.05
7. Тайсон Фреда 1 0.05
8. Тьяго Гальярдо 1 0.05
9. Меркадо Габриэль 1 0.05
10. Rodrigo I 1 0.05
11. Bruno Praxedes 1 0.05
12. Куэста Виктор 0 0
13. Moises VII 0 0
14. Паласиос Карлос 0 0
15. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
16. José Maurisio3 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 7 0.33
2. Picachu 5 0.24
3. David VI 4 0.19
4. Igor Torres 3 0.14
5. Marcelo Conceicao 2 0.1
6. Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.1
7. Lucas Crispim 1 0.05
8. Эдерсон Хонорато 1 0.05
9. Tinga I 1 0.05
10. Тити 1 0.05
11. Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0.05
12. Энрике Луис 0 0
13. Гедес Даниэл 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Yuri Alberto 5 0
3. Moises VII 3 1
4. Рибейро Лукас 3 1
5. Эденилсон дос Сантос 4 0
6. Дурадо Родриго 4 0
7. Куэста Виктор 4 0
8. Тьяго Гальярдо 3 0
9. Паласиос Карлос 3 0
10. Rodrigo I 3 0
11. Энрике Педро 1 1
12. Danilo XVI 1 1
13. Леонардо Родригес 2 0
14. Паулиньо Виктор 2 0
15. Мендес Бруно II 2 0
16. Саравия Ренсо 0 1
17. Уго Витор 0 1
18. Тайсон Фреда 1 0
19. Меркадо Габриэль 1 0
20. Бошилья Габриэл 1 0
21. Jose Gabriel 1 0
22. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
23. José Maurisio3 1 0
24. Bruno Praxedes 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 7 1
2. David VI 4 1
3. Тити 5 0
4. Эдерсон Хонорато 3 0
5. Picachu 3 0
6. Tinga I 3 0
7. Juan Quintero II 1 1
8. Robson IV 2 0
9. Lucas Crispim 2 0
10. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
11. Felipe Alves 2 0
12. Marcelo Conceicao 2 0
13. Ronald 2 0
14. Jussa 2 0
15. Igor Torres 2 0
16. Веллингтон Паулиста 1 0
17. Энрике Луис 1 0
18. Carlinho 1 0
19. Osvaldo 1 0
20. Жаксон 1 0
21. Romarinho3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьонал Порту Алегре 20.83% (5) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5)
 Форталеза 7.14% (2) 21.43% (6) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Спорт Ресифи 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе
Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория
Форталеза Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Форталеза 3:1 Сан-Паулу Форталеза 3:0 Богота Форталеза 0:2 Атлетико Минейро Байя 4:2 Форталеза
Барранкилья 0:0 Форталеза Форталеза 0:0 Куяба Форталеза 2:1 Тигрес Богота Сан-Паулу 2:2 Форталеза Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино

Последние игры между собой

Интернасьонал Порту Алегре: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Форталеза Серия A Форталеза 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Форталеза Серия A
Форталеза 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Форталеза 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 20 14 3 3 32 - 13 45
2. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 2 6 32 - 23 38
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 21 9 6 6 29 - 23 33
5. Брагантино 20 8 9 3 31 - 22 33
6. Интернасьонал Порту Алегре 20 7 8 5 24 - 22 29
7. Коринтианс 20 7 8 5 19 - 17 29
8. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
9. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
10. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
11. Атлетико Гойяненсе 19 6 8 5 16 - 18 26
12. Сеара 20 5 10 5 19 - 21 25
13. Сантос 21 5 9 7 20 - 25 24
14. Байя 21 6 5 10 25 - 33 23
15. Жувентуде 21 5 8 8 18 - 25 23
16. Сан-Паулу 19 5 7 7 16 - 22 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 21 1 7 13 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Сеара 10 5 4 1 14 - 8 19
5. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
7. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
12. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
13. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 3 3 10 - 10 12
14. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
15. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
16. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
17. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 10 6 3 1 16 - 8 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 1 3 12 - 7 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Сантос 10 1 4 5 9 - 16 7
18. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 5
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Форталеза онлайн




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