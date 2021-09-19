Бразилия: Серия A 2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Форталеза
48' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
59' Желтая карточкаДурадо Родриго
59' Желтая карточкаМендес Бруно
72' Красная карточкаСаравия Ренсо
72' Красная карточкаDavid VI
1:0
90' ГолЭденилсон дос Сантос
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Felipe
Alves
29
Гедес
Даниэл
44
Тити
22
Picachu
16
Jussa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
29 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
44 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
-
16 JussaПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЖаксонЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
77 Igor Torres
-
17 David VI
-
14 Ronald
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
Ход матча
59'
59'
69'
72'
72'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.45
|2.
|Yuri Alberto
|6
|0.3
|3.
|Patrick I
|1
|0.05
|4.
|Дурадо Родриго
|1
|0.05
|5.
|Герреро Паоло
|1
|0.05
|6.
|Кайо Ранхел
|1
|0.05
|7.
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|8.
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.05
|9.
|Меркадо Габриэль
|1
|0.05
|10.
|Rodrigo I
|1
|0.05
|11.
|Bruno Praxedes
|1
|0.05
|12.
|Куэста Виктор
|0
|0
|13.
|Moises VII
|0
|0
|14.
|Паласиос Карлос
|0
|0
|15.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|16.
|José Maurisio3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|7
|0.33
|2.
|Picachu
|5
|0.24
|3.
|David VI
|4
|0.19
|4.
|Igor Torres
|3
|0.14
|5.
|Marcelo Conceicao
|2
|0.1
|6.
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.1
|7.
|Lucas Crispim
|1
|0.05
|8.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.05
|9.
|Tinga I
|1
|0.05
|10.
|Тити
|1
|0.05
|11.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0.05
|12.
|Энрике Луис
|0
|0
|13.
|Гедес Даниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Ранхел
|4
|1
|2.
|Yuri Alberto
|5
|0
|3.
|Moises VII
|3
|1
|4.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|5.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|6.
|Дурадо Родриго
|4
|0
|7.
|Куэста Виктор
|4
|0
|8.
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|9.
|Паласиос Карлос
|3
|0
|10.
|Rodrigo I
|3
|0
|11.
|Энрике Педро
|1
|1
|12.
|Danilo XVI
|1
|1
|13.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|14.
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|15.
|Мендес Бруно II
|2
|0
|16.
|Саравия Ренсо
|0
|1
|17.
|Уго Витор
|0
|1
|18.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|19.
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|20.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|21.
|Jose Gabriel
|1
|0
|22.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|23.
|José Maurisio3
|1
|0
|24.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|7
|1
|2.
|David VI
|4
|1
|3.
|Тити
|5
|0
|4.
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|5.
|Picachu
|3
|0
|6.
|Tinga I
|3
|0
|7.
|Juan Quintero II
|1
|1
|8.
|Robson IV
|2
|0
|9.
|Lucas Crispim
|2
|0
|10.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|11.
|Felipe Alves
|2
|0
|12.
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|13.
|Ronald
|2
|0
|14.
|Jussa
|2
|0
|15.
|Igor Torres
|2
|0
|16.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|17.
|Энрике Луис
|1
|0
|18.
|Carlinho
|1
|0
|19.
|Osvaldo
|1
|0
|20.
|Жаксон
|1
|0
|21.
|Romarinho3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьонал Порту Алегре
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|Форталеза
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|25% (7)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +6 =8 -6Спорт Ресифи 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе
Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория
Форталеза Последние 20 матчей: +10 =6 -4Форталеза 3:1 Сан-Паулу Форталеза 3:0 Богота Форталеза 0:2 Атлетико Минейро Байя 4:2 Форталеза
Барранкилья 0:0 Форталеза Форталеза 0:0 Куяба Форталеза 2:1 Тигрес Богота Сан-Паулу 2:2 Форталеза Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино
Последние игры между собой
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|20
|14
|3
|3
|32 - 13
|45
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|2
|6
|32 - 23
|38
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|21
|9
|6
|6
|29 - 23
|33
|5.
|Брагантино
|20
|8
|9
|3
|31 - 22
|33
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|7
|8
|5
|24 - 22
|29
|7.
|Коринтианс
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|8.
|Флуминенсе
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|9.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|12.
|Сеара
|20
|5
|10
|5
|19 - 21
|25
|13.
|Сантос
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|14.
|Байя
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|15.
|Жувентуде
|21
|5
|8
|8
|18 - 25
|23
|16.
|Сан-Паулу
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|21
|3
|8
|10
|8 - 18
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|1
|7
|13
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Сеара
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|12.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|14.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|15.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|17.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Брагантино
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Сантос
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|5
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|6
|1