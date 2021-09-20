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США: МЛС 2021

2021
Портленд Тимберс
2:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
21' Гол
Асприлья Дайрон
24' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
26' Желтая карточка
Бланко Себастьян
1:1
27' Пенальти
Аранго Кристиан
42' Желтая карточка
Браво Клаудио
2:1
68' Гол
George Fochive
82'
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
30
Ромеро
Томас
25
Ибеага
Себастьен
94
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
33
Ким
Мун-Хван
8
Хинелья
Франсиско
15
Daniel
Crisostomo
44
Эдвардс
Рахим
11
Сифуэнтес
Хосе
29
Аранго
Кристиан
17
Родригес
Брайан
II
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мора Фелипе 10 (1) 0.4
2. Асприлья Дайрон 6 (1) 0.24
3. Эбобисс Жереми 4 0.16
4. Бланко Себастьян 3 0.12
5. Чара Йимми 3 0.12
6. Лориа Марвин 2 0.08
7. Валери Диего 2 (1) 0.08
8. George Fochive 2 0.08
9. Уильямсон Эрик 1 0.04
10. Туилома Билл 1 0.04
11. Паредес Кристиан 1 0.04
12. Ванранкин Хосе Карлос 0 0
13. Чара Диего 0 0
14. Мабьяла Ларрис 0 0
15. Жупарич Дарио 0 0
16. Браво Клаудио III 0 0
17. Бонилья Пабло 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 6 (1) 0.24
2. Аранго Кристиан 6 (3) 0.24
3. Вела Карлос 5 0.2
4. Сифуэнтес Хосе 5 0.2
5. Бэрд Кори 3 0.12
6. Атуэста Эдуард 2 (1) 0.08
7. Мусовски Дэниел 2 0.08
8. Фалл Мамаду 2 0.08
9. Родригес Брайан II 2 0.08
10. Ким Мун-Хван 1 0.04
11. Блессинг Латиф 1 0.04
12. Блэкмон Тристан 1 0.04
13. Паласиос Диего 0 0
14. Сегура Эдди 0 0
15. Опоку Квадво 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Жупарич Дарио 8 0
2. Мабьяла Ларрис 6 0
3. Чара Диего 4 1
4. Браво Клаудио III 5 0
5. Туилома Билл 3 1
6. Валери Диего 4 0
7. Бланко Себастьян 4 0
8. Ванранкин Хосе Карлос 4 0
9. Паредес Кристиан 3 0
10. Бонилья Пабло 3 0
11. Самбрано Ренсо 2 0
12. Асприлья Дайрон 2 0
13. Кларк Стив 1 0
14. Лориа Марвин 1 0
15. Бодили Блейк 1 0
16. Уильямсон Эрик 1 0
17. Santiago Moreno 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 7 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Атуэста Эдуард 3 0
4. Сифуэнтес Хосе 3 0
5. Дюк Брайс 3 0
6. Ибеага Себастьен 2 0
7. Росси Диего 2 0
8. Бэрд Кори 2 0
9. Мусовски Дэниел 2 0
10. Ромеро Томас 2 0
11. Аранго Кристиан 1 0
12. Эдвардс Рахим 1 0
13. Фарфан Марко 1 0
14. Блессинг Латиф 1 0
15. Хинелья Франсиско 1 0
16. Daniel Crisostomo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портленд Тимберс 18.18% (6) 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 18.18% (6) 18.18% (6)
 Лос-Анджелес 14.29% (5) 11.43% (4) 17.14% (6) 14.29% (5) 22.86% (8) 20% (7)

Предыдущие игры

Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс
Остин 3:1 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Остин 1:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Портленд Тимберс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс МЛС
Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс Открытый Кубок Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити Заявка 25 10 8 7 36 - 36 38
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 25 10 7 8 36 - 30 37
6. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
7. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 25 6 5 14 24 - 40 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 24 13 7 4 35 - 23 46
3. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Портленд Тимберс 2:1 Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
6. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
7. Филадельфия Юнион Заявка 24 9 8 7 31 - 25 35
8. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
9. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 25 9 6 10 38 - 36 33
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 24 7 8 9 29 - 34 29
12. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 26 5 11 10 31 - 39 26
14. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
3. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 12 7 4 1 20 - 10 25
4. Филадельфия Юнион Заявка 13 7 3 3 18 - 10 24
5. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
6. Портленд Тимберс 2:1 Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 12 3 4 5 13 - 23 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс 2:1 Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 12 3 1 8 12 - 17 10
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 20 9
12. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Лос-Анджелес
3.84
4.50
3.35
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