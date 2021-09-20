США: МЛС 2021
Портленд Тимберс
2:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Провиденс
Лос-Анджелес
1:0
21' ГолАсприлья Дайрон
24' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
26' Желтая карточкаБланко Себастьян
1:1
27' ПенальтиАранго Кристиан
42' Желтая карточкаБраво Клаудио
2:1
68' ГолGeorge Fochive
12
Кларк
Стив
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
21'
1:0
24'
26'
27'
1:1
42'
68'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мора Фелипе
|10 (1)
|0.4
|2.
|Асприлья Дайрон
|6 (1)
|0.24
|3.
|Эбобисс Жереми
|4
|0.16
|4.
|Бланко Себастьян
|3
|0.12
|5.
|Чара Йимми
|3
|0.12
|6.
|Лориа Марвин
|2
|0.08
|7.
|Валери Диего
|2 (1)
|0.08
|8.
|George Fochive
|2
|0.08
|9.
|Уильямсон Эрик
|1
|0.04
|10.
|Туилома Билл
|1
|0.04
|11.
|Паредес Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|13.
|Чара Диего
|0
|0
|14.
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|15.
|Жупарич Дарио
|0
|0
|16.
|Браво Клаудио III
|0
|0
|17.
|Бонилья Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|6 (1)
|0.24
|2.
|Аранго Кристиан
|6 (3)
|0.24
|3.
|Вела Карлос
|5
|0.2
|4.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.2
|5.
|Бэрд Кори
|3
|0.12
|6.
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.08
|7.
|Мусовски Дэниел
|2
|0.08
|8.
|Фалл Мамаду
|2
|0.08
|9.
|Родригес Брайан II
|2
|0.08
|10.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.04
|11.
|Блессинг Латиф
|1
|0.04
|12.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|13.
|Паласиос Диего
|0
|0
|14.
|Сегура Эдди
|0
|0
|15.
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жупарич Дарио
|8
|0
|2.
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|3.
|Чара Диего
|4
|1
|4.
|Браво Клаудио III
|5
|0
|5.
|Туилома Билл
|3
|1
|6.
|Валери Диего
|4
|0
|7.
|Бланко Себастьян
|4
|0
|8.
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|9.
|Паредес Кристиан
|3
|0
|10.
|Бонилья Пабло
|3
|0
|11.
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|12.
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|13.
|Кларк Стив
|1
|0
|14.
|Лориа Марвин
|1
|0
|15.
|Бодили Блейк
|1
|0
|16.
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|17.
|Santiago Moreno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|7
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|4.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|5.
|Дюк Брайс
|3
|0
|6.
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|7.
|Росси Диего
|2
|0
|8.
|Бэрд Кори
|2
|0
|9.
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|10.
|Ромеро Томас
|2
|0
|11.
|Аранго Кристиан
|1
|0
|12.
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|13.
|Фарфан Марко
|1
|0
|14.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|15.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|16.
|Daniel Crisostomo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портленд Тимберс
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|Лос-Анджелес
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|20% (7)
Предыдущие игры
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс
Остин 3:1 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =4 -8Остин 1:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 36
|38
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 30
|37
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 40
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 23
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Портленд Тимберс
|2:1 Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 25
|35
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|9.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 36
|33
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 34
|29
|12.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|14.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|20 - 10
|25
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|2:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|2:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 17
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2