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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
18' Желтая карточка
Гальван Бриан
1:0
28' Гол
 28'
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
52
Гальван
Бриан
19
Прайс
Джек
23
Акоста
Келлин
66
Эстевес
Лукас
14
Кайе
Марк-Энтони
7
Льюис
Джонатан
12
Барриос
Майкл
16
Крепо
Максим
4
Веселинович
Ранко
15
Роуз
Энди
26
Юнгвирт
Флориан
23
Браун
Джавейн
31
Тейберт
Расселл
19
Бикел
Жаниу
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
7
Кайседо
Дейбер
24
Уайт
Брайан
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

Ход матча

18'
Гальван Бриан
 
28'
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 7 0.29
2. Рубио Диего 4 0.17
3. Шиньяшики Андре 4 0.17
4. Льюис Джонатан 4 (1) 0.17
5. Бассетт Коул 3 0.13
6. Гальван Бриан 2 0.08
7. Розенберри Киган 2 0.08
8. Абубакар Лалас 2 0.08
9. Акоста Келлин 1 0.04
10. Кайе Марк-Энтони 1 0.04
11. Винс Сэмюэл 1 0.04
12. Уилсон Дэнни 1 0.04
13. Баджи Доминик 1 0.04
14. Прайс Джек 0 0
15. Бенезе Николя 0 0
16. Мескида Николас 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 8 (3) 0.33
2. Кайседо Дейбер 4 0.17
3. Уайт Брайан 4 0.17
4. Каваллини Лукас 3 0.13
5. Голд Райан 2 0.08
6. Роуз Энди 2 0.08
7. Юнгвирт Флориан 1 0.04
8. Годой Эрик 1 0.04
9. Бикел Жаниу 1 0.04
10. Нервински Джейк 1 0.04
11. Веселинович Ранко 1 0.04
12. Гутьеррес Кристиан 0 0
13. Браун Джавейн 0 0
14. Тейберт Расселл 0 0
15. Александр Кайо 0 0
16. Рапосо Райан 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 6 0
2. Прайс Джек 6 0
3. Абубакар Лалас 5 0
4. Уорнер Коллен 4 0
5. Рубио Диего 4 0
6. Трасти Остон 4 0
7. Гальван Бриан 4 0
8. Шиньяшики Андре 3 0
9. Мескида Николас 2 0
10. Акоста Келлин 2 0
11. Барриос Майкл 2 0
12. Розенберри Киган 2 0
13. Бассетт Коул 2 0
14. Намли Юнес 1 0
15. Бейташур Стивен 1 0
16. Ярброуг Вильям 1 0
17. Кайе Марк-Энтони 1 0
18. Льюис Джонатан 1 0
19. Винс Сэмюэл 1 0
20. Dantouma Toure 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Каваллини Лукас 5 0
2. Бальдисимо Майкл 5 0
3. Александр Кайо 5 0
4. Бикел Жаниу 4 0
5. Дахоме Кристиан 3 0
6. Кайседо Дейбер 3 0
7. Веселинович Ранко 3 0
8. Корнелиус Дерек 2 0
9. Браун Джавейн 2 0
10. Рикеттс Тосайн 1 0
11. Гутьеррес Кристиан 1 0
12. Роуз Энди 1 0
13. Годой Эрик 1 0
14. Гашпар Бруну 1 0
15. Крепо Максим 1 0
16. Нервински Джейк 1 0
17. Меткалф Патрик 1 0
18. Овусу Леонард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 9.09% (3) 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8) 18.18% (6)
 Ванкувер Уайткэпс 0 7.14% (2) 10.71% (3) 39.29% (11) 21.43% (6) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес
Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити Заявка 25 10 8 7 36 - 36 38
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 25 10 7 8 36 - 30 37
6. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
7. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 25 6 5 14 24 - 40 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 24 13 7 4 35 - 23 46
3. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Портленд Тимберс 2:1 Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
6. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
7. Филадельфия Юнион Заявка 24 9 8 7 31 - 25 35
8. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
9. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 25 9 6 10 38 - 36 33
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 24 7 8 9 29 - 34 29
12. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 26 5 11 10 31 - 39 26
14. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
3. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 12 7 4 1 20 - 10 25
4. Филадельфия Юнион Заявка 13 7 3 3 18 - 10 24
5. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
6. Портленд Тимберс 2:1 Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 12 3 4 5 13 - 23 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс 2:1 Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 12 3 1 8 12 - 17 10
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 20 9
12. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Гальван Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.58
4.33
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн




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