США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Ванкувер Уайткэпс
18' Желтая карточкаГальван Бриан
19
Прайс
Джек
16
Крепо
Максим
15
Роуз
Энди
19
Бикел
Жаниу
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Рапосо РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
Ход матча
18'
28'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Майкл
|7
|0.29
|2.
|Рубио Диего
|4
|0.17
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.17
|4.
|Льюис Джонатан
|4 (1)
|0.17
|5.
|Бассетт Коул
|3
|0.13
|6.
|Гальван Бриан
|2
|0.08
|7.
|Розенберри Киган
|2
|0.08
|8.
|Абубакар Лалас
|2
|0.08
|9.
|Акоста Келлин
|1
|0.04
|10.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.04
|11.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|12.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.04
|13.
|Баджи Доминик
|1
|0.04
|14.
|Прайс Джек
|0
|0
|15.
|Бенезе Николя
|0
|0
|16.
|Мескида Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.33
|2.
|Кайседо Дейбер
|4
|0.17
|3.
|Уайт Брайан
|4
|0.17
|4.
|Каваллини Лукас
|3
|0.13
|5.
|Голд Райан
|2
|0.08
|6.
|Роуз Энди
|2
|0.08
|7.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0.04
|8.
|Годой Эрик
|1
|0.04
|9.
|Бикел Жаниу
|1
|0.04
|10.
|Нервински Джейк
|1
|0.04
|11.
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|12.
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|13.
|Браун Джавейн
|0
|0
|14.
|Тейберт Расселл
|0
|0
|15.
|Александр Кайо
|0
|0
|16.
|Рапосо Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|2.
|Прайс Джек
|6
|0
|3.
|Абубакар Лалас
|5
|0
|4.
|Уорнер Коллен
|4
|0
|5.
|Рубио Диего
|4
|0
|6.
|Трасти Остон
|4
|0
|7.
|Гальван Бриан
|4
|0
|8.
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|9.
|Мескида Николас
|2
|0
|10.
|Акоста Келлин
|2
|0
|11.
|Барриос Майкл
|2
|0
|12.
|Розенберри Киган
|2
|0
|13.
|Бассетт Коул
|2
|0
|14.
|Намли Юнес
|1
|0
|15.
|Бейташур Стивен
|1
|0
|16.
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|17.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|18.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|19.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|20.
|Dantouma Toure
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каваллини Лукас
|5
|0
|2.
|Бальдисимо Майкл
|5
|0
|3.
|Александр Кайо
|5
|0
|4.
|Бикел Жаниу
|4
|0
|5.
|Дахоме Кристиан
|3
|0
|6.
|Кайседо Дейбер
|3
|0
|7.
|Веселинович Ранко
|3
|0
|8.
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|9.
|Браун Джавейн
|2
|0
|10.
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|11.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|12.
|Роуз Энди
|1
|0
|13.
|Годой Эрик
|1
|0
|14.
|Гашпар Бруну
|1
|0
|15.
|Крепо Максим
|1
|0
|16.
|Нервински Джейк
|1
|0
|17.
|Меткалф Патрик
|1
|0
|18.
|Овусу Леонард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|39.29% (11)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес
Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 36
|38
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 30
|37
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 40
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|24
|13
|7
|4
|35 - 23
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Портленд Тимберс
|2:1 Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 25
|35
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|9.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 36
|33
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 34
|29
|12.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|14.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|20 - 10
|25
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|2:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|2:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 17
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2