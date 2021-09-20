  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вернаму
0:0
Первый тайм: 25'
Эргрюте
0'
20' Желтая карточка
Дальквист Хампус
25'
1
Эрикссон
Филип
20
Винст
Фредди
3
Hugo
Andersson2
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
8
Кенндал
Уильям
10
Брэндон
Эрик
18
Оливейра
Вендерсон
17
Удденес
Оскар
11
Бечирович
Эдвин
9
Йоханссон
Оскар
12
Уоллиндер
Робин
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
23
Брорссон
Арвид
17
Дальквист
Хампус
21
Раскай
Анель
8
Лагерфельдт
Лукас
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
25
Peru
Ruiz
9
Зелькович
Айдин
Вернаму
4-3-3
Эргрюте
3-4-3

Ход матча

20'
 
Дальквист Хампус

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Оскар 4 0.19
2. Бечирович Эдвин 4 0.19
3. Магаши Абдуссалам 3 0.14
4. Удденес Оскар 2 0.1
5. Christian Moses 2 0.1
6. Дзабич Робин 2 0.1
7. Винст Фредди 1 0.05
8. Вилар Бернардо 1 0.05
9. Стивенс Джоэл 1 0.05
10. Камара Креспо 1 0.05
11. Эрикссон Виктор 1 0.05
12. Брэндон Эрик 1 (1) 0.05
13. Оливейра Вендерсон 0 0
14. Де Врис Фрэнсис 0 0
15. Исмаил Исса 0 0
16. Сундгрен Альбин 0 0
Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 9 0.43
2. Полсон Дэниел 4 0.19
3. Андреассон Антон 2 0.1
4. Дальквист Хампус 2 0.1
5. Сьогрелл Херман 1 0.05
6. Ailton Jose Almeida1 1 0.05
7. Раскай Анель 1 0.05
8. Густафсон Элиас 1 0.05
9. Ланс Антон 0 0
10. Азулай Джонатан 0 0
11. Акерманн Кевин 0 0
12. Eric Nohlgren 0 0

Карточки

Вернаму
# Игрок      
1. Виндехолл Чарли 7 0
2. Винст Фредди 3 0
3. Удденес Оскар 3 0
4. Вилар Бернардо 3 0
5. Бечирович Эдвин 1 1
6. Магаши Абдуссалам 2 0
7. Брэндон Эрик 2 0
8. Войтехович Филипп 1 0
9. Йоханссон Оскар 1 0
10. Стивенс Джоэл 1 0
11. Christian Moses 1 0
12. Камара Креспо 1 0
13. Эрикссон Виктор 1 0
14. Исмаил Исса 1 0
15. Кенндал Уильям 1 0
16. Ларссон Виктор 1 0
17. Сундгрен Альбин 1 0
Эргрюте
# Игрок      
1. Брорссон Арвид 3 1
2. Полсон Дэниел 2 1
3. Азулай Джонатан 3 0
4. Сахлин Ханнес 3 0
5. Андерссон Фредрик 2 0
6. Абукар Айдарус 2 0
7. Дальквист Хампус 2 0
8. Ланс Антон 1 0
9. Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
10. Акерманн Кевин 1 0
11. Свенссон Уильям 1 0
12. Eric Nohlgren 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вернаму 8.7% (2) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3) 4.35% (1) 43.48% (10)
 Эргрюте 9.52% (2) 14.29% (3) 28.57% (6) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Вернаму Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Эстер 2:0 Вернаму Акрополис 1:2 Вернаму Вернаму 2:0 Ландскруна
Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль
Эргрюте Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Эргрюте 3:1 Акрополис Сундсвалль 0:1 Эргрюте Эргрюте 2:2 Норрбю Эстер 0:0 Эргрюте
Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте

Последние игры между собой

Вернаму: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эргрюте: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Эргрюте 0:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 4:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:1 Эргрюте Суперэттан
Эргрюте 2:0 Вернаму Суперэттан Эргрюте 2:2 Вернаму Суперэттан Вернаму 4:2 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 0:2 Вернаму Кубок Вернаму 0:0 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 1:1 Вернаму Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 21 12 4 5 24 - 14 40
2. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна Заявка 21 10 4 7 29 - 23 34
5. Сундсвалль Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Йёнчёпинг Заявка 19 9 3 7 27 - 23 30
8. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
9. Эргрюте 0:0 Заявка 21 6 9 6 22 - 25 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 20 7 5 8 28 - 24 26
11. ГАИС Заявка 20 7 2 11 22 - 25 23
12. Вестерос Заявка 21 5 8 8 23 - 30 23
13. Акрополис Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
14. Васалунд Заявка 21 6 3 12 27 - 36 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 21 5 4 12 23 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму 0:0 Заявка 11 8 2 1 13 - 3 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
7. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму 0:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Эргрюте 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 16 13
6. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
7. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
10. Йёнчёпинг Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
11. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Дальквист Хампус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Эргрюте
1.91
3.61
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:0 Эргрюте онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 