Швеция: Суперэттан 2021
20' Желтая карточкаДальквист Хампус
20
Винст
Фредди
10
Брэндон
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзабич РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Peru RuizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Главак РобинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Оскар
|4
|0.19
|2.
|Бечирович Эдвин
|4
|0.19
|3.
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.14
|4.
|Удденес Оскар
|2
|0.1
|5.
|Christian Moses
|2
|0.1
|6.
|Дзабич Робин
|2
|0.1
|7.
|Винст Фредди
|1
|0.05
|8.
|Вилар Бернардо
|1
|0.05
|9.
|Стивенс Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Камара Креспо
|1
|0.05
|11.
|Эрикссон Виктор
|1
|0.05
|12.
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.05
|13.
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|14.
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|15.
|Исмаил Исса
|0
|0
|16.
|Сундгрен Альбин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|9
|0.43
|2.
|Полсон Дэниел
|4
|0.19
|3.
|Андреассон Антон
|2
|0.1
|4.
|Дальквист Хампус
|2
|0.1
|5.
|Сьогрелл Херман
|1
|0.05
|6.
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.05
|7.
|Раскай Анель
|1
|0.05
|8.
|Густафсон Элиас
|1
|0.05
|9.
|Ланс Антон
|0
|0
|10.
|Азулай Джонатан
|0
|0
|11.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|12.
|Eric Nohlgren
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виндехолл Чарли
|7
|0
|2.
|Винст Фредди
|3
|0
|3.
|Удденес Оскар
|3
|0
|4.
|Вилар Бернардо
|3
|0
|5.
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|6.
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|7.
|Брэндон Эрик
|2
|0
|8.
|Войтехович Филипп
|1
|0
|9.
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|10.
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|11.
|Christian Moses
|1
|0
|12.
|Камара Креспо
|1
|0
|13.
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|14.
|Исмаил Исса
|1
|0
|15.
|Кенндал Уильям
|1
|0
|16.
|Ларссон Виктор
|1
|0
|17.
|Сундгрен Альбин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брорссон Арвид
|3
|1
|2.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|3.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|2
|0
|7.
|Дальквист Хампус
|2
|0
|8.
|Ланс Антон
|1
|0
|9.
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|10.
|Акерманн Кевин
|1
|0
|11.
|Свенссон Уильям
|1
|0
|12.
|Eric Nohlgren
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вернаму
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|43.48% (10)
|Эргрюте
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Вернаму Последние 20 матчей: +13 =3 -4Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Эстер 2:0 Вернаму Акрополис 1:2 Вернаму Вернаму 2:0 Ландскруна
Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль
Эргрюте Последние 20 матчей: +7 =8 -5Эргрюте 3:1 Акрополис Сундсвалль 0:1 Эргрюте Эргрюте 2:2 Норрбю Эстер 0:0 Эргрюте
Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте
Последние игры между собой
Вернаму: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эргрюте: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|21
|12
|4
|5
|24 - 14
|40
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 23
|34
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|9.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|22 - 25
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|28 - 24
|26
|11.
|ГАИС
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|22 - 25
|23
|12.
|Вестерос
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|23 - 30
|23
|13.
|Акрополис
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|14.
|Васалунд
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 36
|21
|15.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|13 - 3
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|6.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|11.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1