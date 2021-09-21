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  3. Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины: Группа E
Россия (жен)
1:0
Первый тайм: 36'
Черногория (жен)
0'
1:0
10' Гол
Коровкина Нелли
36'
Россия (жен)
Черногория (жен)

Ход матча

10'
Коровкина Нелли
1:0

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Россия (жен) 2:0 Азербайджан (жен) Финляндия (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:3 Бразилия (жен) Россия (жен) 0:0 Португалия (жен)
Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Сербия (жен) 2:0 Россия (жен) Турция (жен) 1:2 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Косово (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен)
Черногория (жен) Последние 20 матчей: +4 =0 -16
Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Черногория (жен) Мальта (жен) 1:0 Черногория (жен) Мальта (жен) 1:2 Черногория (жен) Черногория (жен) 5:0 Северная Македония (жен)
Украина (жен) 2:1 Черногория (жен) Греция (жен) 1:0 Черногория (жен) Черногория (жен) 0:3 Германия (жен) Черногория (жен) 1:3 Украина (жен) Черногория (жен) 0:3 Ирландия (жен) Черногория (жен) 2:3 Босния и Герцеговина (жен) Черногория (жен) 0:4 Греция (жен) Ирландия (жен) 2:0 Черногория (жен) Германия (жен) 10:0 Черногория (жен) Люксембург (жен) 1:7 Черногория (жен) Черногория (жен) 1:2 Фарерские острова (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Испания (жен) 13:0 Черногория (жен) Ирландия (жен) 9:0 Черногория (жен) Черногория (жен) 0:3 Португалия (жен) Черногория (жен) 1:7 Финляндия (жен)
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    35'
    Да что же такое! Россиянки выигрывают борьбу за мяч в чужой штрафной площадке, после чего без помех стреляет Коровкина и не попадает в створ, чуть выше летит игровой снаряд. 
  • 34'
    Булатович отобрала мяч на своей половине поля, потом ввязалась в дриблинг в центральном круге и обрезалась. 
  • Опасный момент
    33'
    Алёна Андреева получила мяч в центре штрафной площадки и пробила по воротам, но в створ не попала, выше пролетел круглый. 
  • 32'
    Гости впервые за долгое время перешли на чужую половину поля, но потом быстро расстались с мячом. 
  • Судья
    31'
    Надежда Смирнова принимает мяч в чужой штрафной площадке, а потом падает, но судья показывает, что нужно подниматься. 
  • 30'
    Фёдорова решительно настроена забить. Сейчас вошла в штрафную площадь правым краем и пробила - мяч разминулся со створом. 
  • Опасный момент
    29'
    Марина Фёдорова наносит удар со штрафного - Крстович реагирует, но не очень уверенно, отражая мяч в левую сторону. 
  • Угловой
    28'
    Фёдорова исполнила корнер с левого фланга - слишком высоко подняла мяч, позволив соперницам ликвидировать угрозу. 
  • 27'
    Яна Шеина решила пробить издали, но довести мяч до ворот не смогла, так как попала в одну из соперниц. 
  • Опасный момент
    26'
    Смирнова получает мяч от Коровкиной и пробивает с линии штрафной площадки, но не попадает в створ, отправляя игровой снаряд чуть выше перекладины. 
  • 25'
    Марина Фёдорова сместилась с правого фланга в центр и выполнила подачу, но получилось безадресно - в руках Крстович мяч. 
  • 24'
    Аут в исполнении гостей ни к чему опасному не привёл, россиянки отобрали игровой снаряд и готовы к проведению очередного наступления. 
  • 23'
    Высокий прессинг включила Черногория, благодаря которому добилась права на вбрасывание из-за боковой линии - Юлия Гриченко выбила мяч в аут. 
  • Угловой
    22'
    Угловой удар с правого фланга исполнили россиянки, верх выиграть не получилось, но удалось оставить за собой подбор. 
  • 21'
    И снова вступает в игру Гриченко, забирая мяч после ещё одного дальнего выстрела - на сей раз пробивала Янюшевич, и опять силы не хватило. 
  • 20'
    Анжела Тошкович решается на удар с дальней дистанции - в створ попадает, но получается слишком слабо и Юлия Гриченко на месте. 
  • 19'
    Продолжает Россия владеть инициативой, не позволяя Черногории даже зацепиться за игровой снаряд. Но важно забить второй гол и немного успокоиться. 
  • 18'
    Россиянки исполнили стандартное положение с левого фланга, с которым справились гости и выбили мяч на чужую половину поля. 
  • Штанга
    16'
    Алёна Андреева получает мяч перед штрафной площадкой, а вместе с ним и пространство, а потом стреляет по воротам и попадает в перекладину. 
  • 15'
    Виктория Козлова подбирает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам с правой - на пути игрового снаряда оказываются соперницы. 
  • Угловой
    14'
    Два корнера подряд с правого фланга исполнили россиянки, второй из них завершился точным ударом, но Крстович справилась. 
  • 13'
    Саранович останавливает наступление России на левом фланге, выбивая мяч за боковую линию. 
  • 12'
    Игра первым номером приносит сборной России дивиденды, а теперь будем смотреть за ответом гостей, которые пока ничего опасного не создали. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! КОРОВКИНА!!! Нелли откликается на передачу в центре штрафной площадки, получает мяч, оказывается перед Крстович и сначала перекидывает её, а потом поражает пустые ворота. 
  • 10'
    Черногория попробовала выйти в атаку левым флангом, центр поля пересекла, а потом была остановлена Анной Кожниковой - в аут выбит игровой снаряд. 
  • 9'
    Яна Шеина совершила рывок по левому флангу, мяч получила, а вот обработать его как следует не смогла, выпустив за лицевую линию. 
  • Угловой
    8'
    Первый корнер в матче исполнили россиянки, с левого фланга, но довести дело до удара не получилось, отбились гости. 
  • 7'
    Пока ничего не создала Черногория, если не считать удар со штрафного, но и Россия без моментов, хотя с мячом работает больше. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Марина Фёдорова переусердствовала в борьбе за мяч на правом фланге и нарушила правила, уронив соперницу на газон. 
  • 5'
    Яна Шеина подключается к атаке левым флангом, получает мяч и выполняет прострел - мяч от соперницы уходит за боковую линию. 
  • 4'
    Тошкович возвращается в игру, а Сладжана Булатович наносит удар со штрафного, но получается слишком неточно. 
  • Травма, повреждение
    3'
    С первых минут футболистки показывают, что не собираются уступать ни единого сантиметра - сейчас Кристина Машкова грубо встречает Тошкович и медицинская бригада появляется на поле. 
  • 2'
    Россиянки забирают мяч под контроль и владеют им в центре поля, пытаясь найти пути продвижения к воротам Черногории. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча отборочного цикла женского чемпионата мира-2023, в котором сойдутся Россия и Черногория. Комментировать буду я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 138
Россия (жен) 94.9% (131)
X 3.6% (5)
Черногория (жен) 1.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Россия (жен)
Ничья
Черногория (жен)
1.02
14.00
33.00
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Где смотреть матч Россия (жен) 1:0 Черногория (жен) онлайн


Прогнозы на матч Россия (жен) 1:0 Черногория (жен)

Исход игры
Россия (жен)
94.9% (131)
Ничья
3.6% (5)
Черногория (жен)
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.37% (68)
Меньше
49.63% (67)
Обе команды забьют
Да
40.74% (55)
Нет
59.26% (80)
Популярный счёт
2:0 Россия (жен)
33.3% (46)
2:1 Россия (жен)
24.6% (34)
1:0 Россия (жен)
13.8% (19)
3:1 Россия (жен)
10.1% (14)
3:0 Россия (жен)
8.7% (12)
2:2 Ничья
2.2% (3)
4:0 Россия (жен)
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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