Надежда Смирнова принимает мяч в чужой штрафной площадке, а потом падает, но судья показывает, что нужно подниматься.

Гости впервые за долгое время перешли на чужую половину поля, но потом быстро расстались с мячом.

Алёна Андреева получила мяч в центре штрафной площадки и пробила по воротам, но в створ не попала, выше пролетел круглый.

Булатович отобрала мяч на своей половине поля, потом ввязалась в дриблинг в центральном круге и обрезалась.

Да что же такое! Россиянки выигрывают борьбу за мяч в чужой штрафной площадке, после чего без помех стреляет Коровкина и не попадает в створ, чуть выше летит игровой снаряд.

30' Фёдорова решительно настроена забить. Сейчас вошла в штрафную площадь правым краем и пробила - мяч разминулся со створом.

29' Марина Фёдорова наносит удар со штрафного - Крстович реагирует, но не очень уверенно, отражая мяч в левую сторону.

28' Фёдорова исполнила корнер с левого фланга - слишком высоко подняла мяч, позволив соперницам ликвидировать угрозу.

27' Яна Шеина решила пробить издали, но довести мяч до ворот не смогла, так как попала в одну из соперниц.

26' Смирнова получает мяч от Коровкиной и пробивает с линии штрафной площадки, но не попадает в створ, отправляя игровой снаряд чуть выше перекладины.

25' Марина Фёдорова сместилась с правого фланга в центр и выполнила подачу, но получилось безадресно - в руках Крстович мяч.

24' Аут в исполнении гостей ни к чему опасному не привёл, россиянки отобрали игровой снаряд и готовы к проведению очередного наступления.

23' Высокий прессинг включила Черногория, благодаря которому добилась права на вбрасывание из-за боковой линии - Юлия Гриченко выбила мяч в аут.

22' Угловой удар с правого фланга исполнили россиянки, верх выиграть не получилось, но удалось оставить за собой подбор.

21' И снова вступает в игру Гриченко, забирая мяч после ещё одного дальнего выстрела - на сей раз пробивала Янюшевич, и опять силы не хватило.

20' Анжела Тошкович решается на удар с дальней дистанции - в створ попадает, но получается слишком слабо и Юлия Гриченко на месте.

19' Продолжает Россия владеть инициативой, не позволяя Черногории даже зацепиться за игровой снаряд. Но важно забить второй гол и немного успокоиться.

18' Россиянки исполнили стандартное положение с левого фланга, с которым справились гости и выбили мяч на чужую половину поля.

16' Алёна Андреева получает мяч перед штрафной площадкой, а вместе с ним и пространство, а потом стреляет по воротам и попадает в перекладину.

15' Виктория Козлова подбирает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам с правой - на пути игрового снаряда оказываются соперницы.

14' Два корнера подряд с правого фланга исполнили россиянки, второй из них завершился точным ударом, но Крстович справилась.

13' Саранович останавливает наступление России на левом фланге, выбивая мяч за боковую линию.

12' Игра первым номером приносит сборной России дивиденды, а теперь будем смотреть за ответом гостей, которые пока ничего опасного не создали.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! КОРОВКИНА!!! Нелли откликается на передачу в центре штрафной площадки, получает мяч, оказывается перед Крстович и сначала перекидывает её, а потом поражает пустые ворота.

10' Черногория попробовала выйти в атаку левым флангом, центр поля пересекла, а потом была остановлена Анной Кожниковой - в аут выбит игровой снаряд.

9' Яна Шеина совершила рывок по левому флангу, мяч получила, а вот обработать его как следует не смогла, выпустив за лицевую линию.

8' Первый корнер в матче исполнили россиянки, с левого фланга, но довести дело до удара не получилось, отбились гости.

7' Пока ничего не создала Черногория, если не считать удар со штрафного, но и Россия без моментов, хотя с мячом работает больше.

6' Марина Фёдорова переусердствовала в борьбе за мяч на правом фланге и нарушила правила, уронив соперницу на газон.

5' Яна Шеина подключается к атаке левым флангом, получает мяч и выполняет прострел - мяч от соперницы уходит за боковую линию.

4' Тошкович возвращается в игру, а Сладжана Булатович наносит удар со штрафного, но получается слишком неточно.

3' С первых минут футболистки показывают, что не собираются уступать ни единого сантиметра - сейчас Кристина Машкова грубо встречает Тошкович и медицинская бригада появляется на поле.

2' Россиянки забирают мяч под контроль и владеют им в центре поля, пытаясь найти пути продвижения к воротам Черногории.