Россия (жен)
1:0
Первый тайм: 36'
Черногория (жен)
1:0
10' ГолКоровкина Нелли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Якупова ЛинаНападающий
-
Главный тренер: Фомина Елена
Ход матча
10'
1:0
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: +13 =1 -6Россия (жен) 2:0 Азербайджан (жен) Финляндия (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:3 Бразилия (жен) Россия (жен) 0:0 Португалия (жен)
Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Сербия (жен) 2:0 Россия (жен) Турция (жен) 1:2 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Косово (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен)
Черногория (жен) Последние 20 матчей: +4 =0 -16Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Черногория (жен) Мальта (жен) 1:0 Черногория (жен) Мальта (жен) 1:2 Черногория (жен) Черногория (жен) 5:0 Северная Македония (жен)
Украина (жен) 2:1 Черногория (жен) Греция (жен) 1:0 Черногория (жен) Черногория (жен) 0:3 Германия (жен) Черногория (жен) 1:3 Украина (жен) Черногория (жен) 0:3 Ирландия (жен) Черногория (жен) 2:3 Босния и Герцеговина (жен) Черногория (жен) 0:4 Греция (жен) Ирландия (жен) 2:0 Черногория (жен) Германия (жен) 10:0 Черногория (жен) Люксембург (жен) 1:7 Черногория (жен) Черногория (жен) 1:2 Фарерские острова (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Испания (жен) 13:0 Черногория (жен) Ирландия (жен) 9:0 Черногория (жен) Черногория (жен) 0:3 Португалия (жен) Черногория (жен) 1:7 Финляндия (жен)
Прогнозы на матч Россия (жен) 1:0 Черногория (жен)
Исход игры
Россия (жен)
94.9% (131)
Ничья
3.6% (5)
Черногория (жен)
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.37% (68)
Меньше
49.63% (67)
Обе команды забьют
Да
40.74% (55)
Нет
59.26% (80)
Популярный счёт
2:0 Россия (жен)
33.3% (46)
2:1 Россия (жен)
24.6% (34)
1:0 Россия (жен)
13.8% (19)
3:1 Россия (жен)
10.1% (14)
3:0 Россия (жен)
8.7% (12)
2:2 Ничья
2.2% (3)
4:0 Россия (жен)
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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