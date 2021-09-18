Россия (жен)
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Черногория (жен)
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: +13 =1 -6Россия (жен) 2:0 Азербайджан (жен) Финляндия (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:3 Бразилия (жен) Россия (жен) 0:0 Португалия (жен)
Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Сербия (жен) 2:0 Россия (жен) Турция (жен) 1:2 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Косово (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен)
Черногория (жен) Последние 20 матчей: +4 =0 -16Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Черногория (жен) Мальта (жен) 1:0 Черногория (жен) Мальта (жен) 1:2 Черногория (жен) Черногория (жен) 5:0 Северная Македония (жен)
Украина (жен) 2:1 Черногория (жен) Греция (жен) 1:0 Черногория (жен) Черногория (жен) 0:3 Германия (жен) Черногория (жен) 1:3 Украина (жен) Черногория (жен) 0:3 Ирландия (жен) Черногория (жен) 2:3 Босния и Герцеговина (жен) Черногория (жен) 0:4 Греция (жен) Ирландия (жен) 2:0 Черногория (жен) Германия (жен) 10:0 Черногория (жен) Люксембург (жен) 1:7 Черногория (жен) Черногория (жен) 1:2 Фарерские острова (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Испания (жен) 13:0 Черногория (жен) Ирландия (жен) 9:0 Черногория (жен) Черногория (жен) 0:3 Португалия (жен) Черногория (жен) 1:7 Финляндия (жен)
Прогнозы на матч Россия (жен) - Черногория (жен)
Исход игры
Россия (жен)
100% (8)
Ничья
0% (0)
Черногория (жен)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (4)
Меньше
50% (4)
Обе команды забьют
Да
50% (4)
Нет
50% (4)
Популярный счёт
2:0 Россия (жен)
37.5% (3)
2:1 Россия (жен)
25% (2)
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