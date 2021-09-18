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Россия (жен)
 
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Черногория (жен)

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Россия (жен) 2:0 Азербайджан (жен) Финляндия (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 0:3 Бразилия (жен) Россия (жен) 0:0 Португалия (жен)
Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Сербия (жен) 2:0 Россия (жен) Турция (жен) 1:2 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Косово (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен)
Черногория (жен) Последние 20 матчей: +4 =0 -16
Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Черногория (жен) Мальта (жен) 1:0 Черногория (жен) Мальта (жен) 1:2 Черногория (жен) Черногория (жен) 5:0 Северная Македония (жен)
Украина (жен) 2:1 Черногория (жен) Греция (жен) 1:0 Черногория (жен) Черногория (жен) 0:3 Германия (жен) Черногория (жен) 1:3 Украина (жен) Черногория (жен) 0:3 Ирландия (жен) Черногория (жен) 2:3 Босния и Герцеговина (жен) Черногория (жен) 0:4 Греция (жен) Ирландия (жен) 2:0 Черногория (жен) Германия (жен) 10:0 Черногория (жен) Люксембург (жен) 1:7 Черногория (жен) Черногория (жен) 1:2 Фарерские острова (жен) Турция (жен) 3:0 Черногория (жен) Испания (жен) 13:0 Черногория (жен) Ирландия (жен) 9:0 Черногория (жен) Черногория (жен) 0:3 Португалия (жен) Черногория (жен) 1:7 Финляндия (жен)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (жен) - Черногория (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 8
    Россия (жен) 100% (8)
    X 0% (0)
    Черногория (жен) 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (жен) - Черногория (жен) онлайн


    Прогнозы на матч Россия (жен) - Черногория (жен)

    Исход игры
    Россия (жен)
    100% (8)
    Ничья
    0% (0)
    Черногория (жен)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (4)
    Меньше
    50% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (4)
    Нет
    50% (4)
    Популярный счёт
    2:0 Россия (жен)
    37.5% (3)
    2:1 Россия (жен)
    25% (2)
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