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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
3:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
7' Гол
Ольсен Брандур
45' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад
50' Желтая карточка
Веберг Чарли
2:0
67' Гол
Ван ден Хурк Антони
82' Желтая карточка
Омонди Эрик
3:0
85' Гол
Adam Kaied
90'+4
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
14
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
31
Adam
Kaied
15
Аль-Хамлави
Ассад
1
Петтерссон
Фрэнк
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
12
Свенссон
Йеспер
8
Барни
Юнес
5
Фендрих
Фредрик
27
Нордстрем
Элиас
10
Омонди
Эрик
17
Эдквист
Адриан
Хельсинборг
4-2-3-1
Йёнчёпинг
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 11 (1) 0.52
2. Ольсен Брандур 4 0.19
3. Люндберг Виктор 3 0.14
4. Аль-Хамлави Ассад 3 0.14
5. Adam Kaied 3 0.14
6. Йенссон Расмус 2 0.1
7. Лупер Вильгельм 1 0.05
8. Свенссон Макс 1 0.05
9. Карялайнен Расмус 1 0.05
10. Веберг Чарли 1 0.05
11. Benjamin Acquah 1 0.05
12. Ландгрен Андреас 0 0
13. Олссон Деннис 0 0
14. Бедварссон Бедвар 0 0
15. Виделль Каспер 0 0
Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бук Робин 6 0.3
2. Омонди Эрик 5 (1) 0.25
3. Эдквист Адриан 5 0.25
4. Страндсатер Даниэль 2 0.1
5. Свенссон Йеспер 1 0.05
6. Edin Hamidovic 1 0.05
7. Зейдан Мустафа 1 0.05
8. Дегерлунд Маркус 1 0.05
9. Николич Марко 1 0.05
10. Фендрих Фредрик 1 0.05
11. Бекай Перпарим 1 0.05
12. Люнг Даниэль 1 0.05
13. Нордстрем Элиас 1 0.05
14. Барни Юнес 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Цука Рави 6 0
2. Лупер Вильгельм 6 0
3. Бедварссон Бедвар 4 1
4. Ольсен Брандур 5 0
5. Веберг Чарли 3 0
6. Benjamin Acquah 3 0
7. Люндберг Виктор 2 0
8. Линдегор Андерс 2 0
9. Йенссон Расмус 2 0
10. Гранквист Андреас 1 0
11. Ван ден Хурк Антони 1 0
12. Йоэльссон Калле 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Мбо Ноэль 1 0
15. Карялайнен Расмус 1 0
16. Крейда Владислав 1 0
17. Аль-Хамлави Ассад 1 0
18. Adam Kaied 1 0
Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Свенссон Йеспер 5 0
2. Бекай Перпарим 4 0
3. Крона Себастьян 4 0
4. Фендрих Фредрик 2 1
5. Омонди Эрик 2 0
6. Зейдан Мустафа 2 0
7. Дегерлунд Маркус 0 1
8. Кваква Энок 1 0
9. Барни Юнес 1 0
10. Бук Робин 1 0
11. Эдквист Адриан 1 0
12. Ламин Адам Бен 1 0
13. Николич Марко 1 0
14. Густафсон Элиас 1 0
15. Страндсатер Даниэль 1 0
16. Родеблад Лове Кевин 1 0
17. Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 6.45% (2) 25.81% (8) 16.13% (5) 6.45% (2) 19.35% (6) 25.81% (8)
 Йёнчёпинг 18.52% (5) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хельсинборг 1:1 Треллеборг Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Ландскруна 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Васалунд
Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Скильебо 3:1 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Йёнчёпинг: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Суперэттан Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Хельсинборг 2:0 Йёнчёпинг Аллсвенскан
Йёнчёпинг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг Заявка 21 11 6 4 32 - 15 39
3. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
4. Ландскруна Заявка 21 10 4 7 29 - 23 34
5. Сундсвалль Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Йёнчёпинг Заявка 20 9 3 8 27 - 26 30
8. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
9. Эргрюте Заявка 21 6 9 6 23 - 26 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 20 7 5 8 28 - 24 26
11. ГАИС Заявка 20 7 2 11 22 - 25 23
12. Вестерос Заявка 21 5 8 8 23 - 30 23
13. Акрополис Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
14. Васалунд Заявка 21 6 3 12 27 - 36 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 21 5 4 12 23 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
8. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
6. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
7. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
10. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
11. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Аль-Хамлави Ассад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Ольсен Брандур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг онлайн




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