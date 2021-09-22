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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИК
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
ХИФК
0'
23' Желтая карточка
Хостикка Сантери
27'
31
Кето
Хуго
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
13
Мурильо
Луис-Карлос
14
Дальстрем
Себастьян
20
Спарв
Тим
6
Жаир
8
Джалу
Бубакар
19
Casper
Terho
11
Риски
Роопе
7
Хостикка
Сантери
35
Уорд
Каллум
23
Эрнандес
Алдайр
3
Маттила
Сакари
22
Градецки
Матей
17
Бакман
Джани
10
Ягуби
Моштаг
6
Данвуди
Джейк
70
Ахади
Мосавер
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
ХИК
ХИФК

Ход матча

23'
Хостикка Сантери
 

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенчич Филип 6 (1) 0.29
2. Браун Дэвид 4 0.19
3. Риски Роопе 4 0.19
4. Жаир 4 0.19
5. Олусанья Антони 3 0.14
6. Луис Энрике II 3 0.14
7. Лингман Лукас 2 0.1
8. Casper Terho 2 0.1
9. Риски Рику 1 0.05
10. Танака Атому 1 0.05
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0.05
12. Тенхо Миро 1 0.05
13. Саксела Янне 0 0
14. Мурильо Луис-Карлос 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Кей 3 0.15
2. Ягуби Моштаг 3 (3) 0.15
3. Исакссон Китон 3 0.15
4. Али Юсиф 3 0.15
5. Саэс Фелипе 2 0.1
6. Энтрена Хуан 1 0.05
7. Данвуди Джейк 1 0.05
8. Маттила Сакари 1 0.05
9. Тукиайнен Сакари 1 0.05
10. Бакман Джани 1 0.05
11. Эрнандес Алдайр 1 0.05
12. Палмасто Тино 1 0.05
13. Хинг-Гловер Макарио 0 0
14. Халме Юкка 0 0
15. Ахади Мосавер 0 0
16. Стренг Джеремайя 0 0
17. Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Джалу Бубакар 4 0
2. Тенхо Миро 4 0
3. Пелтола Матти 4 0
4. Жаир 3 0
5. Мурильо Луис-Карлос 3 0
6. Морен Валттери 2 0
7. Риски Рику 2 0
8. Риски Роопе 2 0
9. Кето Хуго 2 0
10. Танака Атому 1 0
11. Браун Дэвид 1 0
12. Мурнэйн Дилан 1 0
13. О'Шоунесси Даниэль 1 0
14. Хостикка Сантери 1 0
15. Дальстрем Себастьян 1 0
16. Луис Энрике II 1 0
17. Олусанья Антони 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 4 1
2. Бакман Джани 4 0
3. Эрнандес Алдайр 4 0
4. Данвуди Джейк 4 0
5. Халме Юкка 3 0
6. Али Юсиф 3 0
7. Хинг-Гловер Макарио 1 1
8. Саэс Фелипе 1 1
9. Энтрена Хуан 2 0
10. Ахади Мосавер 2 0
11. Стренг Джеремайя 2 0
12. Маттила Сакари 1 0
13. Градецки Матей 1 0
14. Тукиайнен Сакари 1 0
15. Исакссон Китон 1 0
16. Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7) 18.75% (6)
 ХИФК 9.52% (2) 19.05% (4) 38.1% (8) 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хонка 0:0 ХИК ХИК 0:2 ЛАСК Интер Турку 1:3 ХИК ХИК 1:1 КуПС
ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ХИФК 0:3 Мариехамн Ильвес 1:0 ХИФК ХИФК 3:1 Оулу ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки
Хонка 0:3 ХИФК ХИФК 1:5 КуПС ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 0:1 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 Хонка КТП 0:2 ХИФК ХИФК 1:4 Интер Турку Оулу 1:2 ХИФК ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака ХИФК 0:3 ХИК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ХИФК 0:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:3 ХИК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Кубок ХИК 3:0 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 4:3 ХИК Вейккауслига ХИФК 1:2 ХИК Кубок ХИФК 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 ХИФК Кубок ХИФК 2:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 3:3 ХИФК Кубок лиги ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 21 15 5 1 32 - 9 50
2. КуПС 0:0 Заявка 21 14 4 3 37 - 14 46
3. Интер Турку 2:0 Заявка 21 11 3 7 33 - 22 36
4. СЯК Сейнайоки 0:1 Заявка 21 10 4 7 25 - 20 34
5. Лахти 2:0 Заявка 21 8 8 5 26 - 20 32
6. Ильвес 1:0 Заявка 21 10 2 9 20 - 23 32
7. ХИФК 0:0 Заявка 20 8 6 6 21 - 21 30
8. Хонка 0:0 Заявка 21 7 5 9 28 - 28 26
9. Мариехамн 0:1 Заявка 21 6 2 13 16 - 29 20
10. Оулу 0:2 Заявка 21 5 3 13 17 - 32 18
11. Хака 1:0 Заявка 20 5 3 12 15 - 26 18
12. КТП 0:2 Заявка 21 1 5 15 15 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 10 7 3 0 17 - 5 24
2. Ильвес 1:0 Заявка 10 8 0 2 12 - 7 24
3. КуПС 0:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
4. Интер Турку 2:0 Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
5. Лахти 2:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
6. СЯК Сейнайоки 0:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 11 18
7. Хонка 0:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8. ХИФК 0:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
9. Оулу 0:2 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Хака 1:0 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
11. Мариехамн 0:1 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
12. КТП 0:2 Заявка 11 0 2 9 6 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС 0:0 Заявка 11 7 2 2 19 - 9 23
3. ХИФК 0:0 Заявка 9 4 4 1 9 - 3 16
4. СЯК Сейнайоки 0:1 Заявка 11 5 1 5 7 - 9 16
5. Лахти 2:0 Заявка 10 3 5 2 12 - 9 14
6. Интер Турку 2:0 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
7. Мариехамн 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 14 13
8. Хонка 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
9. Хака 1:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Ильвес 1:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу 0:2 Заявка 11 2 1 8 9 - 19 7
12. КТП 0:2 Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 9 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
5. ХИК Луис Энрике II 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Хостикка Сантери получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
ХИФК
1.58
4.15
7.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИК 0:0 ХИФК онлайн




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