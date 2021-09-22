Финляндия: Вейккауслига 2021
ХИК
0:2
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
ХИФК
23' Желтая карточкаХостикка Сантери
0:1
33' ГолКамара Кей
45' Желтая карточкаБакман Джани
45' Желтая карточкаЖаир
61' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
0:2
71' ГолКамара Кей
74' Желтая карточкаМаттила Сакари
84' Желтая карточкаАли Юсиф
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
20
Спарв
Тим
6
Жаир
19
Casper
Terho
11
Риски
Роопе
35
Уорд
Каллум
17
Бакман
Джани
10
Ягуби
Моштаг
7
Али
Юсиф
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Casper TerhoНападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Нападающий
-
17 Нкенг ТадеусНападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
Ход матча
23'
33'
0:1
45'
45'
61'
71'
0:2
74'
74'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.29
|2.
|Браун Дэвид
|4
|0.19
|3.
|Риски Роопе
|4
|0.19
|4.
|Жаир
|4
|0.19
|5.
|Олусанья Антони
|3
|0.14
|6.
|Луис Энрике II
|3
|0.14
|7.
|Лингман Лукас
|2
|0.1
|8.
|Casper Terho
|2
|0.1
|9.
|Риски Рику
|1
|0.05
|10.
|Танака Атому
|1
|0.05
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|13.
|Саксела Янне
|0
|0
|14.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Кей
|5
|0.25
|2.
|Исакссон Китон
|3
|0.15
|3.
|Али Юсиф
|3
|0.15
|4.
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.15
|5.
|Саэс Фелипе
|2
|0.1
|6.
|Энтрена Хуан
|1
|0.05
|7.
|Данвуди Джейк
|1
|0.05
|8.
|Маттила Сакари
|1
|0.05
|9.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.05
|10.
|Бакман Джани
|1
|0.05
|11.
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.05
|12.
|Палмасто Тино
|1
|0.05
|13.
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|14.
|Халме Юкка
|0
|0
|15.
|Ахади Мосавер
|0
|0
|16.
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|17.
|Куйянпяя Аату
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жаир
|4
|0
|2.
|Джалу Бубакар
|4
|0
|3.
|Тенхо Миро
|4
|0
|4.
|Пелтола Матти
|4
|0
|5.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|6.
|Морен Валттери
|2
|0
|7.
|Риски Рику
|2
|0
|8.
|Хостикка Сантери
|2
|0
|9.
|Риски Роопе
|2
|0
|10.
|Кето Хуго
|2
|0
|11.
|Танака Атому
|1
|0
|12.
|Браун Дэвид
|1
|0
|13.
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|14.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|15.
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|16.
|Луис Энрике II
|1
|0
|17.
|Олусанья Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|5
|1
|2.
|Бакман Джани
|5
|0
|3.
|Эрнандес Алдайр
|4
|0
|4.
|Али Юсиф
|4
|0
|5.
|Данвуди Джейк
|4
|0
|6.
|Халме Юкка
|3
|0
|7.
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|1
|8.
|Саэс Фелипе
|1
|1
|9.
|Маттила Сакари
|2
|0
|10.
|Энтрена Хуан
|2
|0
|11.
|Ахади Мосавер
|2
|0
|12.
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|13.
|Градецки Матей
|1
|0
|14.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|15.
|Исакссон Китон
|1
|0
|16.
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|ХИФК
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|39.13% (9)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хонка 0:0 ХИК ХИК 0:2 ЛАСК Интер Турку 1:3 ХИК ХИК 1:1 КуПС
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =5 -7ХИФК 0:3 Мариехамн Ильвес 1:0 ХИФК ХИФК 3:1 Оулу ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
ХИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ХИФК 4:3 ХИК Вейккауслига ХИФК 1:2 ХИК Кубок ХИФК 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 ХИФК Кубок ХИФК 2:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 3:3 ХИФК Кубок лиги ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|32 - 11
|49
|2.
|КуПС
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|38 - 14
|48
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|35 - 22
|36
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|25 - 23
|34
|5.
|Лахти
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|26 - 21
|32
|6.
|Ильвес
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|21 - 23
|32
|7.
|ХИФК
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 21
|32
|8.
|Хонка
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 29
|25
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|16 - 30
|20
|10.
|Оулу
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 34
|18
|11.
|Хака
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|18 - 26
|18
|12.
|КТП
|Заявка
|21
|1
|5
|15
|16 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|13 - 7
|24
|2.
|КуПС
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|3.
|ХИК
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 7
|23
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|5.
|Лахти
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Оулу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Хака
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 12
|8
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|11 - 3
|18
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 12
|16
|5.
|Лахти
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|7.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|8.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|9.
|Хака
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Ильвес
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|12.
|КТП
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|10
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
|5.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0