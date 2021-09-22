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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИК
0:2
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
23' Желтая карточка
Хостикка Сантери
0:1
33' Гол
Камара Кей
45' Желтая карточка
Бакман Джани
45' Желтая карточка
Жаир
61' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
0:2
71' Гол
Камара Кей
74' Желтая карточка
Маттила Сакари
84' Желтая карточка
Али Юсиф
90'+5
31
Кето
Хуго
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
13
Мурильо
Луис-Карлос
14
Дальстрем
Себастьян
20
Спарв
Тим
6
Жаир
8
Джалу
Бубакар
19
Casper
Terho
11
Риски
Роопе
7
Хостикка
Сантери
35
Уорд
Каллум
23
Эрнандес
Алдайр
3
Маттила
Сакари
22
Градецки
Матей
17
Бакман
Джани
10
Ягуби
Моштаг
6
Данвуди
Джейк
70
Ахади
Мосавер
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
ХИК
ХИФК

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенчич Филип 6 (1) 0.29
2. Браун Дэвид 4 0.19
3. Риски Роопе 4 0.19
4. Жаир 4 0.19
5. Олусанья Антони 3 0.14
6. Луис Энрике II 3 0.14
7. Лингман Лукас 2 0.1
8. Casper Terho 2 0.1
9. Риски Рику 1 0.05
10. Танака Атому 1 0.05
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0.05
12. Тенхо Миро 1 0.05
13. Саксела Янне 0 0
14. Мурильо Луис-Карлос 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Кей 5 0.25
2. Исакссон Китон 3 0.15
3. Али Юсиф 3 0.15
4. Ягуби Моштаг 3 (3) 0.15
5. Саэс Фелипе 2 0.1
6. Энтрена Хуан 1 0.05
7. Данвуди Джейк 1 0.05
8. Маттила Сакари 1 0.05
9. Тукиайнен Сакари 1 0.05
10. Бакман Джани 1 0.05
11. Эрнандес Алдайр 1 0.05
12. Палмасто Тино 1 0.05
13. Хинг-Гловер Макарио 0 0
14. Халме Юкка 0 0
15. Ахади Мосавер 0 0
16. Стренг Джеремайя 0 0
17. Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Жаир 4 0
2. Джалу Бубакар 4 0
3. Тенхо Миро 4 0
4. Пелтола Матти 4 0
5. Мурильо Луис-Карлос 3 0
6. Морен Валттери 2 0
7. Риски Рику 2 0
8. Хостикка Сантери 2 0
9. Риски Роопе 2 0
10. Кето Хуго 2 0
11. Танака Атому 1 0
12. Браун Дэвид 1 0
13. Мурнэйн Дилан 1 0
14. О'Шоунесси Даниэль 1 0
15. Дальстрем Себастьян 1 0
16. Луис Энрике II 1 0
17. Олусанья Антони 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 5 1
2. Бакман Джани 5 0
3. Эрнандес Алдайр 4 0
4. Али Юсиф 4 0
5. Данвуди Джейк 4 0
6. Халме Юкка 3 0
7. Хинг-Гловер Макарио 1 1
8. Саэс Фелипе 1 1
9. Маттила Сакари 2 0
10. Энтрена Хуан 2 0
11. Ахади Мосавер 2 0
12. Стренг Джеремайя 2 0
13. Градецки Матей 1 0
14. Тукиайнен Сакари 1 0
15. Исакссон Китон 1 0
16. Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7) 18.75% (6)
 ХИФК 8.7% (2) 17.39% (4) 39.13% (9) 4.35% (1) 21.74% (5) 8.7% (2)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хонка 0:0 ХИК ХИК 0:2 ЛАСК Интер Турку 1:3 ХИК ХИК 1:1 КуПС
ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ХИФК 0:3 Мариехамн Ильвес 1:0 ХИФК ХИФК 3:1 Оулу ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки
Хонка 0:3 ХИФК ХИФК 1:5 КуПС ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 0:1 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 Хонка КТП 0:2 ХИФК ХИФК 1:4 Интер Турку Оулу 1:2 ХИФК ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака ХИФК 0:3 ХИК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ХИФК 0:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:3 ХИК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Кубок ХИК 3:0 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 4:3 ХИК Вейккауслига ХИФК 1:2 ХИК Кубок ХИФК 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 ХИФК Кубок ХИФК 2:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 3:3 ХИФК Кубок лиги ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 21 15 4 2 32 - 11 49
2. КуПС Заявка 21 15 3 3 38 - 14 48
3. Интер Турку Заявка 21 11 3 7 35 - 22 36
4. СЯК Сейнайоки Заявка 21 10 4 7 25 - 23 34
5. Лахти Заявка 21 8 8 5 26 - 21 32
6. Ильвес Заявка 21 10 2 9 21 - 23 32
7. ХИФК Заявка 20 9 5 6 23 - 21 32
8. Хонка Заявка 21 7 4 10 28 - 29 25
9. Мариехамн Заявка 21 6 2 13 16 - 30 20
10. Оулу Заявка 21 5 3 13 17 - 34 18
11. Хака Заявка 20 5 3 12 18 - 26 18
12. КТП Заявка 21 1 5 15 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ильвес Заявка 10 8 0 2 13 - 7 24
2. КуПС Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
3. ХИК Заявка 10 7 2 1 17 - 7 23
4. Интер Турку Заявка 11 7 2 2 20 - 9 23
5. Лахти Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
6. СЯК Сейнайоки Заявка 10 5 3 2 18 - 11 18
7. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9. Оулу Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Хака Заявка 10 2 2 6 9 - 12 8
11. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 9 5 3 1 11 - 3 18
4. СЯК Сейнайоки Заявка 11 5 1 5 7 - 12 16
5. Лахти Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
6. Интер Турку Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
7. Мариехамн Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
8. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
9. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Ильвес Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
12. КТП Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 10 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
5. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Жаир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Бакман Джани получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Камара Кей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Хостикка Сантери получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ХИК 0:2 ХИФК онлайн




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