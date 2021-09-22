Финляндия: Вейккауслига 2021
Хонка
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
КуПС
13
Мюррей
Тим
20
Рале
Матиас
26
Хатакка
Дани
17
Модесто
Руй
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.14
|2.
|Донгу Жан
|3
|0.14
|3.
|Darren Smith III
|3
|0.14
|4.
|Луис Энрике II
|3
|0.14
|5.
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.14
|6.
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.1
|7.
|Модесто Руй
|2
|0.1
|8.
|Пююхтя Никлас
|2
|0.1
|9.
|Алегрия Хуан
|2
|0.1
|10.
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.05
|11.
|Расимус Конста
|1
|0.05
|12.
|Воутилайнен Джерри
|1
|0.05
|13.
|Хатакка Дани
|1
|0.05
|14.
|Рале Матиас
|1
|0.05
|15.
|Узочакву Арнест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ниссилья Урхо
|7
|0.33
|2.
|Santeri Haarala2
|4
|0.19
|3.
|Вяйринен Тим
|4
|0.19
|4.
|Томас Диого
|4
|0.19
|5.
|Попович Антон
|3
|0.14
|6.
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.14
|7.
|Удо Аньекпено
|3
|0.14
|8.
|Рангел
|2
|0.1
|9.
|Видьеског Аксель
|1
|0.05
|10.
|Хейнонен Артту
|1
|0.05
|11.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.05
|12.
|Рикардо Пауло
|1
|0.05
|13.
|Сале Усман
|1
|0.05
|14.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.05
|15.
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.05
|16.
|Себбан Джордан
|0
|0
|17.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|18.
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|19.
|Niba MacDonald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|2.
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|3.
|Хатакка Дани
|4
|0
|4.
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|5.
|Коскинен Отсо
|4
|0
|6.
|Аалто Хенри
|3
|0
|7.
|Darren Smith III
|3
|0
|8.
|Модесто Руй
|3
|0
|9.
|Алегрия Хуан
|1
|1
|10.
|Левянен Йонас
|2
|0
|11.
|Коски Вилле
|2
|0
|12.
|Воутилайнен Джерри
|0
|1
|13.
|Хейккиля Тапио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангел
|6
|0
|2.
|Попович Антон
|5
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|4.
|Томас Диого
|3
|0
|5.
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|6.
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|7.
|Рикардо Пауло
|2
|0
|8.
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|9.
|Хейнонен Артту
|2
|0
|10.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|11.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|12.
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|13.
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|14.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|15.
|Себбан Джордан
|1
|0
|16.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|25% (7)
|21.43% (6)
|КуПС
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хонка 0:0 ХИК Хонка 3:1 КТП Хонка 0:3 ХИФК Мариехамн 1:3 Хонка
КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2КТП 1:2 КуПС КуПС 3:0 СЯК Сейнайоки Мариехамн 0:1 КуПС ХИК 1:1 КуПС
Последние игры между собой
Хонка: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:3 Хонка Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига КуПС 2:4 Хонка Кубок Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|21
|15
|5
|1
|32 - 9
|50
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|21
|14
|4
|3
|37 - 14
|46
|3.
|Интер Турку
|2:0 Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 22
|36
|4.
|СЯК Сейнайоки
|0:1 Заявка
|21
|10
|4
|7
|25 - 20
|34
|5.
|Лахти
|2:0 Заявка
|21
|8
|8
|5
|26 - 20
|32
|6.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|21
|10
|2
|9
|20 - 23
|32
|7.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|21 - 21
|30
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|21
|7
|5
|9
|28 - 28
|26
|9.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|21
|6
|2
|13
|16 - 29
|20
|10.
|Оулу
|0:2 Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 32
|18
|11.
|Хака
|1:0 Заявка
|20
|5
|3
|12
|15 - 26
|18
|12.
|КТП
|0:2 Заявка
|21
|1
|5
|15
|15 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|17 - 5
|24
|2.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|12 - 7
|24
|3.
|КуПС
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|4.
|Интер Турку
|2:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|5.
|Лахти
|2:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 11
|18
|7.
|Хонка
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|9.
|Оулу
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Хака
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|11.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|12.
|КТП
|0:2 Заявка
|11
|0
|2
|9
|6 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|3.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 3
|16
|4.
|СЯК Сейнайоки
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 9
|16
|5.
|Лахти
|2:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|6.
|Интер Турку
|2:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|7.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 14
|13
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|9.
|Хака
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|11.
|Оулу
|0:2 Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 19
|7
|12.
|КТП
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|9
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0