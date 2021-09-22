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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
0:1
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
60' Желтая карточка
Томас Диого
78' Желтая карточка
Вяйринен Тим
90' Желтая карточка
Хатакка Дани
0:1
90' Пенальти
Вяйринен Тим
90'+7
13
Мюррей
Тим
20
Рале
Матиас
26
Хатакка
Дани
3
Хейккиля
Тапио
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
16
Расимус
Конста
7
Левянен
Йонас
88
Коскинен
Отсо
32
Луис
Энрике
II
14
Саарикиви
Ниило
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
22
Тойвомяки
Ханри
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
23
Каррильо
Даниэль
II
25
Ниссилья
Урхо
13
Удо
Аньекпено
29
Santeri
Haarala2
Хонка
КуПС

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кауфманн Лукас 3 (2) 0.14
2. Донгу Жан 3 0.14
3. Darren Smith III 3 0.14
4. Луис Энрике II 3 0.14
5. Саваж Демба 3 (1) 0.14
6. Арко-Менса Эдмунд 2 0.1
7. Модесто Руй 2 0.1
8. Пююхтя Никлас 2 0.1
9. Алегрия Хуан 2 0.1
10. Коскинен Отсо 1 (1) 0.05
11. Расимус Конста 1 0.05
12. Воутилайнен Джерри 1 0.05
13. Хатакка Дани 1 0.05
14. Рале Матиас 1 0.05
15. Узочакву Арнест 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 7 0.33
2. Santeri Haarala2 4 0.19
3. Вяйринен Тим 4 0.19
4. Томас Диого 4 0.19
5. Попович Антон 3 0.14
6. Икауниекс Янис 3 (1) 0.14
7. Удо Аньекпено 3 0.14
8. Рангел 2 0.1
9. Видьеског Аксель 1 0.05
10. Хейнонен Артту 1 0.05
11. Тойвомяки Ханри 1 0.05
12. Рикардо Пауло 1 0.05
13. Сале Усман 1 0.05
14. Хямяляйнен Танели 1 0.05
15. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.05
16. Себбан Джордан 0 0
17. Аспегрен Фелипе 0 0
18. Каррильо Даниэль II 0 0
19. Niba MacDonald 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Арко-Менса Эдмунд 5 1
2. Таммилето Дуарте 4 0
3. Хатакка Дани 4 0
4. Кауфманн Лукас 4 0
5. Коскинен Отсо 4 0
6. Аалто Хенри 3 0
7. Darren Smith III 3 0
8. Модесто Руй 3 0
9. Алегрия Хуан 1 1
10. Левянен Йонас 2 0
11. Коски Вилле 2 0
12. Воутилайнен Джерри 0 1
13. Хейккиля Тапио 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Рангел 6 0
2. Попович Антон 5 0
3. Боатенг Бисмарк 4 0
4. Томас Диого 4 0
5. Ниссилья Урхо 2 0
6. Тойвомяки Ханри 2 0
7. Рикардо Пауло 2 0
8. Henry Uzochokwu 2 0
9. Хейнонен Артту 2 0
10. Santeri Haarala2 2 0
11. Пирттийоки Юхо 1 0
12. Вяйринен Тим 1 0
13. Крайдль Йоханнес 1 0
14. Каррильо Даниэль II 1 0
15. Удо Аньекпено 1 0
16. Себбан Джордан 1 0
17. Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 17.86% (5) 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 25% (7) 21.43% (6)
 КуПС 13.51% (5) 16.22% (6) 21.62% (8) 13.51% (5) 16.22% (6) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хонка 0:0 ХИК Хонка 3:1 КТП Хонка 0:3 ХИФК Мариехамн 1:3 Хонка
СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка Хонка 4:1 Ильвес Интер Турку 2:2 Хонка Хонка 0:1 Домжале Хонка 1:1 Лахти Домжале 1:1 Хонка Рунавик 1:3 Хонка Хонка 1:0 Оулу Хонка 0:0 Рунавик Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака КуПС 2:1 Хонка ХИФК 1:0 Хонка Оулу 0:2 Хонка Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:0 Хонка
КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2
КТП 1:2 КуПС КуПС 3:0 СЯК Сейнайоки Мариехамн 0:1 КуПС ХИК 1:1 КуПС
Унион Берлин 0:0 КуПС ХИФК 1:5 КуПС КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка

Последние игры между собой

Хонка: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
КуПС 2:1 Хонка Вейккауслига КуПС 2:1 Хонка Кубок КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 КуПС Вейккауслига
КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:3 Хонка Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига КуПС 2:4 Хонка Кубок Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 21 15 4 2 32 - 11 49
2. КуПС Заявка 21 15 3 3 38 - 14 48
3. Интер Турку Заявка 21 11 3 7 35 - 22 36
4. СЯК Сейнайоки Заявка 21 10 4 7 25 - 23 34
5. Лахти Заявка 21 8 8 5 26 - 21 32
6. Ильвес Заявка 21 10 2 9 21 - 23 32
7. ХИФК Заявка 20 9 5 6 23 - 21 32
8. Хонка Заявка 21 7 4 10 28 - 29 25
9. Мариехамн Заявка 21 6 2 13 16 - 30 20
10. Оулу Заявка 21 5 3 13 17 - 34 18
11. Хака Заявка 20 5 3 12 18 - 26 18
12. КТП Заявка 21 1 5 15 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ильвес Заявка 10 8 0 2 13 - 7 24
2. КуПС Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
3. ХИК Заявка 10 7 2 1 17 - 7 23
4. Интер Турку Заявка 11 7 2 2 20 - 9 23
5. Лахти Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
6. СЯК Сейнайоки Заявка 10 5 3 2 18 - 11 18
7. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9. Оулу Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Хака Заявка 10 2 2 6 9 - 12 8
11. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 9 5 3 1 11 - 3 18
4. СЯК Сейнайоки Заявка 11 5 1 5 7 - 12 16
5. Лахти Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
6. Интер Турку Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
7. Мариехамн Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
8. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
9. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Ильвес Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
12. КТП Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 10 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
5. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хонка 0:1 КуПС онлайн




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