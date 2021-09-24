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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
2:2
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
3' Гол
Алсанати Андре
10' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
64' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
1:1
66' Гол
Зелькович Айдин
76' Желтая карточка
Такахаши Кадзуки
1:2
78' Гол
Базе Марван
2:2
89' Гол
Зелькович Айдин
90' Желтая карточка
Зелькович Айдин
90' Желтая карточка
Форс Виктор
90' Желтая карточка
Хаглинд-Сангре Маркус
90' Желтая карточка
Шахин Леонардо
90' Желтая карточка
Редин Понтус
90'+9
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
18
Андреассон
Антон
21
Раскай
Анель
20
Eric
Nohlgren
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
15
Лав
Джек
Купер
9
Зелькович
Айдин
31
Уикс
Джош
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
23
Такахаши
Кадзуки
16
Рафаэль
Йорк
8
Алсанати
Андре
9
Коффей
Эшли
19
Хольмстрём
Александр
Аль
Эргрюте
3-4-3
Сирианска Эскильстуна
3-4-3

История личных встреч

Эргрюте
Сирианска Эскильстуна

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 11 0.5
Полсон Дэниел 4 0.18
Андреассон Антон 2 0.09
Дальквист Хампус 2 0.09
Густафсон Элиас 2 0.09
Сьогрелл Херман 1 0.05
Ailton Jose Almeida1 1 0.05
Раскай Анель 1 0.05
Ланс Антон 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.43
Коффей Эшли 5 0.24
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.14
Алсанати Андре 3 (1) 0.14
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.1
Гётессон Виктор 2 0.1
Якубу Алию 2 0.1
Линнер Альбин 1 0.05
Базе Марван 1 0.05
Ларссон Адам 1 0.05
Мишель Феликс 1 0.05
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Сахлин Ханнес 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Ланс Антон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Eric Nohlgren 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 6 1
Такахаши Кадзуки 6 0
Рафаэль Йорк 5 0
Коффей Эшли 5 0
Туре Ибрахим 3 0
Маннс Йеспер 3 0
Форс Виктор 3 0
Алсанати Андре 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Редин Понтус 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Сабах Лоусон 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эргрюте 8.33% (2) 12.5% (3) 25% (6) 12.5% (3) 25% (6) 16.67% (4)
 Сирианска Эскильстуна 20% (6) 10% (3) 13.33% (4) 6.67% (2) 20% (6) 30% (9)

Предыдущие игры

Эргрюте Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Вернаму 1:1 Эргрюте Эргрюте 3:1 Акрополис Сундсвалль 0:1 Эргрюте Эргрюте 2:2 Норрбю
Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сирианска Эскильстуна 1:4 Мутала Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг Заявка 21 11 6 4 32 - 15 39
3. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
4. Ландскруна Заявка 21 10 4 7 29 - 23 34
5. Сундсвалль Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Йёнчёпинг Заявка 20 9 3 8 27 - 26 30
8. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
9. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. ГАИС Заявка 20 7 2 11 22 - 25 23
12. Вестерос Заявка 21 5 8 8 23 - 30 23
13. Акрополис Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
14. Васалунд Заявка 21 6 3 12 27 - 36 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 21 5 4 12 23 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
8. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
6. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
7. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
10. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
11. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
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