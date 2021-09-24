Швеция: Суперэттан 2021
Эргрюте
2:2
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0:1
3' ГолАлсанати Андре
10' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
64' Желтая карточкаРафаэль Йорк
1:1
66' ГолЗелькович Айдин
76' Желтая карточкаТакахаши Кадзуки
1:2
78' ГолБазе Марван
2:2
89' ГолЗелькович Айдин
90' Желтая карточкаЗелькович Айдин
90' Желтая карточкаФорс Виктор
90' Желтая карточкаХаглинд-Сангре Маркус
90' Желтая карточкаШахин Леонардо
90' Желтая карточкаРедин Понтус
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Peru Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
-
31 Уикс ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
-
10 Базе МарванНападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
3'
0:1
64'
66'
1:1
76'
78'
1:2
89'
2:2
90'
90'
90'
90'
История личных встреч
Эргрюте
Сирианска Эскильстуна
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|11
|0.5
|Полсон Дэниел
|4
|0.18
|Андреассон Антон
|2
|0.09
|Дальквист Хампус
|2
|0.09
|Густафсон Элиас
|2
|0.09
|Сьогрелл Херман
|1
|0.05
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.05
|Раскай Анель
|1
|0.05
|Ланс Антон
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.43
|Коффей Эшли
|5
|0.24
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.14
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.14
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.1
|Гётессон Виктор
|2
|0.1
|Якубу Алию
|2
|0.1
|Линнер Альбин
|1
|0.05
|Базе Марван
|1
|0.05
|Ларссон Адам
|1
|0.05
|Мишель Феликс
|1
|0.05
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Ланс Антон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
|Eric Nohlgren
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|6
|1
|Такахаши Кадзуки
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Коффей Эшли
|5
|0
|Туре Ибрахим
|3
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Форс Виктор
|3
|0
|Алсанати Андре
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Редин Понтус
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|25% (6)
|12.5% (3)
|25% (6)
|16.67% (4)
|Сирианска Эскильстуна
|20% (6)
|10% (3)
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|20% (6)
|30% (9)
Предыдущие игры
Эргрюте Последние 20 матчей: +7 =9 -4Вернаму 1:1 Эргрюте Эргрюте 3:1 Акрополис Сундсвалль 0:1 Эргрюте Эргрюте 2:2 Норрбю
Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сирианска Эскильстуна 1:4 Мутала Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|32 - 15
|39
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 23
|34
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 26
|30
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|9.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|ГАИС
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|22 - 25
|23
|12.
|Вестерос
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|23 - 30
|23
|13.
|Акрополис
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|14.
|Васалунд
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 36
|21
|15.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|8.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|6.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|11.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1