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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
0:1
Первый тайм: 38'
Акрополис
0'
20' Желтая карточка
Хиен Исак
0:1
22' Гол
Никопулос Сотириос
0:1
31' Не забитый пенальти
Сиводедов Кристиан Рубио
33' Желтая карточка
Никопулос Сотириос
36' Желтая карточка
Сисей Кебба
38'
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
3
Хиен
Исак
19
Сисей
Кебба
15
Андуе
Александер
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
4
Вистрём
Филип
26
Авдич
Денни
7
Булут
Экин
92
Orestis
Menka
20
Никопулос
Сотириос
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
27
Фигероа
Эрик
16
Бурман
Маркус
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
4
Димитриадис
Панайотис
24
Стадлер
Эндрю
11
Боувин
Маттиас
Васалунд
3-5-2
Акрополис
5-3-1-1

История личных встреч

Васалунд
Акрополис

3 матча

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
-33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:2
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
0:4
ПД
3:0
ПД
2:3
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Маи 5 0.23
Андуе Александер 4 0.18
Васич Никола 3 0.14
Вамбани Антони 3 0.14
Булут Экин 3 (1) 0.14
Дурмаз Элиас 2 0.09
Жорж Шарбель 2 0.09
Авдич Денни 2 0.09
Ясуока Такуто 1 0.05
Цискаридзе Зураб 1 0.05
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Дуранич Александр 0 0
Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.32
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.14
Фигероа Эрик 2 0.09
Ларссон Даниэль 2 0.09
Линдквист Никлас 1 0.05
Стадлер Эндрю 1 0.05
Боувин Маттиас 1 0.05
Вейлид Сесар 1 0.05
Петтерссон Оскар 1 0.05
Никопулос Сотириос 1 0.05
Kewin Lounis 1 0.05
Осбринк Понтус 0 0
Абрахамссон Александер 0 0

Карточки

Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 7 0
Вамбани Антони 5 0
Жорж Шарбель 3 1
Траоре Маи 3 1
Авдич Денни 4 0
Салем Адам Ид 4 0
Мыцу Раду 3 0
Васич Никола 3 0
Хиен Исак 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Андуе Александер 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Сёдерберг Даниэль 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0
Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 5 0
Хаммар Фредрик 5 0
Никопулос Сотириос 5 0
Перссон Оскар 2 1
Альборнос Маурисио 3 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
Айдаревич Астрит 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Бьоркман Йеспер 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Бурман Маркус 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Селин Себастьян 1 0
Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Васалунд 3.85% (1) 3.85% (1) 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 46.15% (12)
Акрополис 5% (1) 5% (1) 30% (6) 15% (3) 30% (6) 15% (3)

Предыдущие игры

Васалунд Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд Васалунд 1:2 Сундсвалль Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС
Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Акрополис 0:2 Вестерос Эргрюте 3:1 Акрополис Фалькенберг 3:3 Акрополис Акрополис 1:2 Вернаму
Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг Заявка 21 11 6 4 32 - 15 39
3. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
4. Сундсвалль 2:0 Заявка 21 11 4 6 31 - 21 37
5. Ландскруна 0:0 Заявка 22 10 5 7 29 - 23 35
6. Норрбю 0:0 Заявка 22 9 8 5 28 - 21 35
7. Йёнчёпинг Заявка 20 9 3 8 27 - 26 30
8. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
9. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис 1:0 Заявка 22 6 6 10 21 - 35 24
12. ГАИС Заявка 21 7 3 11 22 - 25 24
13. Вестерос 0:2 Заявка 22 5 8 9 23 - 32 23
14. Васалунд 0:1 Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 22 5 5 12 23 - 38 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль 2:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
8. Норрбю 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос 0:2 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
12. Васалунд 0:1 Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис 1:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю 0:0 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Сундсвалль 2:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
5. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
7. Акрополис 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
10. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
11. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. Вестерос 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд 0:1 Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 10 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Васалунд
Ничья
Акрополис
4.95
3.70
3.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Васалунд 0:1 Акрополис онлайн




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