Швеция: Суперэттан 2021
20' Желтая карточкаХиен Исак
0:1
22' ГолНикопулос Сотириос
0:1
31' Не забитый пенальтиСиводедов Кристиан Рубио
33' Желтая карточкаНикопулос Сотириос
36' Желтая карточкаСисей Кебба
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Авдич ДенниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
20'
22'
31'
36'
История личных встреч
Васалунд
Акрополис
3 матча
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
-33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Маи
|5
|0.23
|Андуе Александер
|4
|0.18
|Васич Никола
|3
|0.14
|Вамбани Антони
|3
|0.14
|Булут Экин
|3 (1)
|0.14
|Дурмаз Элиас
|2
|0.09
|Жорж Шарбель
|2
|0.09
|Авдич Денни
|2
|0.09
|Ясуока Такуто
|1
|0.05
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.05
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.32
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.14
|Фигероа Эрик
|2
|0.09
|Ларссон Даниэль
|2
|0.09
|Линдквист Никлас
|1
|0.05
|Стадлер Эндрю
|1
|0.05
|Боувин Маттиас
|1
|0.05
|Вейлид Сесар
|1
|0.05
|Петтерссон Оскар
|1
|0.05
|Никопулос Сотириос
|1
|0.05
|Kewin Lounis
|1
|0.05
|Осбринк Понтус
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Карточки
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|7
|0
|Вамбани Антони
|5
|0
|Жорж Шарбель
|3
|1
|Траоре Маи
|3
|1
|Авдич Денни
|4
|0
|Салем Адам Ид
|4
|0
|Мыцу Раду
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Хиен Исак
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Андуе Александер
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Сёдерберг Даниэль
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|5
|0
|Никопулос Сотириос
|5
|0
|Перссон Оскар
|2
|1
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васалунд
|3.85% (1)
|3.85% (1)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|46.15% (12)
|Акрополис
|5% (1)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
Предыдущие игры
Васалунд Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд Васалунд 1:2 Сундсвалль Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС
Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Акрополис 0:2 Вестерос Эргрюте 3:1 Акрополис Фалькенберг 3:3 Акрополис Акрополис 1:2 Вернаму
Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|32 - 15
|39
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|4.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|31 - 21
|37
|5.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 23
|35
|6.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|28 - 21
|35
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 26
|30
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|9.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 35
|24
|12.
|ГАИС
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 25
|24
|13.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|15.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 38
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|8.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|12.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|5.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|7.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|10
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1