Швеция: Суперэттан 2021
20' Желтая карточкаХиен Исак
0:1
22' ГолНикопулос Сотириос
0:1
31' Не забитый пенальтиСиводедов Кристиан Рубио
33' Желтая карточкаНикопулос Сотириос
36' Желтая карточкаСисей Кебба
89' Желтая карточкаВамбани Антони
90' Желтая карточкаАвдич Денни
90' Желтая карточкаБурман Маркус
90' Красная карточкаСиводедов Кристиан Рубио
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Авдич ДенниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
20'
22'
31'
36'
89'
90'
90'
История личных встреч
Васалунд
Акрополис
3 матча
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
-33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Маи
|5
|0.23
|Андуе Александер
|4
|0.18
|Васич Никола
|3
|0.14
|Вамбани Антони
|3
|0.14
|Булут Экин
|3 (1)
|0.14
|Дурмаз Элиас
|2
|0.09
|Жорж Шарбель
|2
|0.09
|Авдич Денни
|2
|0.09
|Ясуока Такуто
|1
|0.05
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.05
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.32
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.14
|Фигероа Эрик
|2
|0.09
|Ларссон Даниэль
|2
|0.09
|Линдквист Никлас
|1
|0.05
|Стадлер Эндрю
|1
|0.05
|Боувин Маттиас
|1
|0.05
|Вейлид Сесар
|1
|0.05
|Петтерссон Оскар
|1
|0.05
|Никопулос Сотириос
|1
|0.05
|Kewin Lounis
|1
|0.05
|Осбринк Понтус
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Карточки
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|7
|0
|Вамбани Антони
|6
|0
|Авдич Денни
|5
|0
|Жорж Шарбель
|3
|1
|Траоре Маи
|3
|1
|Салем Адам Ид
|4
|0
|Мыцу Раду
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Хиен Исак
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Андуе Александер
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Сёдерберг Даниэль
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|5
|0
|Хаммар Фредрик
|5
|0
|Никопулос Сотириос
|5
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Перссон Оскар
|2
|1
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васалунд
|3.85% (1)
|3.85% (1)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|46.15% (12)
|Акрополис
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Васалунд Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд Васалунд 1:2 Сундсвалль Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС
Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Акрополис 0:2 Вестерос Эргрюте 3:1 Акрополис Фалькенберг 3:3 Акрополис Акрополис 1:2 Вернаму
Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|32 - 15
|39
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 23
|37
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|31 - 22
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|28 - 22
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 26
|31
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|9.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 35
|24
|12.
|ГАИС
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 25
|24
|13.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|14.
|Браге
|0:0 Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|15.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 38
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|8.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Браге
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|11.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|10
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1