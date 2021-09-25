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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
0:1
Конец матча
Акрополис
0'
20' Желтая карточка
Хиен Исак
0:1
22' Гол
Никопулос Сотириос
0:1
31' Не забитый пенальти
Сиводедов Кристиан Рубио
33' Желтая карточка
Никопулос Сотириос
36' Желтая карточка
Сисей Кебба
89' Желтая карточка
Вамбани Антони
90' Желтая карточка
Авдич Денни
90' Желтая карточка
Бурман Маркус
90' Красная карточка
Сиводедов Кристиан Рубио
90'+5
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
3
Хиен
Исак
19
Сисей
Кебба
15
Андуе
Александер
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
4
Вистрём
Филип
26
Авдич
Денни
7
Булут
Экин
92
Orestis
Menka
20
Никопулос
Сотириос
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
27
Фигероа
Эрик
16
Бурман
Маркус
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
4
Димитриадис
Панайотис
24
Стадлер
Эндрю
11
Боувин
Маттиас
Васалунд
3-5-2
Акрополис
5-3-2

История личных встреч

Васалунд
Акрополис

3 матча

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
-33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:2
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
0:4
ПД
3:0
ПД
2:3
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Маи 5 0.23
Андуе Александер 4 0.18
Васич Никола 3 0.14
Вамбани Антони 3 0.14
Булут Экин 3 (1) 0.14
Дурмаз Элиас 2 0.09
Жорж Шарбель 2 0.09
Авдич Денни 2 0.09
Ясуока Такуто 1 0.05
Цискаридзе Зураб 1 0.05
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Дуранич Александр 0 0
Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.32
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.14
Фигероа Эрик 2 0.09
Ларссон Даниэль 2 0.09
Линдквист Никлас 1 0.05
Стадлер Эндрю 1 0.05
Боувин Маттиас 1 0.05
Вейлид Сесар 1 0.05
Петтерссон Оскар 1 0.05
Никопулос Сотириос 1 0.05
Kewin Lounis 1 0.05
Осбринк Понтус 0 0
Абрахамссон Александер 0 0

Карточки

Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 7 0
Вамбани Антони 6 0
Авдич Денни 5 0
Жорж Шарбель 3 1
Траоре Маи 3 1
Салем Адам Ид 4 0
Мыцу Раду 3 0
Васич Никола 3 0
Хиен Исак 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Андуе Александер 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Сёдерберг Даниэль 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0
Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 5 0
Хаммар Фредрик 5 0
Никопулос Сотириос 5 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Перссон Оскар 2 1
Альборнос Маурисио 3 0
Айдаревич Астрит 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Бьоркман Йеспер 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Селин Себастьян 1 0
Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Васалунд 3.85% (1) 3.85% (1) 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 46.15% (12)
Акрополис 4.76% (1) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 28.57% (6) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Васалунд Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд Васалунд 1:2 Сундсвалль Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС
Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд
Акрополис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Акрополис 0:2 Вестерос Эргрюте 3:1 Акрополис Фалькенберг 3:3 Акрополис Акрополис 1:2 Вернаму
Норрбю 0:1 Акрополис ИФК Лидинго 1:2 Акрополис Акрополис 0:3 Хельсинборг Вестерос 2:3 Акрополис Акрополис 1:0 Эстер ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг Заявка 21 11 6 4 32 - 15 39
3. Ландскруна Заявка 22 11 4 7 30 - 23 37
4. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
5. Сундсвалль Заявка 21 11 4 6 31 - 22 37
6. Норрбю Заявка 22 9 7 6 28 - 22 34
7. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 21 9 4 8 27 - 26 31
8. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
9. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис Заявка 22 6 6 10 21 - 35 24
12. ГАИС Заявка 21 7 3 11 22 - 25 24
13. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
14. Браге 0:0 Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
15. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
16. Фалькенберг Заявка 22 5 5 12 23 - 38 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
8. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
12. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
15. ГАИС Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16. Браге 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
11. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 10 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
Где смотреть матч Васалунд 0:1 Акрополис онлайн




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