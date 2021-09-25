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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вестерос
0:2
Первый тайм: 37'
Сундсвалль
0'
0:1
17' Гол
Халлениус Линус
0:2
21' Гол
Ludvig Naavik
37'
13
Свенссон
Даниэль
II
4
Адольфссон
Йеспер
5
Энгстрём
Давид
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
27
Али
Таха
Абди
21
Ског
Эмиль
23
Dusan
Jajic
77
Бьорндал
Эрик
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
20
Дальстрём
Никлас
19
Стенсхаген
Теодор
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
14
Пичках
Пайя
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Вестерос
3-5-2
Сундсвалль
5-3-1-1

История личных встреч

Вестерос
Сундсвалль

3 матча

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
3:2
С
3:1
ТМК
1:2
С
2:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьорндал Эрик 5 0.23
Йоханссон Саймон 4 0.18
Лагербильке Густав 3 (2) 0.14
Проделль Виктор 3 0.14
Троне Филип 2 0.09
Dusan Jajic 2 0.09
Али Таха Абди 1 0.05
Спэн Брайан 1 0.05
Эдлунд Олле 1 0.05
Видхольт Вильям 1 0.05
Гефверт Симон 0 0
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 10 0.48
Энгблум Понтус 7 (2) 0.33
Бенгтссон Йохан 4 0.19
Андерссон Эрик 2 0.1
Блумквист Александр 2 0.1
Олссон Деннис 1 0.05
Пичках Пайя 1 0.05
Лундстрём Роберт 1 0.05
Экстрём Альбин 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Ludvig Naavik 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Силфвер Понтус 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Троне Филип 9 0
Энгстрём Давид 4 0
Сабах Лоусон 3 0
Спэн Брайан 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Ског Эмиль 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Али Таха Абди 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлениус Линус 3 0
Олссон Деннис 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 26.09% (6) 17.39% (4) 13.04% (3)
 Сундсвалль 13.79% (4) 13.79% (4) 6.9% (2) 27.59% (8) 17.24% (5) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Акрополис 0:2 Вестерос Вестерос 1:1 Норрбю Эстер 1:1 Вестерос Вестерос 1:3 Фалькенберг
Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд
Сундсвалль Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сундсвалль 1:0 Ландскруна Васалунд 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Эргрюте Умео 0:1 Сундсвалль
Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг Заявка 21 11 6 4 32 - 15 39
3. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
4. Сундсвалль 2:0 Заявка 21 11 4 6 31 - 21 37
5. Ландскруна 0:0 Заявка 22 10 5 7 29 - 23 35
6. Норрбю 0:0 Заявка 22 9 8 5 28 - 21 35
7. Йёнчёпинг Заявка 20 9 3 8 27 - 26 30
8. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
9. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис 1:0 Заявка 22 6 6 10 21 - 35 24
12. ГАИС Заявка 21 7 3 11 22 - 25 24
13. Вестерос 0:2 Заявка 22 5 8 9 23 - 32 23
14. Васалунд 0:1 Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 22 5 5 12 23 - 38 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль 2:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
8. Норрбю 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос 0:2 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
12. Васалунд 0:1 Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис 1:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю 0:0 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Сундсвалль 2:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
5. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
7. Акрополис 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
10. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
11. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. Вестерос 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд 0:1 Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 10 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Сундсвалль
9.59
5.78
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 0:2 Сундсвалль онлайн




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