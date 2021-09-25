Швеция: Суперэттан 2021
Вестерос
1:2
Конец матча
Сундсвалль
0:1
17' ГолХаллениус Линус
0:2
21' ГолLudvig Naavik
1:2
58' ГолБьорндал Эрик
62' Желтая карточкаБьорндал Эрик
71' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
15
Эдлунд
Олле
21
Ског
Эмиль
23
Dusan
Jajic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
-
23 Dusan JajicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Нападающий
-
10 Троне ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Gray Hoffman
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
17'
21'
0:2
58'
1:2
62'
71'
История личных встреч
Вестерос
Сундсвалль
3 матча
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьорндал Эрик
|6
|0.27
|Йоханссон Саймон
|4
|0.18
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.14
|Проделль Виктор
|3
|0.14
|Троне Филип
|2
|0.09
|Dusan Jajic
|2
|0.09
|Али Таха Абди
|1
|0.05
|Спэн Брайан
|1
|0.05
|Эдлунд Олле
|1
|0.05
|Видхольт Вильям
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|10
|0.48
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.33
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.19
|Андерссон Эрик
|2
|0.1
|Блумквист Александр
|2
|0.1
|Олссон Деннис
|1
|0.05
|Пичках Пайя
|1
|0.05
|Лундстрём Роберт
|1
|0.05
|Экстрём Альбин
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Ludvig Naavik
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Силфвер Понтус
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Троне Филип
|9
|0
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Бьорндал Эрик
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлениус Линус
|3
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Андерссон Андреас
|1
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Лундстрём Роберт
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|Сундсвалль
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: +5 =7 -8Акрополис 0:2 Вестерос Вестерос 1:1 Норрбю Эстер 1:1 Вестерос Вестерос 1:3 Фалькенберг
Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд
Сундсвалль Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сундсвалль 1:0 Ландскруна Васалунд 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Эргрюте Умео 0:1 Сундсвалль
Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|32 - 15
|39
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 23
|37
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|31 - 22
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|28 - 22
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 26
|31
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|9.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 35
|24
|12.
|ГАИС
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 25
|24
|13.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|14.
|Браге
|0:0 Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|15.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 38
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|8.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Браге
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|11.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|10
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1