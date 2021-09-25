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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Ландскруна
0:0
Первый тайм: 39'
Норрбю
0'
21' Желтая карточка
Мохамад Аббас
39'
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
13
Мурбек
Андреас
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
8
Эквалл
Монс
25
Бликст
Якоб
21
Дженсен
Кевин
10
Хофсё
Робин
9
Олссон
Линус
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
17
Берг
Виктор
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
21
Вукоевич
Диян
Ландскруна
4-3-3
Норрбю
3-4-3

Ход матча

21'
 
Мохамад Аббас

История личных встреч

Ландскруна
Норрбю

3 матча

33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсен Кевин 5 0.23
Оттоссон Филип 4 (1) 0.18
Хофсё Робин 4 0.18
Олссон Линус 3 0.14
Олссон Филип 2 0.09
Хейер Мелкер 2 0.09
Вихльстранд Виктор 2 0.09
Ткач Александр 1 0.05
Петерссон Оскар 1 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Асп Джонатан 1 (1) 0.05
Нильсен Никлас 1 0.05
Бликст Якоб 1 0.05
Мурбек Андреас 1 0.05
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 11 (4) 0.5
Джобе Бубакарр 4 0.18
Стремберг Робин 3 0.14
Эрквист Расмус 2 0.09
Арлиг Вильхельм 1 0.05
Браннефальк Йохан 1 0.05
Османагич Нино 1 0.05
Саволайнен Никлас 1 0.05
Аргудо Луис 1 0.05
Сало Александр 1 0.05
Ялдыр Дениз 1 0.05
Пекальски Иво 0 0
Берг Виктор 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 6 1
Альмаджед Сумар 5 0
Мурбек Андреас 5 0
Хофсё Робин 3 1
Дженсен Кевин 2 0
Вихльстранд Виктор 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Асп Джонатан 1 0
Нильсен Никлас 1 0
Ткач Александр 1 0
Бликст Якоб 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Рапп Йохан 1 0
Viktor Ekblom 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 0
Османагич Нино 5 0
Саволайнен Никлас 5 0
Браннефальк Йохан 4 0
Мохамад Аббас 4 0
Эрквист Расмус 4 0
Стремберг Робин 3 0
Аргудо Луис 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Вукоевич Диян 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Берг Виктор 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ландскруна 17.24% (5) 24.14% (7) 3.45% (1) 13.79% (4) 17.24% (5) 24.14% (7)
 Норрбю 18.52% (5) 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сундсвалль 1:0 Ландскруна Ландскруна 2:1 ГАИС Браге 1:0 Ландскруна Ландскруна 0:1 Хельсинборг
Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна
Норрбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Норрбю 1:1 Треллеборг Вестерос 1:1 Норрбю Норрбю 0:0 Васалунд Эргрюте 2:2 Норрбю
Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг Заявка 21 11 6 4 32 - 15 39
3. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
4. Сундсвалль 2:0 Заявка 21 11 4 6 31 - 21 37
5. Ландскруна 0:0 Заявка 22 10 5 7 29 - 23 35
6. Норрбю 0:0 Заявка 22 9 8 5 28 - 21 35
7. Йёнчёпинг Заявка 20 9 3 8 27 - 26 30
8. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
9. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис 1:0 Заявка 22 6 6 10 21 - 35 24
12. ГАИС Заявка 21 7 3 11 22 - 25 24
13. Вестерос 0:2 Заявка 22 5 8 9 23 - 32 23
14. Васалунд 0:1 Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 22 5 5 12 23 - 38 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль 2:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
8. Норрбю 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос 0:2 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
12. Васалунд 0:1 Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис 1:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю 0:0 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Сундсвалль 2:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
5. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
7. Акрополис 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
10. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
11. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. Вестерос 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд 0:1 Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 10 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Мохамад Аббас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Норрбю
3.50
3.28
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна 0:0 Норрбю онлайн




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