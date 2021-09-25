Швеция: Суперэттан 2021
Ландскруна
0:0
Первый тайм: 39'
Норрбю
21' Желтая карточкаМохамад Аббас
25
Бликст
Якоб
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Camil Jebara
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
21'
История личных встреч
Ландскруна
Норрбю
3 матча
33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсен Кевин
|5
|0.23
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.18
|Хофсё Робин
|4
|0.18
|Олссон Линус
|3
|0.14
|Олссон Филип
|2
|0.09
|Хейер Мелкер
|2
|0.09
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.09
|Ткач Александр
|1
|0.05
|Петерссон Оскар
|1
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.05
|Нильсен Никлас
|1
|0.05
|Бликст Якоб
|1
|0.05
|Мурбек Андреас
|1
|0.05
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|11 (4)
|0.5
|Джобе Бубакарр
|4
|0.18
|Стремберг Робин
|3
|0.14
|Эрквист Расмус
|2
|0.09
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.05
|Браннефальк Йохан
|1
|0.05
|Османагич Нино
|1
|0.05
|Саволайнен Никлас
|1
|0.05
|Аргудо Луис
|1
|0.05
|Сало Александр
|1
|0.05
|Ялдыр Дениз
|1
|0.05
|Пекальски Иво
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|6
|1
|Альмаджед Сумар
|5
|0
|Мурбек Андреас
|5
|0
|Хофсё Робин
|3
|1
|Дженсен Кевин
|2
|0
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Асп Джонатан
|1
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Бликст Якоб
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|0
|Османагич Нино
|5
|0
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Мохамад Аббас
|4
|0
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Стремберг Робин
|3
|0
|Аргудо Луис
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ландскруна
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|3.45% (1)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|Норрбю
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сундсвалль 1:0 Ландскруна Ландскруна 2:1 ГАИС Браге 1:0 Ландскруна Ландскруна 0:1 Хельсинборг
Вернаму 2:0 Ландскруна Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна
Норрбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5Норрбю 1:1 Треллеборг Вестерос 1:1 Норрбю Норрбю 0:0 Васалунд Эргрюте 2:2 Норрбю
Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|32 - 15
|39
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|4.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|31 - 21
|37
|5.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 23
|35
|6.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|28 - 21
|35
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 26
|30
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|9.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 35
|24
|12.
|ГАИС
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 25
|24
|13.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|15.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 38
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|8.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|12.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Сундсвалль
|2:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|5.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|7.
|Акрополис
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|Вестерос
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|10
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1