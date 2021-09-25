Швеция: Суперэттан 2021
24' Желтая карточкаСеллин Роббин
49' Желтая карточкаТити Адиль
55' Желтая карточкаРодеблад Лове Кевин
76' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
22
Люнг
Даниэль
10
Омонди
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
24'
49'
76'
История личных встреч
Йёнчёпинг
Браге
8 матчей
75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
-37.5%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|6
|0.29
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.24
|Эдквист Адриан
|5
|0.24
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.1
|Свенссон Йеспер
|1
|0.05
|Edin Hamidovic
|1
|0.05
|Зейдан Мустафа
|1
|0.05
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.05
|Николич Марко
|1
|0.05
|Фендрих Фредрик
|1
|0.05
|Бекай Перпарим
|1
|0.05
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|Нордстрем Элиас
|1
|0.05
|Барни Юнес
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|9 (4)
|0.41
|Карлберг Дуглас
|2
|0.09
|Йоханссон Александр
|2
|0.09
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.09
|Селлин Роббин
|1
|0.05
|Лундин Антон
|1
|0.05
|Перссон Хоаким
|1
|0.05
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.05
|Хеллберг Сет
|1
|0.05
|Махолли Шкодран
|1
|0.05
|Антонссон Бьярни
|1
|0.05
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.05
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.05
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Йеспер
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Крона Себастьян
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|2
|1
|Омонди Эрик
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|Кваква Энок
|1
|0
|Барни Юнес
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Эдквист Адриан
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Густафсон Элиас
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|7
|0
|Зеттерстрём Александр
|4
|1
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Тити Адиль
|4
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Плана Леонард
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Карлберг Дуглас
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|Браге
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|41.67% (10)
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг ГАИС 0:1 Йёнчёпинг
Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг
Браге Последние 20 матчей: +6 =5 -9Браге 1:4 ГАИС Треллеборг 3:1 Браге Браге 1:0 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге
Браге 3:3 Вестерос Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|32 - 15
|39
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 23
|37
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|31 - 22
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|28 - 22
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 26
|31
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 28
|28
|9.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 35
|24
|12.
|ГАИС
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 25
|24
|13.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|14.
|Браге
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|15.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 38
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|8.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|15.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|11
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|1
|4.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|10
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1