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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
0:0
Конец матча
Браге
0'
24' Желтая карточка
Селлин Роббин
49' Желтая карточка
Тити Адиль
55' Желтая карточка
Родеблад Лове Кевин
76' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
90'+6
1
Петтерссон
Фрэнк
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
17
Эдквист
Адриан
22
Люнг
Даниэль
8
Барни
Юнес
5
Фендрих
Фредрик
21
Родеблад
Лове
Кевин
10
Омонди
Эрик
27
Нордстрем
Элиас
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
7
Селлин
Роббин
8
Хеллберг
Сет
5
Тити
Адиль
15
Перссон
Хоаким
10
Плана
Леонард
17
Рейнхольдссон
Андре
Йёнчёпинг
3-5-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Браге

8 матчей

75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
-37.5%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
3:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:2
С
4:0
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 6 0.29
Омонди Эрик 5 (1) 0.24
Эдквист Адриан 5 0.24
Страндсатер Даниэль 2 0.1
Свенссон Йеспер 1 0.05
Edin Hamidovic 1 0.05
Зейдан Мустафа 1 0.05
Дегерлунд Маркус 1 0.05
Николич Марко 1 0.05
Фендрих Фредрик 1 0.05
Бекай Перпарим 1 0.05
Люнг Даниэль 1 0.05
Нордстрем Элиас 1 0.05
Барни Юнес 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плана Леонард 9 (4) 0.41
Карлберг Дуглас 2 0.09
Йоханссон Александр 2 0.09
Сёдерберг Никлас 2 0.09
Селлин Роббин 1 0.05
Лундин Антон 1 0.05
Перссон Хоаким 1 0.05
Лильестранд Маттиас 1 0.05
Хеллберг Сет 1 0.05
Махолли Шкодран 1 0.05
Антонссон Бьярни 1 0.05
Зеттерстрём Александр 1 0.05
Filip Sjoeberg1 1 0.05
Фродиг Виктор 0 0
Макаси Мозес 0 0
Лундин Оскар 0 0
Хиндрикес Понтус 0 0
Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Йеспер 5 0
Бекай Перпарим 4 0
Крона Себастьян 4 0
Фендрих Фредрик 2 1
Омонди Эрик 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Ламин Адам Бен 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Дегерлунд Маркус 0 1
Кваква Энок 1 0
Барни Юнес 1 0
Бук Робин 1 0
Эдквист Адриан 1 0
Николич Марко 1 0
Густафсон Элиас 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лильестранд Маттиас 7 0
Зеттерстрём Александр 4 1
Хиндрикес Понтус 5 0
Антонссон Бьярни 3 1
Тити Адиль 4 0
Лундин Оскар 3 0
Уильямс Ноа 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Селлин Роббин 2 0
Плана Леонард 2 0
Макаси Мозес 2 0
Лундин Антон 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Мавила Натан 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Карлберг Дуглас 1 0
Хилтунен Лукас 1 0
Сьёберг Аксель II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 18.52% (5) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4)
 Браге 8.33% (2) 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 41.67% (10)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хельсинборг 3:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг ГАИС 0:1 Йёнчёпинг
Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг
Браге Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Браге 1:4 ГАИС Треллеборг 3:1 Браге Браге 1:0 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге
Браге 3:3 Вестерос Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг Заявка 21 11 6 4 32 - 15 39
3. Ландскруна Заявка 22 11 4 7 30 - 23 37
4. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
5. Сундсвалль Заявка 21 11 4 6 31 - 22 37
6. Норрбю Заявка 22 9 7 6 28 - 22 34
7. Йёнчёпинг Заявка 21 9 4 8 27 - 26 31
8. Эргрюте Заявка 22 6 10 6 25 - 28 28
9. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. Акрополис Заявка 22 6 6 10 21 - 35 24
12. ГАИС Заявка 21 7 3 11 22 - 25 24
13. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
14. Браге Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
15. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
16. Фалькенберг Заявка 22 5 5 12 23 - 38 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
8. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
12. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
15. ГАИС Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
6. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
11. Йёнчёпинг Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 11 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 1
4. Сундсвалль Халлениус Линус 10 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Селлин Роббин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:0 Браге онлайн




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