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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
5:0
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
26' Гол
Валсвик Густав
2:0
40' Гол
Ипалибо Джек
3:0
45' Гол
Гулликсен Тобиас
47' Желтая карточка
Энерсен Оле
57' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
60' Желтая карточка
Несс Николай
4:0
61' Гол
Лейфссон Ари
5:0
75' Гол
Jordan Attah Kadiri
89' Желтая карточка
Ингимюндарсон Вальдимар
90'+4
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
7
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
19
Стеневик
Халлдор
84
Энерсен
Оле
17
Гулликсен
Тобиас
9
Фрайдей
Фред
21
Кристиансен
Андерс
II
28
Карамоко
Бенджамин
6
Несс Николай
24
Дюрестам
Микаэль
32
Вишне
Эйрик
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
77
Чанаджия
Дарио
25
Майгор
Миккел
29
Коне
Ибраима
22
Упсет
Кристиан
Стрёмсгодсет
4-2-3-1
Сарпсборг-08
3-5-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08

11 матчей

63.6%
36.4%
0%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
-27.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

0%
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:0
Т
0:0
Т
2:3
Т
2:1
Т
2:2
ТМК
4:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
2:3
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:6
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
2:4
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 6 0.32
Стенгель Херман 5 (2) 0.26
Хове Йохан 3 0.16
Гулликсен Тобиас 3 0.16
Валсвик Густав 3 0.16
Ипалибо Джек 3 0.16
Стеневик Халлдор 2 0.11
Токстад Кристоффер 1 0.05
Майгор Миккел 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Мава Мозес 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 9 (1) 0.45
Томассен Йоахим 2 0.1
Линнсет Йонатан 2 0.1
Упсет Кристиан 2 0.1
Салетрос Антон 1 0.05
Хальворсен Уле Йорген 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Стенгель Херман 3 0
Лейфссон Ари 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Мава Мозес 2 0
Энерсен Оле 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Красники Крешник 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 4 1
Салетрос Антон 3 1
Томассен Йоахим 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Солтведт Йоахим 2 0
Карамоко Бенджамин 2 0
Линнсет Йонатан 2 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Пальссон Эмиль 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 9.68% (3) 16.13% (5) 12.9% (4) 12.9% (4) 29.03% (9) 19.35% (6)
 Сарпсборг-08 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 0 22.22% (4) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Одд 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн
Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Эйгарден 0:5 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Русенборг Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд
Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Норстранд 0:3 Сарпсборг-08 Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 19 11 5 3 40 - 19 38
2. Мольде Заявка 19 11 4 4 46 - 23 37
3. Кристиансунд Заявка 19 11 2 6 27 - 22 35
4. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
5. Русенборг Заявка 19 10 4 5 40 - 25 34
6. Викинг Заявка 19 9 4 6 37 - 37 31
7. Хёугесунн Заявка 19 8 4 7 31 - 29 28
8. Стрёмсгодсет Заявка 19 8 4 7 31 - 27 28
9. Волеренга Заявка 19 6 9 4 31 - 27 27
10. Саннефьёрд Заявка 19 7 4 8 26 - 32 25
11. Одд Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Мьёндален Заявка 19 2 8 9 21 - 28 14
15. Бранн Заявка 19 3 5 11 22 - 38 14
16. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
2. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
3. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
5. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
6. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
13. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
15. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
16. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Гулликсен Тобиас бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ипалибо Джек бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Валсвик Густав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 5:0 Сарпсборг-08 онлайн




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