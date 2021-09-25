Норвегия: Типпелиген 2021
Стрёмсгодсет
5:0
Конец матча
Стадион: Мариенлист
Сарпсборг-08
1:0
26' ГолВалсвик Густав
2:0
40' ГолИпалибо Джек
3:0
45' ГолГулликсен Тобиас
47' Желтая карточкаЭнерсен Оле
57' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
60' Желтая карточкаНесс Николай
4:0
61' ГолЛейфссон Ари
5:0
75' ГолJordan Attah Kadiri
89' Желтая карточкаИнгимюндарсон Вальдимар
84
Энерсен
Оле
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
26'
1:0
40'
2:0
45'
47'
57'
60'
61'
4:0
75'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
11 матчей
63.6%
36.4%
0%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
-27.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
0%
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|6
|0.32
|Стенгель Херман
|5 (2)
|0.26
|Хове Йохан
|3
|0.16
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.16
|Валсвик Густав
|3
|0.16
|Ипалибо Джек
|3
|0.16
|Стеневик Халлдор
|2
|0.11
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Майгор Миккел
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Мава Мозес
|1
|0.05
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.05
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.05
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|9 (1)
|0.45
|Томассен Йоахим
|2
|0.1
|Линнсет Йонатан
|2
|0.1
|Упсет Кристиан
|2
|0.1
|Салетрос Антон
|1
|0.05
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Лейфссон Ари
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|4
|1
|Салетрос Антон
|3
|1
|Томассен Йоахим
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|19.35% (6)
|Сарпсборг-08
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|0
|22.22% (4)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =4 -7Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Одд 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн
Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =3 -9Эйгарден 0:5 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Русенборг Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд
Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Норстранд 0:3 Сарпсборг-08 Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|40 - 19
|38
|2.
|Мольде
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|46 - 23
|37
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|27 - 22
|35
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 26
|34
|5.
|Русенборг
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|40 - 25
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 37
|31
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 29
|28
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 27
|28
|9.
|Волеренга
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|31 - 27
|27
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 32
|25
|11.
|Одд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 32
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|21 - 28
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 38
|14
|16.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|5.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|6.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|7.
|Русенборг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|16.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|18
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0