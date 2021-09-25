Норвегия: Типпелиген 2021
Лиллестрём
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Аараасен
Тромсё
0:1
27' ГолВестерлунн Никлас
30
Огбу
Иго
26
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
27'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Лиллестрём
Тромсё
19 матчей
89.5%
10.5%
0%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|17 (2)
|0.85
|Густавссон Даниэль
|2
|0.1
|Петтерссон Том
|2
|0.1
|Рангер Ларс
|2
|0.1
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Кайринен Каан
|1
|0.05
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|Эриксен Кент Хавард
|1
|0.05
|Огбу Иго
|1
|0.05
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.05
|Гарнас Эспен
|1
|0.05
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.05
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|6
|0.3
|Тотлэнд Томас
|5
|0.25
|Китолано Эрик
|3
|0.15
|Миккельсен Эугуст
|3
|0.15
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.1
|Ондрашек Зденек
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Амундсен Исак
|1
|0.05
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Арнарсон Адам
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|6
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Огбу Иго
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ольсен Томас
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лиллестрём
|10% (3)
|20% (6)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|13.33% (4)
|Тромсё
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +13 =4 -3Гроруд 2:3 Лиллестрём Одд 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 2:3 Бранн Мьёндален 1:2 Лиллестрём
Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём
Тромсё Последние 20 матчей: +4 =7 -9Тромсё 1:1 Бранн Русенборг 3:2 Тромсё Тромсё 2:3 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Тромсё
Тромсё 1:1 Волеренга Мьёндален 2:3 Тромсё Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|40 - 19
|38
|2.
|Мольде
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|46 - 23
|37
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|27 - 22
|35
|4.
|Лиллестрём
|0:1 Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 25
|34
|5.
|Русенборг
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|40 - 25
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 37
|31
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 29
|28
|8.
|Стрёмсгодсет
|2:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 27
|28
|9.
|Волеренга
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|31 - 27
|27
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 32
|25
|11.
|Одд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 29
|20
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|23 - 35
|19
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|21 - 28
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 38
|14
|16.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|3.
|Стрёмсгодсет
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 8
|23
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|5.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|6.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|7.
|Русенборг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|8.
|Лиллестрём
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|5.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|15.
|Стрёмсгодсет
|2:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|16.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|17
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0