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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Тромсё
0'
0:1
27' Гол
Вестерлунн Никлас
43'
1
Knut-Andre
Skjaerstein
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
21
Magnus
Knudsen
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
1
Карлстрём
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
16
Тотлэнд
Томас
19
Вестерлунн
Никлас
14
Миккельсен
Эугуст
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
9
Эспейор
Рунар
21
Китолано
Эрик
Лиллестрём
3-4-3
Тромсё
3-5-2

Ход матча

27'
0:1
Вестерлунн Никлас
(Эспейор Рунар)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Лиллестрём
Тромсё

19 матчей

89.5%
10.5%
0%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Т
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
2:1
К
1:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
2:4
ТМК
1:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
0:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 17 (2) 0.85
Густавссон Даниэль 2 0.1
Петтерссон Том 2 0.1
Рангер Ларс 2 0.1
Осен Йермунд 1 0.05
Кайринен Каан 1 0.05
Мэтью Ифиний 1 0.05
Эриксен Кент Хавард 1 0.05
Огбу Иго 1 0.05
Хелланн Поль-Андре 1 0.05
Гарнас Эспен 1 0.05
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.05
Драгснес Ветле 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Эд Эскил 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 6 0.3
Тотлэнд Томас 5 0.25
Китолано Эрик 3 0.15
Миккельсен Эугуст 3 0.15
Вестерлунн Никлас 2 0.1
Ондрашек Зденек 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Амундсен Исак 1 0.05
Йенсен Рубен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Опсал Сакариас 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 6 0
Гарнас Эспен 4 0
Огбу Иго 3 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Густавссон Даниэль 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Псише Кристоф 1 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лиллестрём 10% (3) 20% (6) 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 13.33% (4)
 Тромсё 13.64% (3) 27.27% (6) 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Гроруд 2:3 Лиллестрём Одд 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 2:3 Бранн Мьёндален 1:2 Лиллестрём
Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём
Тромсё Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Тромсё 1:1 Бранн Русенборг 3:2 Тромсё Тромсё 2:3 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Тромсё
Тромсё 1:1 Волеренга Мьёндален 2:3 Тромсё Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 19 11 5 3 40 - 19 38
2. Мольде Заявка 19 11 4 4 46 - 23 37
3. Кристиансунд Заявка 19 11 2 6 27 - 22 35
4. Лиллестрём 0:1 Заявка 20 10 4 6 31 - 25 34
5. Русенборг Заявка 19 10 4 5 40 - 25 34
6. Викинг Заявка 19 9 4 6 37 - 37 31
7. Хёугесунн Заявка 19 8 4 7 31 - 29 28
8. Стрёмсгодсет 2:0 Заявка 19 8 4 7 28 - 27 28
9. Волеренга Заявка 19 6 9 4 31 - 27 27
10. Саннефьёрд Заявка 19 7 4 8 26 - 32 25
11. Одд Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 20 5 5 10 20 - 29 20
13. Тромсё 1:0 Заявка 20 4 7 9 23 - 35 19
14. Мьёндален Заявка 19 2 8 9 21 - 28 14
15. Бранн Заявка 19 3 5 11 22 - 38 14
16. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
2. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
3. Стрёмсгодсет 2:0 Заявка 10 7 2 1 22 - 8 23
4. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
5. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
6. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём 0:1 Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё 1:0 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё 1:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 17 15
5. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
13. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
15. Стрёмсгодсет 2:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
16. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 17 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Тромсё
3.74
4.10
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 0:1 Тромсё онлайн




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