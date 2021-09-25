США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
1:0
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Атланта Юнайтед
31' Желтая карточкаМорено Марселино
39' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
1:0
71' ГолПржибылко Каспер
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
Ход матча
31'
71'
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
4 матча
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
0%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|9 (1)
|0.36
|Бёрк Кори
|4
|0.16
|Сантос Сержио II
|4
|0.16
|Глеснес Якоб
|3
|0.12
|Монтейру Жамиру
|2
|0.08
|Вагнер Кай
|2
|0.08
|Салливан Куинн
|2
|0.08
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Эллиотт Джек
|1
|0.04
|Бедойя Алехандро
|1
|0.04
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.04
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|9 (1)
|0.35
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.27
|Морено Марселино
|7 (3)
|0.27
|Уолкс Антон
|2
|0.08
|Белло Джордж
|1
|0.04
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.04
|Эрнандес Рональд
|1
|0.04
|Араужо Луис
|1
|0.04
|Конвей Джексон
|1
|0.04
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|Лопез Эрик
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Малрейни Джейк
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Чол Мачоп
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|1
|Эллиотт Джек
|6
|0
|Мбезо Оливье
|6
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Фриз Мэтт
|0
|1
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Сантьяго
|8
|0
|Alan Franco1
|6
|0
|Морено Марселино
|5
|0
|Лопез Эрик
|4
|0
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Торрес Эрик
|2
|0
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|Уолкс Антон
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Дамм Хурхен
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|10% (3)
|10% (3)
|26.67% (8)
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|Атланта Юнайтед
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|25% (8)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +7 =6 -7Филадельфия Юнион 3:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 0:2 Америка Мехико Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атланта Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл
Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|51 - 32
|59
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|44 - 24
|44
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|44 - 29
|39
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 36
|38
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 30
|37
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 29
|27
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 43
|23
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|14.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|35 - 24
|44
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 36
|33
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|30 - 34
|30
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|20 - 11
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 17
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2