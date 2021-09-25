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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:0
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
31' Желтая карточка
Морено Марселино
39' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
1:0
71' Гол
Пржибылко Каспер
90'+5
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Монтейру
Жамиру
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
1
Гузан
Брэд
32
Кэмпбелл
Джордж
12
Робинсон
Майлз
4
Уолкс
Антон
11
Леннон
Брукс
5
Соса
Сантьяго
9
Россетто
Матеус
10
Морено
Марселино
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
8
Барко
Эсекьель
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Атланта Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

4 матча

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
0%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:2
ЛЧК
1:1
ЛЧК
0:3
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 9 (1) 0.36
Бёрк Кори 4 0.16
Сантос Сержио II 4 0.16
Глеснес Якоб 3 0.12
Монтейру Жамиру 2 0.08
Вагнер Кай 2 0.08
Салливан Куинн 2 0.08
Газдаг Даниэль 1 (1) 0.04
Эллиотт Джек 1 0.04
Бедойя Алехандро 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 9 (1) 0.35
Барко Эсекьель 7 (1) 0.27
Морено Марселино 7 (3) 0.27
Уолкс Антон 2 0.08
Белло Джордж 1 0.04
Хайндмен Эмерсон 1 0.04
Эрнандес Рональд 1 0.04
Араужо Луис 1 0.04
Конвей Джексон 1 0.04
Кэмпбелл Джордж 1 0.04
Лопез Эрик 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Малрейни Джейк 0 0
Alan Franco1 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Чол Мачоп 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейру Жамиру 7 0
Мартинес Хосе Андрес 5 1
Эллиотт Джек 6 0
Мбезо Оливье 6 0
Глеснес Якоб 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Вагнер Кай 4 0
Флэк Леон 4 0
Сантос Сержио II 3 0
Фонтана Энтони 2 0
Фриз Мэтт 0 1
Пржибылко Каспер 1 0
Пауэлл Альвас 1 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Сантьяго 8 0
Alan Franco1 6 0
Морено Марселино 5 0
Лопез Эрик 4 0
Малрейни Джейк 2 1
Барко Эсекьель 3 0
Белло Джордж 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Торрес Эрик 2 0
Хайндмен Эмерсон 2 0
Уолкс Антон 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 0 1
Эрнандес Рональд 1 0
Дамм Хурхен 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 10% (3) 10% (3) 26.67% (8) 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8)
 Атланта Юнайтед 18.75% (6) 15.63% (5) 9.38% (3) 12.5% (4) 18.75% (6) 25% (8)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Филадельфия Юнион 3:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 0:2 Америка Мехико Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атланта Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл
Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 27 18 5 4 51 - 32 59
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити Заявка 25 11 6 8 44 - 29 39
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити Заявка 25 10 8 7 36 - 36 38
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 25 10 7 8 36 - 30 37
7. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
8. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
9. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
10. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 24 7 6 11 30 - 29 27
12. Чикаго Файр Заявка 26 6 5 15 26 - 43 23
13. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
14. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 24 12 8 4 35 - 24 44
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Портленд Тимберс Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
6. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
7. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
8. Лос-Анджелес Заявка 25 9 6 10 38 - 36 33
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 24 7 9 8 30 - 34 30
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 26 5 11 10 31 - 39 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
4. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
5. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
6. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
7. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
9. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
10. Чикаго Файр Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
3. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
4. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 5 1 20 - 11 23
5. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
6. Портленд Тимберс Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
4. Нью-Йорк Сити Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
6. Орландо Сити Заявка 12 3 4 5 13 - 23 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
11. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
13. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 12 3 1 8 12 - 17 10
11. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Мартинес Хосе Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Морено Марселино получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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