США: МЛС 2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Стадион: Джилетт
Орландо Сити
1:0
9' ГолБукса Адам
1:1
18' ГолДайк Дэрил
19' Желтая карточкаМишель Бенжи
2:1
35' Гол в свои воротаШлегель Родриго
39' Желтая карточкаЯнссон Робин
2:1
75' Не забитый пенальтиНани Луиш
80' Желтая карточкаБушанан Тажон
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
22
Хиль
Карлес
11
Урсо
Жуниор
21
Перея
Андрес
18
Дайк
Дэрил
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банбери ТилНападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
9'
1:0
18'
1:1
19'
35'
2:1
39'
75'
2:1
80'
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
-66.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Густаво
|12 (1)
|0.43
|Букса Адам
|12
|0.43
|Бушанан Тажон
|7
|0.25
|Хиль Карлес
|3 (1)
|0.11
|Банбери Тил
|3
|0.11
|Траустасон Арнор
|2
|0.07
|Джонс Дехуан
|2
|0.07
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Макнамара Томас
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Белл Джон
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Кизза Эдвард
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.35
|Мишель Бенжи
|4
|0.15
|Дайк Дэрил
|4
|0.15
|Акинделе Тешо
|3
|0.12
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.12
|Урсо Жуниор
|3
|0.12
|Мюллер Крис
|2
|0.08
|Тейшейра Руан
|2
|0.08
|Карлос Антонио
|2
|0.08
|Перея Андрес
|2
|0.08
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Мас Эмануэль
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траустасон Арнор
|4
|2
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|5
|0
|Макнамара Томас
|4
|0
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|Кесслер Генри
|4
|0
|Джонс Дехуан
|2
|1
|Бай Брэндон
|3
|0
|Бушанан Тажон
|3
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Букса Адам
|2
|0
|Maciel
|1
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|Колдуэлл Скотт
|1
|0
|Мафла Кристиан
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|6
|0
|Карлос Антонио
|4
|1
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Мюллер Крис
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Шлегель Родриго
|4
|0
|Перея Андрес
|2
|1
|Мендес Джегсон
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Инглэнд Революшн
|13.73% (7)
|21.57% (11)
|17.65% (9)
|11.76% (6)
|11.76% (6)
|23.53% (12)
|Орландо Сити
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3Чикаго Файр 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7Филадельфия Юнион 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру
Орландо Сити 0:0 Интер Майами Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|53 - 33
|62
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|44 - 24
|44
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|44 - 30
|39
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|37 - 38
|38
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|45 - 38
|37
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|37 - 32
|37
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 29
|30
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 43
|23
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|26 - 48
|20
|14.
|Торонто
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|28 - 51
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 29
|37
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|26
|8
|9
|9
|33 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 37
|33
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 44
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 10
|27
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 35
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 18
|10
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2