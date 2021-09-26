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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
1:0
9' Гол
Букса Адам
1:1
18' Гол
Дайк Дэрил
19' Желтая карточка
Мишель Бенжи
2:1
35' Гол в свои ворота
Шлегель Родриго
39' Желтая карточка
Янссон Робин
2:1
75' Не забитый пенальти
Нани Луиш
80' Желтая карточка
Бушанан Тажон
90'+7
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
17
Бушанан
Тажон
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
21
Перея
Андрес
10
Перейра
Маурисио
18
Дайк
Дэрил
19
Мишель
Бенжи
Нью-Инглэнд Революшн
4-1-2-1-2
Орландо Сити
4-3-1-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
-66.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
1:3
М
3:3
М
4:1
ОК
2:1
М
2:0
М
3:3
М
6:1
М
4:0
М
3:1
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Густаво 12 (1) 0.43
Букса Адам 12 0.43
Бушанан Тажон 7 0.25
Хиль Карлес 3 (1) 0.11
Банбери Тил 3 0.11
Траустасон Арнор 2 0.07
Джонс Дехуан 2 0.07
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Бай Брэндон 2 0.07
Макнамара Томас 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Белл Джон 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Кизза Эдвард 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 9 (2) 0.35
Мишель Бенжи 4 0.15
Дайк Дэрил 4 0.15
Акинделе Тешо 3 0.12
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.12
Урсо Жуниор 3 0.12
Мюллер Крис 2 0.08
Тейшейра Руан 2 0.08
Карлос Антонио 2 0.08
Перея Андрес 2 0.08
Перейра Маурисио 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Мас Эмануэль 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 5 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Кесслер Генри 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Бушанан Тажон 3 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
Боу Густаво 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 6 0
Карлос Антонио 4 1
Урсо Жуниор 5 0
Мюллер Крис 5 0
Нани Луиш 3 1
Перейра Маурисио 4 0
Шлегель Родриго 4 0
Перея Андрес 2 1
Мендес Джегсон 3 0
Смит Кайл 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Росель Ориоль 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Raul Aguilera 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Инглэнд Революшн 13.73% (7) 21.57% (11) 17.65% (9) 11.76% (6) 11.76% (6) 23.53% (12)
 Орландо Сити 18.92% (7) 13.51% (5) 13.51% (5) 21.62% (8) 8.11% (3) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Чикаго Файр 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Филадельфия Юнион 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру
Орландо Сити 0:0 Интер Майами Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити Заявка 26 11 6 9 44 - 30 39
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед Заявка 26 11 4 11 45 - 38 37
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 26 10 7 9 37 - 32 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 25 8 6 11 31 - 29 30
12. Чикаго Файр Заявка 26 6 5 15 26 - 43 23
13. Цинциннати Заявка 25 4 8 13 26 - 48 20
14. Торонто Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Миннесота Юнайтед Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
6. Портленд Тимберс Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 26 8 9 9 33 - 38 33
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 26 9 6 11 38 - 37 33
11. Даллас 0:1 Заявка 27 6 9 12 38 - 44 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
4. Ди Си Юнайтед Заявка 12 9 0 3 25 - 10 27
5. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
6. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
3. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
4. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
5. Портленд Тимберс Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас 0:1 Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 19 15
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
4. Нью-Йорк Сити Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
6. Орландо Сити Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати Заявка 14 3 3 8 17 - 35 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 3 1 9 12 - 18 10
11. Даллас 0:1 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Янссон Робин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Шлегель Родриго уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    19'
    Мишель Бенжи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Дайк Дэрил бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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