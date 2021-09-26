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США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
3:0
Перерыв

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
7' Гол
Арриола Пол
2:0
21' Гол
Бирнбом Стив
34' Желтая карточка
Хамид Билл
3:0
41' Гол
Арриола Пол
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
7
Арриола
Пол
10
Флорес
Эдисон
9
Камара
Ола
22
Тытонь
Пшемыслав
16
Бейли
Зико
5
Вальесилья
Эксон
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
18
Матаррита
Рональд
8
Крус
Аллан
33
Станко
Калеб
11
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
9
Brenner
da
Silva
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Цинциннати
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Цинциннати

3 матча

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

М
0:0
М
1:2
М
0:0
М
0:0
М
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 16 (7) 0.62
Арриола Пол 4 0.15
Рейна Йорди 4 0.15
Флорес Эдисон 2 0.08
Асад Ямиль 2 (1) 0.08
Абила Рамон 2 0.08
Nigel Robertha 2 0.08
Паредес Кевин 2 0.08
Найяр Энди 1 0.04
Каноуз Расселл 1 0.04
Альфаро Тони 1 0.04
Йоу Гриффин 1 0.04
Фелипе 1 0.04
Брийян Фредерик 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Хайнс-Айк Брендан 1 0.04
Грессель Юлиан 0 0
Морено Хуниор 0 0
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 7 (1) 0.28
Акоста Лусиано 4 0.16
Барреаль Альваро 3 0.12
Медунянин Харис 2 0.08
Вальесилья Эксон 2 0.08
Матаррита Рональд 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Кастильо Эдгар 1 0.04
Локадия Юрген 1 0.04
Хагглунд Ник 1 0.04
Крус Аллан 1 0.04
Кэмерон Джефф 0 0
Васкес Брэндон 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 6 0
Грессель Юлиан 5 0
Найяр Энди 4 0
Брийян Фредерик 4 0
Морено Хуниор 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Мора Хосеф 2 1
Ньеман Моузес 2 1
Асад Ямиль 3 0
Хамид Билл 2 0
Рейна Йорди 2 0
Каноуз Расселл 2 0
Drew Skundrich 2 0
Арриола Пол 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0
Фелипе 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубо Юя 6 0
Вальесилья Эксон 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Матаррита Рональд 5 0
Крус Аллан 5 0
Станко Калеб 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Brenner da Silva 4 0
Кастильо Эдгар 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0
Вало Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 20% (8) 7.5% (3) 27.5% (11) 10% (4) 12.5% (5) 22.5% (9)
 Цинциннати 33.33% (8) 4.17% (1) 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атланта Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто Цинциннати 0:1 Интер Майами
Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 26 11 7 8 44 - 29 40
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити 1:2 Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 26 11 4 11 44 - 36 37
7. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 26 10 7 9 36 - 31 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру 1:0 Заявка 27 9 7 11 31 - 35 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 25 7 7 11 30 - 29 28
12. Чикаго Файр Заявка 26 6 5 15 26 - 43 23
13. Цинциннати 0:3 Заявка 25 4 8 13 24 - 47 20
14. Торонто 0:0 Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
6. Портленд Тимберс Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
8. Лос-Анджелес Заявка 25 9 6 10 38 - 36 33
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 24 7 9 8 30 - 34 30
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
12. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 12 9 0 3 24 - 8 27
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 11 27
5. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
6. Орландо Сити 1:2 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру 1:0 Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
9. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 0:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати 0:3 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
3. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
5. Портленд Тимберс Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
8. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 17 13
6. Орландо Сити 1:2 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати 0:3 Заявка 14 3 3 8 15 - 34 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
11. Коламбус Кру 1:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
12. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 13 2 3 8 15 - 19 9
13. Торонто 0:0 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
8. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 12 3 1 8 12 - 17 10
11. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Хамид Билл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бирнбом Стив бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Цинциннати
1.51
4.50
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 3:0 Цинциннати онлайн




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