США: МЛС 2021
Ди Си Юнайтед
3:0
Перерыв
Стадион: Audi Field
Цинциннати
1:0
7' ГолАрриола Пол
2:0
21' ГолБирнбом Стив
34' Желтая карточкаХамид Билл
3:0
41' ГолАрриола Пол
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
33
Станко
Калеб
7
Кубо
Юя
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дювалл КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
7'
1:0
21'
2:0
34'
41'
3:0
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
3 матча
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|16 (7)
|0.62
|Арриола Пол
|4
|0.15
|Рейна Йорди
|4
|0.15
|Флорес Эдисон
|2
|0.08
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.08
|Абила Рамон
|2
|0.08
|Nigel Robertha
|2
|0.08
|Паредес Кевин
|2
|0.08
|Найяр Энди
|1
|0.04
|Каноуз Расселл
|1
|0.04
|Альфаро Тони
|1
|0.04
|Йоу Гриффин
|1
|0.04
|Фелипе
|1
|0.04
|Брийян Фредерик
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Морено Хуниор
|0
|0
|Перес Эдриен
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Ньеман Моузес
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.28
|Акоста Лусиано
|4
|0.16
|Барреаль Альваро
|3
|0.12
|Медунянин Харис
|2
|0.08
|Вальесилья Эксон
|2
|0.08
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Кастильо Эдгар
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1
|0.04
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|Крус Аллан
|1
|0.04
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Васкес Брэндон
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альфаро Тони
|6
|0
|Грессель Юлиан
|5
|0
|Найяр Энди
|4
|0
|Брийян Фредерик
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Мора Хосеф
|2
|1
|Ньеман Моузес
|2
|1
|Асад Ямиль
|3
|0
|Хамид Билл
|2
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Каноуз Расселл
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубо Юя
|6
|0
|Вальесилья Эксон
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Матаррита Рональд
|5
|0
|Крус Аллан
|5
|0
|Станко Калеб
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Кастильо Эдгар
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
|Вало Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|20% (8)
|7.5% (3)
|27.5% (11)
|10% (4)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
|Цинциннати
|33.33% (8)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атланта Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто Цинциннати 0:1 Интер Майами
Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|28
|19
|5
|4
|53 - 33
|62
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|44 - 24
|44
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|44 - 29
|40
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|26
|10
|8
|8
|37 - 38
|38
|6.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|26
|11
|4
|11
|44 - 36
|37
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 31
|37
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|9.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|31 - 35
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|30 - 29
|28
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 43
|23
|13.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|25
|4
|8
|13
|24 - 47
|20
|14.
|Торонто
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|28 - 51
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 29
|37
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 36
|33
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|30 - 34
|30
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|12
|9
|0
|3
|24 - 8
|27
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 11
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|6.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|8.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 17
|13
|6.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 34
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|11.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 19
|9
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 17
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2