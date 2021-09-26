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США: МЛС 2021

2021
Коламбус Кру
1:0
Перерыв

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
40' Желтая карточка
Уильямс Джош
1:0
45' Гол
Зардес Гьяси
24
Буш
Ивен
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
19
Валенсуэла
Мильтон
22
Этьенн
Дерик
6
Нэйджби
Дарлингтон
17
Хэрстон
Марлон
7
Сантуш
Педру
18
Фрейзер
Лайам
11
Зардес
Гьяси
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
Коламбус Кру
4-4-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 12 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

М
0:0
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
4:1
М
2:3
М
0:0
М
4:4
М
2:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
1:2
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
1:2
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 7 0.26
Зардес Гьяси 5 0.19
Берри Мигель 5 0.19
Сантуш Педру 2 (2) 0.07
Менса Джонатан 2 0.07
Нэйджби Дарлингтон 2 0.07
Райт-Филлипс Брэдли 1 0.04
Молино Кевин 1 0.04
Диас Луис III 1 0.04
Аффул Харрисон 0 0
Этьенн Дерик 0 0
Хэрстон Марлон 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойе Мейсон 7 (2) 0.27
Киото Ромель 5 0.19
Михайлович Джордже 4 0.15
Торрес Хоакин 3 0.12
Бро-Гийяр Закари 2 0.08
Йонсен Бьорн 2 0.08
Шуэньер Матьё 2 0.08
Ahmed Hussein Hafez 2 0.08
Ibrahim Sunusi 2 0.08
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.08
Пьетт Самуэль 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Струна Альяж 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Кицца Мустафа 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффул Харрисон 4 1
Сантуш Педру 4 0
Менса Джонатан 4 0
Уэйлон Фрэнсис 4 0
Уртадо Эрик 3 0
Этьенн Дерик 3 0
Диас Луис III 3 0
Вормгор Вито 2 0
Китчен Перри 2 0
Абдул-Салаам Саад 2 0
Уильямс Джош 2 0
Кейта Абубакар II 2 0
Райт-Филлипс Брэдли 1 0
Ром Элой 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Селараян Лукас 1 0
Хэрстон Марлон 1 0
Мэцан Александру 1 0
Artur Moraes III 1 0
Паренте Исаии 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 8 1
Камашо Руди 6 2
Струна Альяж 6 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Миллер Камаль 4 0
Уотерман Джоэль 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Пьетт Самуэль 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Киото Ромель 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Масьель Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 3.85% (1) 11.54% (3) 23.08% (6) 7.69% (2) 19.23% (5) 34.62% (9)
 Клёб де Фут Монреаль 8.57% (3) 20% (7) 17.14% (6) 11.43% (4) 28.57% (10) 14.29% (5)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру
Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Клёб де Фут Монреаль 2:0 Чикаго Файр Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто
Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 26 11 7 8 44 - 29 40
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити 1:2 Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 26 11 4 11 44 - 36 37
7. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 26 10 7 9 36 - 31 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру 1:0 Заявка 27 9 7 11 31 - 35 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 25 7 7 11 30 - 29 28
12. Чикаго Файр Заявка 26 6 5 15 26 - 43 23
13. Цинциннати 0:3 Заявка 25 4 8 13 24 - 47 20
14. Торонто 0:0 Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
6. Портленд Тимберс Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
8. Лос-Анджелес Заявка 25 9 6 10 38 - 36 33
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 24 7 9 8 30 - 34 30
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
12. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 12 9 0 3 24 - 8 27
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 11 27
5. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
6. Орландо Сити 1:2 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру 1:0 Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
9. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 0:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати 0:3 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
3. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
5. Портленд Тимберс Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
8. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 17 13
6. Орландо Сити 1:2 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати 0:3 Заявка 14 3 3 8 15 - 34 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
11. Коламбус Кру 1:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
12. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 13 2 3 8 15 - 19 9
13. Торонто 0:0 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
8. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 12 3 1 8 12 - 17 10
11. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Уильямс Джош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
2.85
3.62
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн




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