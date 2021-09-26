США: МЛС 2021
Коламбус Кру
1:0
Перерыв
Стадион: New Crew Stadium
Клёб де Фут Монреаль
40' Желтая карточкаУильямс Джош
1:0
45' ГолЗардес Гьяси
24
Буш
Ивен
22
Этьенн
Дерик
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Табла БаллуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Ход матча
40'
45'
1:0
История личных встреч
Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 12 побед
23 матча
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|7
|0.26
|Зардес Гьяси
|5
|0.19
|Берри Мигель
|5
|0.19
|Сантуш Педру
|2 (2)
|0.07
|Менса Джонатан
|2
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.07
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0.04
|Молино Кевин
|1
|0.04
|Диас Луис III
|1
|0.04
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Хэрстон Марлон
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.27
|Киото Ромель
|5
|0.19
|Михайлович Джордже
|4
|0.15
|Торрес Хоакин
|3
|0.12
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.08
|Йонсен Бьорн
|2
|0.08
|Шуэньер Матьё
|2
|0.08
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.08
|Ibrahim Sunusi
|2
|0.08
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.08
|Пьетт Самуэль
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Струна Альяж
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Кицца Мустафа
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффул Харрисон
|4
|1
|Сантуш Педру
|4
|0
|Менса Джонатан
|4
|0
|Уэйлон Фрэнсис
|4
|0
|Уртадо Эрик
|3
|0
|Этьенн Дерик
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Вормгор Вито
|2
|0
|Китчен Перри
|2
|0
|Абдул-Салаам Саад
|2
|0
|Уильямс Джош
|2
|0
|Кейта Абубакар II
|2
|0
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|Мэцан Александру
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Паренте Исаии
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Камашо Руди
|6
|2
|Струна Альяж
|6
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Уотерман Джоэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|34.62% (9)
|Клёб де Фут Монреаль
|8.57% (3)
|20% (7)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|28.57% (10)
|14.29% (5)
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру
Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Клёб де Фут Монреаль 2:0 Чикаго Файр Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто
Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|28
|19
|5
|4
|53 - 33
|62
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|44 - 24
|44
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|44 - 29
|40
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|26
|10
|8
|8
|37 - 38
|38
|6.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|26
|11
|4
|11
|44 - 36
|37
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 31
|37
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|9.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|31 - 35
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|30 - 29
|28
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 43
|23
|13.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|25
|4
|8
|13
|24 - 47
|20
|14.
|Торонто
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|28 - 51
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 29
|37
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 36
|33
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|30 - 34
|30
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|12
|9
|0
|3
|24 - 8
|27
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 11
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|6.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|8.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 17
|13
|6.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 34
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|11.
|Коламбус Кру
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 19
|9
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 17
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2