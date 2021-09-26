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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Торонто
0' 19'
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
23
Акоста
Келлин
66
Эстевес
Лукас
9
Шиньяшики
Андре
14
Кайе
Марк-Энтони
12
Барриос
Майкл
25
Боно
Александер
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
3
Завалета
Эрик
92
Лоуренс
Кемар
14
Окелло
Нобл
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
13
Маллинс
Патрик
22
Ларьи
Ричи
30
Сотельдо
Йеферсон
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Торонто
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Торонто

7 матчей

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
-14.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
-28.6%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
3:2
М
2:0
ЛЧК
0:0
ЛЧК
0:2
М
1:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
3:2
М
1:0
М
0:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 7 0.28
Рубио Диего 4 0.16
Шиньяшики Андре 4 0.16
Льюис Джонатан 4 (1) 0.16
Бассетт Коул 3 0.12
Гальван Бриан 2 0.08
Уилсон Дэнни 2 0.08
Розенберри Киган 2 0.08
Абубакар Лалас 2 0.08
Акоста Келлин 1 0.04
Кайе Марк-Энтони 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Баджи Доминик 1 0.04
Прайс Джек 0 0
Бенезе Николя 0 0
Мескида Николас 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.15
Акинола Айо 3 0.12
Сотельдо Йеферсон 2 0.08
Гонсалес Омар 2 0.08
Алтидор Жози 2 0.08
Ларьи Ричи 2 0.08
Шаффельбург Джейкоб 2 0.08
Посуэло Алехандро 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Маллинс Патрик 1 0.04
Тсубаса Эндо 1 0.04
Ачара Ифунаньячи 1 0.04
Делеон Ник 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Люк Сингх 1 0.04
Дельгадо Марко 1 (1) 0.04
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 6 0
Прайс Джек 6 0
Абубакар Лалас 5 0
Уорнер Коллен 4 0
Рубио Диего 4 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Акоста Келлин 2 0
Барриос Майкл 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Намли Юнес 1 0
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Гонсалес Омар 5 0
Дельгадо Марко 5 0
Завалета Эрик 2 1
Сотельдо Йеферсон 3 0
Ларьи Ричи 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Мавинга Крис 2 0
Ауро Альваро 2 0
Боно Александер 2 0
Окелло Нобл 0 1
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 20.59% (7) 23.53% (8) 17.65% (6)
 Торонто 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо
Торонто Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Торонто 2:1 Нэшвилл Торонто 0:1 Интер Майами Цинциннати 2:0 Торонто Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто
Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 26 11 7 8 44 - 29 40
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити 1:2 Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 26 11 4 11 44 - 36 37
7. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 26 10 7 9 36 - 31 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру 1:0 Заявка 27 9 7 11 31 - 35 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 25 7 7 11 30 - 29 28
12. Чикаго Файр Заявка 26 6 5 15 26 - 43 23
13. Цинциннати 0:3 Заявка 25 4 8 13 24 - 47 20
14. Торонто 0:0 Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
6. Портленд Тимберс Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
8. Лос-Анджелес Заявка 25 9 6 10 38 - 36 33
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 24 7 9 8 30 - 34 30
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
12. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 12 9 0 3 24 - 8 27
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 11 27
5. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
6. Орландо Сити 1:2 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру 1:0 Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
9. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 0:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати 0:3 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
3. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
5. Портленд Тимберс Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
8. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль 0:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 17 13
6. Орландо Сити 1:2 Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати 0:3 Заявка 14 3 3 8 15 - 34 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Ди Си Юнайтед 3:0 Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
11. Коламбус Кру 1:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
12. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 13 2 3 8 15 - 19 9
13. Торонто 0:0 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
8. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 12 3 1 8 12 - 17 10
11. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Торонто
1.52
4.77
6.96
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Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто онлайн




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