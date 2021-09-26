США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Торонто
45' Желтая карточкаКайе Марк-Энтони
70' Желтая карточкаМаллинс Патрик
19
Прайс
Джек
23
Мавинга
Крис
14
Окелло
Нобл
96
Ауро
Альваро
22
Ларьи
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
-
96 Ауро АльвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ларьи РичиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикНападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
Ход матча
45'
70'
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Торонто
7 матчей
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
-14.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
-28.6%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
0%
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|7
|0.28
|Рубио Диего
|4
|0.16
|Шиньяшики Андре
|4
|0.16
|Льюис Джонатан
|4 (1)
|0.16
|Бассетт Коул
|3
|0.12
|Гальван Бриан
|2
|0.08
|Уилсон Дэнни
|2
|0.08
|Розенберри Киган
|2
|0.08
|Абубакар Лалас
|2
|0.08
|Акоста Келлин
|1
|0.04
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Баджи Доминик
|1
|0.04
|Прайс Джек
|0
|0
|Бенезе Николя
|0
|0
|Мескида Николас
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|4
|0.15
|Акинола Айо
|3
|0.12
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.08
|Гонсалес Омар
|2
|0.08
|Алтидор Жози
|2
|0.08
|Ларьи Ричи
|2
|0.08
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.08
|Посуэло Алехандро
|1
|0.04
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Маллинс Патрик
|1
|0.04
|Тсубаса Эндо
|1
|0.04
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0.04
|Делеон Ник
|1
|0.04
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Люк Сингх
|1
|0.04
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.04
|Ауро Альваро
|0
|0
|Морроу Джастин
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|Прайс Джек
|6
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Уорнер Коллен
|4
|0
|Рубио Диего
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэдли Майкл
|7
|0
|Гонсалес Омар
|5
|0
|Дельгадо Марко
|5
|0
|Завалета Эрик
|2
|1
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|1
|Мавинга Крис
|2
|0
|Ауро Альваро
|2
|0
|Боно Александер
|2
|0
|Окелло Нобл
|0
|1
|Алтидор Жози
|1
|0
|Морроу Джастин
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Делеон Ник
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Маллинс Патрик
|1
|0
|Люк Сингх
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|Торонто
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +10 =7 -3Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо
Торонто Последние 20 матчей: +3 =4 -13Торонто 2:1 Нэшвилл Торонто 0:1 Интер Майами Цинциннати 2:0 Торонто Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто
Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|53 - 33
|62
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|44 - 24
|44
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|44 - 30
|39
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|37 - 38
|38
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|45 - 38
|37
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|37 - 32
|37
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 29
|30
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 43
|23
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|26 - 48
|20
|14.
|Торонто
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|28 - 51
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 29
|37
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|26
|8
|9
|9
|33 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 37
|33
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 44
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 10
|27
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 35
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 18
|10
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2