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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
1:0
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
1:0
20' Гол
Уайт Брайан
52' Желтая карточка
Гашпар Бруну
58' Желтая карточка
Каваллини Лукас
71' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
83' Желтая карточка
Твумаси Эма
90' Желтая карточка
Акоста Бриан
1:0
90' Не забитый пенальти
Хара Франко
90'+8
16
Крепо
Максим
15
Роуз
Энди
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
6
Гашпар
Бруну
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
9
Каваллини
Лукас
20
Маурер
Джимми
32
Че
Джастин
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
22
Твумаси
Эма
5
Факундо
Киньон
8
Акоста
Бриан
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
19
Помикал
Пакстон
16
Пепи
Рикардо
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Даллас

10 матчей

60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
-10%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
-10%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

0%
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

0%
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:2
М
2:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:4
М
1:1
М
2:0
М
3:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:2
М
1:0
М
2:0
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахоме Кристиан 8 (3) 0.32
Уайт Брайан 6 0.24
Кайседо Дейбер 4 0.16
Каваллини Лукас 3 0.12
Голд Райан 2 0.08
Роуз Энди 2 0.08
Юнгвирт Флориан 1 0.04
Годой Эрик 1 0.04
Бикел Жаниу 1 0.04
Нервински Джейк 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Тейберт Расселл 0 0
Браун Джавейн 0 0
Александр Кайо 0 0
Рапосо Райан 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 12 0.44
Обриан Ядер 8 0.3
Феррейра Хесус 6 0.22
Хара Франко 4 (1) 0.15
Холлингсхед Райан 2 0.07
Рикаурте Андрес 1 0.04
Помикал Пакстон 1 0.04
Берджесс Нкоси 1 0.04
Брессан Матеус 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Шен Саболч 0 0
Че Джастин 0 0
Акоста Бриан 0 0
Фелипе Мегиоларо 0 0
Мунджома Эдди 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Бальдисимо Майкл 5 0
Александр Кайо 5 0
Бикел Жаниу 4 0
Дахоме Кристиан 3 0
Кайседо Дейбер 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Браун Джавейн 2 0
Рикеттс Тосайн 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Роуз Энди 1 0
Годой Эрик 1 0
Крепо Максим 1 0
Нервински Джейк 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Овусу Леонард 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 7 0
Хара Франко 6 0
Брессан Матеус 6 0
Обриан Ядер 6 0
Хеджес Мэтт 5 0
Рикаурте Андрес 5 0
Твумаси Эма 5 0
Шен Саболч 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Факундо Киньон 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Маурер Джимми 2 0
Варгас Фредди 2 0
Помикал Пакстон 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Сервания Брандон 1 0
Фелипе Мегиоларо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Мунджома Эдди 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Эльмедхар Калиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 0 10% (3) 13.33% (4) 36.67% (11) 20% (6) 20% (6)
 Даллас 16.22% (6) 8.11% (3) 18.92% (7) 21.62% (8) 13.51% (5) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хьюстон Динамо 3:2 Даллас Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас
Остин 3:5 Даллас Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити Заявка 26 11 6 9 44 - 30 39
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед Заявка 26 11 4 11 45 - 38 37
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 26 10 7 9 37 - 32 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 25 8 6 11 31 - 29 30
12. Чикаго Файр Заявка 26 6 5 15 26 - 43 23
13. Цинциннати Заявка 25 4 8 13 26 - 48 20
14. Торонто Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
6. Миннесота Юнайтед Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас Заявка 27 6 9 12 38 - 44 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
4. Ди Си Юнайтед Заявка 12 9 0 3 25 - 10 27
5. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
6. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
4. Нью-Йорк Сити Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
6. Орландо Сити Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати Заявка 14 3 3 8 17 - 35 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас онлайн




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