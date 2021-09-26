США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Earthquakes Stadium
Лос-Анджелес
1:0
3' ГолКиканович Бенджамин
13
Натан
Рафаэл
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
3'
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
3 матча
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
-33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
0%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|10 (1)
|0.38
|Кауэлл Кейд
|4
|0.15
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.12
|Киканович Бенджамин
|2
|0.08
|Вондоловски Крис
|2
|0.08
|Натан Рафаэл
|2
|0.08
|Юилл Джексон
|2
|0.08
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.08
|Эбобисс Жереми
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Марье Поль
|1
|0.04
|Салинас Ши
|0
|0
|Фьерро Карлос
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росси Диего
|6 (1)
|0.23
|Аранго Кристиан
|6 (3)
|0.23
|Вела Карлос
|5
|0.19
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.19
|Бэрд Кори
|3
|0.12
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.08
|Мусовски Дэниел
|2
|0.08
|Фалл Мамаду
|2
|0.08
|Родригес Брайан II
|2
|0.08
|Ким Мун-Хван
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Паласиос Диего
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|11
|0
|Жудсон
|6
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|7
|0
|Натан Рафаэл
|5
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Риос Андрес
|3
|0
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Салинас Ши
|2
|0
|Аланис Освальдо
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|7
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|Дюк Брайс
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Ромеро Томас
|2
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|Лос-Анджелес
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +4 =9 -7Остин 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =4 -8Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|53 - 33
|62
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|44 - 24
|44
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|44 - 30
|39
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|37 - 38
|38
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|45 - 38
|37
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|37 - 32
|37
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 29
|30
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 43
|23
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|26 - 48
|20
|14.
|Торонто
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|28 - 51
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 29
|37
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|26
|8
|9
|9
|33 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 37
|33
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 44
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 10
|27
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 35
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 18
|10
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2