  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:0
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
3' Гол
Киканович Бенджамин
31' Желтая карточка
Натан Рафаэл
34' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
39' Желтая карточка
Daniel Crisostomo
2:0
47' Гол
Лопес Хавьер-Эдуардо
64' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
75' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
86' Желтая карточка
Лопес Маркос IV
90'+4
1
Марцинковски
Джеймс
2
Luciano
Andres
Abecasis
13
Натан
Рафаэл
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
28
Киканович
Бенджамин
30
Ромеро
Томас
25
Ибеага
Себастьен
94
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
33
Ким
Мун-Хван
8
Хинелья
Франсиско
15
Daniel
Crisostomo
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
29
Аранго
Кристиан
16
Мусовски
Дэниел
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
3-4-1-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес

3 матча

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
-33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
0%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 11 (1) 0.42
Кауэлл Кейд 4 0.15
Эспиноса Кристиан 3 0.12
Киканович Бенджамин 2 0.08
Вондоловски Крис 2 0.08
Натан Рафаэл 2 0.08
Юилл Джексон 2 0.08
Аланис Освальдо 2 (2) 0.08
Лопес Маркос IV 1 0.04
Эбобисс Жереми 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Салинас Ши 0 0
Фьерро Карлос 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Юнгвирт Флориан 0 0
Бисон Таннер 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росси Диего 6 (1) 0.23
Аранго Кристиан 6 (3) 0.23
Вела Карлос 5 0.19
Сифуэнтес Хосе 5 0.19
Бэрд Кори 3 0.12
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.08
Мусовски Дэниел 2 0.08
Фалл Мамаду 2 0.08
Родригес Брайан II 2 0.08
Ким Мун-Хван 1 0.04
Блессинг Латиф 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Паласиос Диего 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 11 0
Натан Рафаэл 6 1
Жудсон 6 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 7 0
Эспиноса Кристиан 6 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Лопес Маркос IV 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Риос Андрес 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Салинас Ши 2 0
Аланис Освальдо 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 7 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Блэкмон Тристан 2 1
Атуэста Эдуард 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Росси Диего 2 0
Бэрд Кори 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Daniel Crisostomo 2 0
Ромеро Томас 2 0
Аранго Кристиан 1 0
Эдвардс Рахим 1 0
Фарфан Марко 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 22.58% (7) 16.13% (5) 9.68% (3) 25.81% (8) 9.68% (3) 16.13% (5)
 Лос-Анджелес 13.89% (5) 13.89% (5) 16.67% (6) 13.89% (5) 22.22% (8) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Остин 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити Заявка 26 11 6 9 44 - 30 39
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед Заявка 26 11 4 11 45 - 38 37
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 26 10 7 9 37 - 32 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 25 8 6 11 31 - 29 30
12. Чикаго Файр Заявка 26 6 5 15 26 - 43 23
13. Цинциннати Заявка 25 4 8 13 26 - 48 20
14. Торонто Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
6. Миннесота Юнайтед Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас Заявка 27 6 9 12 38 - 44 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
4. Ди Си Юнайтед Заявка 12 9 0 3 25 - 10 27
5. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
6. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
4. Нью-Йорк Сити Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
6. Орландо Сити Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати Заявка 14 3 3 8 17 - 35 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Даниэль Крисостомо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Эспиноса Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Натан Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Бенжамин Киканович бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Лос-Анджелес онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
9 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
10 Бонус: 20000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 