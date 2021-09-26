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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Ильвес
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Хонка
0'
29' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
32' Желтая карточка
Арифи Дони
59'
1
Лейслахти
Расмус
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
8
Янтти
Теему
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
17
Нимели
Силванус
18
Бланко
Хеан
3
Patrick
Loa
Loa
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
26
Хатакка
Дани
5
Аалто
Хенри
24
Банахене
Насиру
6
Воутилайнен
Джерри
4
Узочакву
Арнест
31
Арко-Менса
Эдмунд
10
Кауфманн
Лукас
32
Луис
Энрике
II
11
Darren
Smith
III
Ильвес
Хонка

Ход матча

29'
 
Арко-Менса Эдмунд
32'
Арифи Дони
 

История личных встреч

Ильвес
Хонка

5 матчей

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

В
4:1
В
4:1
В
3:2
В
0:2
В
1:2
В
1:1
К
1:1
В
0:1
В
3:3
В
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертайнен Ээту 4 0.18
Мёммё Ээту 4 0.18
Миеттунен Тату 2 0.09
Оллила Туомас 2 (1) 0.09
Бланко Хеан 2 0.09
Ветели Йоона 1 0.05
Отенг Эрик 1 0.05
Манга Таби 1 0.05
Алмен Микаэль 1 0.05
Hernan Luna 1 0.05
Озджелик Таха 1 0.05
Янтти Теему 0 0
Roger Torres 0 0
Арифи Дони 0 0
Patrick Loa Loa 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (2) 0.14
Донгу Жан 3 0.14
Darren Smith III 3 0.14
Луис Энрике II 3 0.14
Саваж Демба 3 (1) 0.14
Арко-Менса Эдмунд 2 0.09
Модесто Руй 2 0.09
Пююхтя Никлас 2 0.09
Алегрия Хуан 2 0.09
Коскинен Отсо 1 (1) 0.05
Расимус Конста 1 0.05
Воутилайнен Джерри 1 0.05
Хатакка Дани 1 0.05
Рале Матиас 1 0.05
Узочакву Арнест 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patrick Loa Loa 6 0
Арифи Дони 5 0
Сийра Тууре 4 0
Roger Torres 3 0
Катц Калле 3 0
Бланко Хеан 2 0
Миеттунен Тату 2 0
Ветели Йоона 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Манга Таби 1 0
Нимели Силванус 1 0
Вертайнен Ээту 1 0
Янтти Теему 1 0
Сарр Момоду 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Оллила Туомас 1 0
Hernan Luna 1 0
Мёммё Ээту 1 0
Гбе Вигори 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арко-Менса Эдмунд 6 1
Хатакка Дани 5 0
Таммилето Дуарте 4 0
Кауфманн Лукас 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Аалто Хенри 3 0
Darren Smith III 3 0
Модесто Руй 3 0
Алегрия Хуан 1 1
Левянен Йонас 2 0
Коски Вилле 2 0
Воутилайнен Джерри 0 1
Хейккиля Тапио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ильвес 15% (3) 20% (4) 5% (1) 10% (2) 30% (6) 20% (4)
 Хонка 17.86% (5) 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 25% (7) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ильвес 2:0 Мариехамн Хака 0:1 Ильвес Ильвес 1:0 ХИФК Ильвес 1:0 Лахти
Мариехамн 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Ильвес Хонка 4:1 Ильвес Ильвес 1:0 Оулу КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:0 Хака КТП 1:1 Ильвес Ильвес 2:1 Интер Турку ХИК 2:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Лахти 3:1 Ильвес Ильвес 2:0 КТП Ильвес 3:2 КуПС ХИФК 1:1 Ильвес Ильвес 0:3 ХИК
Хонка Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хонка 0:1 КуПС Хонка 0:0 ХИК Хонка 3:1 КТП Хонка 0:3 ХИФК
Мариехамн 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка Хонка 4:1 Ильвес Интер Турку 2:2 Хонка Хонка 0:1 Домжале Хонка 1:1 Лахти Домжале 1:1 Хонка Рунавик 1:3 Хонка Хонка 1:0 Оулу Хонка 0:0 Рунавик Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака КуПС 2:1 Хонка ХИФК 1:0 Хонка Оулу 0:2 Хонка Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 22 15 5 2 32 - 11 50
2. КуПС 0:0 Заявка 22 15 4 3 38 - 14 49
3. Интер Турку 0:0 Заявка 22 11 4 7 35 - 22 37
4. СЯК Сейнайоки 3:0 Заявка 22 11 4 7 28 - 23 37
5. Ильвес 0:0 Заявка 22 10 3 9 21 - 23 33
6. ХИФК 0:0 Заявка 21 9 6 6 23 - 21 33
7. Лахти 0:3 Заявка 22 8 8 6 26 - 24 32
8. Хонка 0:0 Заявка 22 7 5 10 28 - 29 26
9. Мариехамн 3:2 Заявка 22 7 2 13 19 - 32 23
10. Хака 1:0 Заявка 21 6 3 12 19 - 26 21
11. Оулу 0:1 Заявка 22 5 3 14 17 - 35 18
12. КТП 2:3 Заявка 22 1 5 16 18 - 44 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ильвес 0:0 Заявка 11 8 1 2 13 - 7 25
2. КуПС 0:0 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3. ХИК 0:0 Заявка 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Интер Турку 0:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 9 23
5. СЯК Сейнайоки 3:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Лахти 0:3 Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
7. ХИФК 0:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка 0:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9. Оулу 0:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
10. Мариехамн 3:2 Заявка 11 3 1 7 8 - 17 10
11. Хака 1:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 12 8
12. КТП 2:3 Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС 0:0 Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК 0:0 Заявка 10 5 4 1 11 - 3 19
4. СЯК Сейнайоки 3:0 Заявка 11 5 1 5 7 - 12 16
5. Лахти 0:3 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
6. Интер Турку 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 13 14
7. Хака 1:0 Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
8. Мариехамн 3:2 Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
9. Хонка 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес 0:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу 0:1 Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
12. КТП 2:3 Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 10 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
5. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 6 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Арифи Дони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Арко-Менса Эдмунд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Хонка
3.38
3.22
3.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 0:0 Хонка онлайн




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