Финляндия: Вейккауслига 2021
29' Желтая карточкаАрко-Менса Эдмунд
32' Желтая карточкаАрифи Дони
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
18
Бланко
Хеан
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
26
Хатакка
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гбе ВигориЗащитник
-
33 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бланко ХеанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сарр МомодуПолузащитник
-
49 Отенг ЭрикНападающий
-
10 Hernan Luna
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Весара Веса
Ход матча
История личных встреч
Ильвес
Хонка
5 матчей
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертайнен Ээту
|4
|0.18
|Мёммё Ээту
|4
|0.18
|Миеттунен Тату
|2
|0.09
|Оллила Туомас
|2 (1)
|0.09
|Бланко Хеан
|2
|0.09
|Ветели Йоона
|1
|0.05
|Отенг Эрик
|1
|0.05
|Манга Таби
|1
|0.05
|Алмен Микаэль
|1
|0.05
|Hernan Luna
|1
|0.05
|Озджелик Таха
|1
|0.05
|Янтти Теему
|0
|0
|Roger Torres
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Patrick Loa Loa
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.14
|Донгу Жан
|3
|0.14
|Darren Smith III
|3
|0.14
|Луис Энрике II
|3
|0.14
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.14
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.09
|Модесто Руй
|2
|0.09
|Пююхтя Никлас
|2
|0.09
|Алегрия Хуан
|2
|0.09
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.05
|Расимус Конста
|1
|0.05
|Воутилайнен Джерри
|1
|0.05
|Хатакка Дани
|1
|0.05
|Рале Матиас
|1
|0.05
|Узочакву Арнест
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patrick Loa Loa
|6
|0
|Арифи Дони
|5
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Roger Torres
|3
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Бланко Хеан
|2
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ветели Йоона
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Манга Таби
|1
|0
|Нимели Силванус
|1
|0
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|Янтти Теему
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Hernan Luna
|1
|0
|Мёммё Ээту
|1
|0
|Гбе Вигори
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арко-Менса Эдмунд
|6
|1
|Хатакка Дани
|5
|0
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Аалто Хенри
|3
|0
|Darren Smith III
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Алегрия Хуан
|1
|1
|Левянен Йонас
|2
|0
|Коски Вилле
|2
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|1
|Хейккиля Тапио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ильвес
|15% (3)
|20% (4)
|5% (1)
|10% (2)
|30% (6)
|20% (4)
|Хонка
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|25% (7)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ильвес 2:0 Мариехамн Хака 0:1 Ильвес Ильвес 1:0 ХИФК Ильвес 1:0 Лахти
Хонка Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хонка 0:1 КуПС Хонка 0:0 ХИК Хонка 3:1 КТП Хонка 0:3 ХИФК
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|38 - 14
|49
|2.
|ХИК
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|32 - 12
|49
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|36 - 22
|39
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 24
|37
|5.
|Ильвес
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|21 - 23
|33
|6.
|ХИФК
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|7.
|Лахти
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 25
|32
|8.
|Хонка
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|28 - 29
|26
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|20 - 32
|23
|10.
|Хака
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 26
|21
|11.
|Оулу
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 35
|18
|12.
|КТП
|Заявка
|22
|1
|5
|16
|18 - 45
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|13 - 7
|25
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|ХИК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Оулу
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|11.
|Хака
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 12
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 3
|19
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 12
|16
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|7.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|10
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
|5.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|6
|1