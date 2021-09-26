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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИК
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Интер Турку
0' 61'
31
Кето
Хуго
47
Пелтола
Матти
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
13
Мурильо
Луис-Карлос
21
Вяянянен
Сантери
27
Валенчич
Филип
14
Дальстрем
Себастьян
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
19
Casper
Terho
12
Мойсандер
Хенрик
11
Ярвенпяя
Ласси
4
Кеттинг
Рик
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Энгстрем
Йеспер
6
Аннан
Энтони
8
Санс
Алехандро
21
Ойяла
Матиас
15
Фурухольм
Тимо
10
Кялльман
Беньямин
14
Форселль
Петтери
ХИК
Интер Турку

История личных встреч

ХИК
Интер Турку

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
65.4%
-19.2%
14 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

0%
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

0%
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

47 матчей

44.7%
36.2%
19.1%
21 победа 17 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.8%
57.4%
12.8%
14 побед 27 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.3%
34%
27.7%
18 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 6 (1) 0.27
Браун Дэвид 4 0.18
Риски Роопе 4 0.18
Жаир 4 0.18
Олусанья Антони 3 0.14
Луис Энрике II 3 0.14
Лингман Лукас 2 0.09
Casper Terho 2 0.09
Риски Рику 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
О'Шоунесси Даниэль 1 0.05
Тенхо Миро 1 0.05
Саксела Янне 0 0
Мурильо Луис-Карлос 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 10 (1) 0.45
Фурухольм Тимо 6 0.27
Ойяла Матиас 5 0.23
Кагаяма Таики 3 0.14
Хаукиоя Мартти 3 (3) 0.14
Форселль Петтери 2 0.09
Энгстрем Йеспер 1 0.05
Паананен Алекси 1 0.05
Санс Алехандро 1 0.05
Pibe I 1 0.05
Хювяринен Юхо 1 0.05
Аннан Энтони 0 0
Ярвенпяя Ласси 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаир 4 0
Джалу Бубакар 4 0
Тенхо Миро 4 0
Пелтола Матти 4 0
Мурильо Луис-Карлос 3 0
Морен Валттери 2 0
Риски Рику 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Риски Роопе 2 0
Кето Хуго 2 0
Танака Атому 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мурнэйн Дилан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Луис Энрике II 1 0
Олусанья Антони 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 6 1
Фурухольм Тимо 7 0
Ярвенпяя Ласси 6 0
Хаукиоя Мартти 5 0
Нурми Ноа 4 0
Аннан Энтони 3 0
Паананен Алекси 3 0
Санс Алехандро 3 0
Кагаяма Таики 3 0
Мойсандер Хенрик 1 0
Форселль Петтери 1 0
Ойяла Матиас 1 0
Кеттинг Рик 1 0
Pibe I 1 0
Хосконен Артту 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Марттинен Аати 1 0
Хювяринен Юхо 1 0
Урьяс Яспер 1 0
Магута Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7) 18.75% (6)
 Интер Турку 5.88% (2) 20.59% (7) 11.76% (4) 20.59% (7) 17.65% (6) 23.53% (8)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ХИК 0:2 ХИФК Хонка 0:0 ХИК ХИК 0:2 ЛАСК Интер Турку 1:3 ХИК
ХИК 1:1 КуПС ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК
Интер Турку Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Интер Турку 4:0 Оулу СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку Интер Турку 1:3 ХИК КТП 1:3 Интер Турку
Интер Турку 2:0 Ильвес Оулу 2:0 Интер Турку Хака 1:0 Интер Турку Интер Турку 2:2 Хонка Мариехамн 0:2 Интер Турку Интер Турку 0:1 ХИФК Пушкаш-Академия 2:0 Интер Турку Интер Турку 1:1 Пушкаш-Академия Интер Турку 1:1 Лахти Ильвес 2:1 Интер Турку Интер Турку 2:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:0 Мариехамн ХИФК 1:4 Интер Турку Интер Турку 2:1 КТП Хонка 1:2 Интер Турку
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 22 15 5 2 32 - 11 50
2. КуПС 0:0 Заявка 22 15 4 3 38 - 14 49
3. Интер Турку 0:0 Заявка 22 11 4 7 35 - 22 37
4. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 22 11 4 7 28 - 24 37
5. Ильвес 0:0 Заявка 22 10 3 9 21 - 23 33
6. ХИФК 0:0 Заявка 21 9 6 6 23 - 21 33
7. Лахти 1:3 Заявка 22 8 8 6 27 - 24 32
8. Хонка 0:0 Заявка 22 7 5 10 28 - 29 26
9. Мариехамн 3:2 Заявка 22 7 2 13 19 - 32 23
10. Хака 1:0 Заявка 21 6 3 12 19 - 26 21
11. Оулу 0:1 Заявка 22 5 3 14 17 - 35 18
12. КТП 2:3 Заявка 22 1 5 16 18 - 44 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ильвес 0:0 Заявка 11 8 1 2 13 - 7 25
2. КуПС 0:0 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3. ХИК 0:0 Заявка 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Интер Турку 0:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 9 23
5. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 11 6 3 2 21 - 12 21
6. Лахти 1:3 Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
7. ХИФК 0:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка 0:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9. Оулу 0:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
10. Мариехамн 3:2 Заявка 11 3 1 7 8 - 17 10
11. Хака 1:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 12 8
12. КТП 2:3 Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС 0:0 Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК 0:0 Заявка 10 5 4 1 11 - 3 19
4. СЯК Сейнайоки 3:1 Заявка 11 5 1 5 7 - 12 16
5. Лахти 1:3 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
6. Интер Турку 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 13 14
7. Хака 1:0 Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
8. Мариехамн 3:2 Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
9. Хонка 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес 0:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу 0:1 Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
12. КТП 2:3 Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 10 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
5. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Интер Турку
2.05
3.70
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИК 0:0 Интер Турку онлайн




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