Финляндия: Вейккауслига 2021
ХИК
0:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Bolt Arena
Интер Турку
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
11
Риски
Роопе
19
Casper
Terho
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
19 Casper TerhoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Магута РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Pibe I
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
Ход матча
История личных встреч
ХИК
Интер Турку
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
65.4%
-19.2%
14 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
0%
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
0%
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
47 матчей
44.7%
36.2%
19.1%
21 победа 17 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.8%
57.4%
12.8%
14 побед 27 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.3%
34%
27.7%
18 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.27
|Браун Дэвид
|4
|0.18
|Риски Роопе
|4
|0.18
|Жаир
|4
|0.18
|Олусанья Антони
|3
|0.14
|Луис Энрике II
|3
|0.14
|Лингман Лукас
|2
|0.09
|Casper Terho
|2
|0.09
|Риски Рику
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.05
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|Саксела Янне
|0
|0
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|10 (1)
|0.45
|Фурухольм Тимо
|6
|0.27
|Ойяла Матиас
|5
|0.23
|Кагаяма Таики
|3
|0.14
|Хаукиоя Мартти
|3 (3)
|0.14
|Форселль Петтери
|2
|0.09
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.05
|Паананен Алекси
|1
|0.05
|Санс Алехандро
|1
|0.05
|Pibe I
|1
|0.05
|Хювяринен Юхо
|1
|0.05
|Аннан Энтони
|0
|0
|Ярвенпяя Ласси
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаир
|4
|0
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Тенхо Миро
|4
|0
|Пелтола Матти
|4
|0
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|Морен Валттери
|2
|0
|Риски Рику
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Кето Хуго
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Луис Энрике II
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|Фурухольм Тимо
|7
|0
|Ярвенпяя Ласси
|6
|0
|Хаукиоя Мартти
|5
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Аннан Энтони
|3
|0
|Паананен Алекси
|3
|0
|Санс Алехандро
|3
|0
|Кагаяма Таики
|3
|0
|Мойсандер Хенрик
|1
|0
|Форселль Петтери
|1
|0
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Кеттинг Рик
|1
|0
|Pibe I
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Марттинен Аати
|1
|0
|Хювяринен Юхо
|1
|0
|Урьяс Яспер
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|Интер Турку
|5.88% (2)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +9 =5 -6ХИК 0:2 ХИФК Хонка 0:0 ХИК ХИК 0:2 ЛАСК Интер Турку 1:3 ХИК
Интер Турку Последние 20 матчей: +9 =4 -7Интер Турку 4:0 Оулу СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку Интер Турку 1:3 ХИК КТП 1:3 Интер Турку
Интер Турку 2:0 Ильвес Оулу 2:0 Интер Турку Хака 1:0 Интер Турку Интер Турку 2:2 Хонка Мариехамн 0:2 Интер Турку Интер Турку 0:1 ХИФК Пушкаш-Академия 2:0 Интер Турку Интер Турку 1:1 Пушкаш-Академия Интер Турку 1:1 Лахти Ильвес 2:1 Интер Турку Интер Турку 2:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:0 Мариехамн ХИФК 1:4 Интер Турку Интер Турку 2:1 КТП Хонка 1:2 Интер Турку
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|22
|15
|5
|2
|32 - 11
|50
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|22
|15
|4
|3
|38 - 14
|49
|3.
|Интер Турку
|0:0 Заявка
|22
|11
|4
|7
|35 - 22
|37
|4.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|22
|11
|4
|7
|28 - 24
|37
|5.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|22
|10
|3
|9
|21 - 23
|33
|6.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|7.
|Лахти
|1:3 Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 24
|32
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|28 - 29
|26
|9.
|Мариехамн
|3:2 Заявка
|22
|7
|2
|13
|19 - 32
|23
|10.
|Хака
|1:0 Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 26
|21
|11.
|Оулу
|0:1 Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 35
|18
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|22
|1
|5
|16
|18 - 44
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|13 - 7
|25
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|ХИК
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Интер Турку
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|6.
|Лахти
|1:3 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Оулу
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|10.
|Мариехамн
|3:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 17
|10
|11.
|Хака
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 12
|8
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 3
|19
|4.
|СЯК Сейнайоки
|3:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 12
|16
|5.
|Лахти
|1:3 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|6.
|Интер Турку
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|7.
|Хака
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|8.
|Мариехамн
|3:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|9.
|Хонка
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|11.
|Оулу
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|12.
|КТП
|2:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|10
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
|5.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|6
|1