Бразилия: Серия A 2021
Америка Минейро
0:0
Второй тайм: 48'
Фламенго
25' Желтая карточкаAdemir Santos
29
Patric
II
45
Potigar
66
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
99
Сарате
Мауро
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Patric IIЗащитник
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
-
66 Marlon VIIЗащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 JoriВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
-
30 AleПолузащитник
-
7 RibamarНападающий
-
-
-
-
-
55 Juninho V
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
-
36 РамонЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
19 Michael 3
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
25'
История личных встреч
Америка Минейро
Фламенго
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
-200%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
0%
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Felipe Azevedo
|3
|0.14
|Juninho V
|2 (1)
|0.09
|Фабрисио Агосто
|2
|0.09
|Ribamar
|2
|0.09
|Ademir Santos
|2
|0.09
|Lucas Kal
|1
|0.05
|Rodolfo V
|1
|0.05
|Пауло Жоао
|1
|0.05
|Juninho IX
|1
|0.05
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0.05
|Marlon VII
|1
|0.05
|Geovane VI
|1
|0.05
|Сарате Мауро
|0
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|8
|0.42
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.32
|Педро Гильерме
|4
|0.21
|Витиньо Виктор
|3
|0.16
|Michael 3
|3
|0.16
|Муниз Родриго
|3
|0.16
|Энрике Густаво
|2
|0.11
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.05
|Рибейро Эвертон
|1
|0.05
|Виллиан Арао
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|Луис Филипе
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felipe Azevedo
|3
|0
|Русшел Алан
|3
|0
|Potigar
|1
|1
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0
|Зе Витор
|2
|0
|Фабрисио Агосто
|2
|0
|Назарио Бруно
|2
|0
|Eduardo VI
|2
|0
|Ribamar
|2
|0
|Ramon1
|2
|0
|Ze Ricardo1
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Ale
|1
|0
|Сарате Мауро
|1
|0
|Тоскано Марсело
|1
|0
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|Patric II
|1
|0
|Geovane VI
|1
|0
|Ademir Santos
|1
|0
|Sabino1
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|5
|0
|Витиньо Виктор
|5
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Кайо Родриго
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Америка Минейро
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|Фламенго
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Америка Минейро Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сан-Паулу 0:0 Америка Минейро Коринтианс 1:1 Америка Минейро Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сеара
Америка Минейро 0:2 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Америка Минейро Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Гремио 1:1 Америка Минейро Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Форталеза 4:0 Америка Минейро Америка Минейро 2:0 Сантос Байя 3:4 Америка Минейро Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Америка Минейро 1:1 Жувентуде Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Америка Минейро 0:0 Куяба Фламенго 2:0 Америка Минейро Крисьюма 2:2 Америка Минейро
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =1 -3Фламенго 2:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:1 Гремио Фламенго 2:0 Гремио Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго
Сантос 0:4 Фламенго Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|21
|14
|4
|3
|32 - 13
|46
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|12
|2
|7
|33 - 25
|38
|3.
|Фламенго
|0:0
|19
|11
|2
|6
|35 - 18
|35
|4.
|Форталеза
|21
|9
|6
|6
|29 - 23
|33
|5.
|Брагантино
|20
|8
|9
|3
|31 - 22
|33
|6.
|Коринтианс
|22
|8
|9
|5
|22 - 19
|33
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|7
|8
|5
|24 - 22
|29
|8.
|Флуминенсе
|21
|7
|8
|6
|22 - 23
|29
|9.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|10.
|Куяба
|21
|6
|10
|5
|23 - 22
|28
|11.
|Сан-Паулу
|22
|6
|9
|7
|18 - 23
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|6
|8
|6
|17 - 20
|26
|14.
|Америка Минейро
|0:0
|22
|5
|9
|8
|18 - 23
|24
|15.
|Сантос
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|16.
|Байя
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|17.
|Жувентуде
|21
|5
|8
|8
|18 - 25
|23
|18.
|Гремио
|19
|6
|4
|9
|15 - 18
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|21
|3
|8
|10
|8 - 18
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|1
|7
|14
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|5.
|Фламенго
|0:0
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Америка Минейро
|0:0
|12
|4
|4
|4
|9 - 7
|16
|9.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|10.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|11.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|12.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|13.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|14.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|15.
|Куяба
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|17.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 6
|17
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Форталеза
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Гремио
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|16.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Америка Минейро
|0:0
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|5
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|4.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1