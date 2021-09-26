Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 17'
Гремио
27
Ivaldo
37
Lucas
Fasson
13
Khellven
11
Nikao
32
Роша
Педро
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
23
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
37 Lucas FassonЗащитник
-
13 KhellvenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Bissoli
-
-
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
38 Лео ПерейраЗащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
-
88 Jean Pyerre
-
49 Sarara
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
12 матчей
66.7%
33.3%
0%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
-33.4%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
66.7%
-8.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
0%
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
0%
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
0%
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
34 матча
23.5%
23.5%
53%
8 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
8 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.7%
50%
35.3%
5 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|4
|0.19
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.14
|Nikao
|3 (1)
|0.14
|Витиньо Витор V
|2
|0.1
|Jadson I
|2
|0.1
|Renato Kayzer
|2
|0.1
|Bissoli
|2 (1)
|0.1
|Thiago Heleno
|1
|0.05
|Фернандо Матос
|1
|0.05
|Carlos Eduardo III
|1
|0.05
|Ivaldo
|1
|0.05
|Khellven
|1
|0.05
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.05
|Марсиньо Силва
|0
|0
|Abner2
|0
|0
|Энрике Педру II
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.2
|Соуза Диего
|3
|0.15
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.1
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Alisson II
|1
|0.05
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.05
|Лео Перейра
|1
|0.05
|Guilherme Guedes
|1
|0.05
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.05
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Darlan Mendes
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|Thiago Heleno
|3
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|1
|Nikao
|4
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Renato Kayzer
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Abner2
|2
|0
|Марсиньо Силва
|0
|1
|David Terans
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|Рафинья Марсио
|4
|0
|Скардовелли Вандерсон
|4
|0
|Тьяго Сантос
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Майкон Тьяго
|1
|1
|Соуза Диего
|2
|0
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Fernando Henrique
|2
|0
|Jean Pyerre
|2
|0
|Darlan Mendes
|2
|0
|Victor Bobsin
|2
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Кортез Бруно
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Ruan Neto
|1
|0
|Jhonata Robert
|1
|0
|Sarara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|8% (2)
|8% (2)
|32% (8)
|8% (2)
|28% (7)
|16% (4)
|Гремио
|13.33% (2)
|20% (3)
|40% (6)
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Пеньяроль 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 1:1 Каскавел Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Гремио Последние 20 матчей: +9 =2 -9Фламенго 0:1 Гремио Фламенго 2:0 Гремио Гремио 2:0 Сеара Гремио 0:1 Коринтианс
Гремио 0:4 Фламенго Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|21
|14
|4
|3
|32 - 13
|46
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|12
|2
|7
|33 - 25
|38
|3.
|Фламенго
|19
|11
|2
|6
|36 - 19
|35
|4.
|Форталеза
|0:0
|22
|9
|7
|6
|29 - 23
|34
|5.
|Брагантино
|21
|8
|9
|4
|32 - 24
|33
|6.
|Коринтианс
|22
|8
|9
|5
|22 - 19
|33
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|21
|8
|8
|5
|26 - 22
|32
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|10.
|Куяба
|21
|6
|10
|5
|23 - 22
|28
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|21
|8
|4
|9
|25 - 24
|28
|12.
|Сан-Паулу
|22
|6
|9
|7
|18 - 23
|27
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|6
|8
|6
|17 - 20
|26
|14.
|Жувентуде
|22
|6
|8
|8
|21 - 25
|26
|15.
|Америка Минейро
|22
|5
|9
|8
|19 - 24
|24
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Гремио
|0:0
|20
|6
|5
|9
|15 - 18
|23
|18.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|22
|3
|9
|10
|8 - 18
|18
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|1
|7
|14
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Форталеза
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|6.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|7.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Фламенго
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|11
|1
|5
|5
|2 - 6
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Форталеза
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|0:0
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Гремио
|0:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 11
|10
|14.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|16.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Америка Минейро
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|4.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1