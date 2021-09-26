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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 17'
Гремио
0' 17'
1
Дос
Сантос
Адербар
27
Ivaldo
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Fasson
13
Khellven
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
18
Лео
Ситтадини
8
Nicolas
Vichiatto
11
Nikao
32
Роша
Педро
79
Renato
Kayzer
34
Gabriel
Chapeco
35
Скардовелли
Вандерсон
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
13
Рафинья
Марсио
5
Тьяго
Сантос
16
Lucas
Silva
IV
11
Феррейра
Факундо
21
Вильясанти
Матиас
23
Alisson
II
9
Борха
Мигель
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

12 матчей

66.7%
33.3%
0%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
-33.4%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
-8.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

0%
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

0%
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

0%
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

34 матча

23.5%
23.5%
53%
8 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
8 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.7%
50%
35.3%
5 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
К
2:0
СA
2:1
К
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
К
2:3
К
4:0
СA
0:2
СA
1:0
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 4 0.19
Nascimento Leite Matheus3 3 0.14
Nikao 3 (1) 0.14
Витиньо Витор V 2 0.1
Jadson I 2 0.1
Renato Kayzer 2 0.1
Bissoli 2 (1) 0.1
Thiago Heleno 1 0.05
Фернандо Матос 1 0.05
Carlos Eduardo III 1 0.05
Ivaldo 1 0.05
Khellven 1 0.05
Christian Cardoso 1 0.05
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.05
Марсиньо Силва 0 0
Abner2 0 0
Энрике Педру II 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 4 (2) 0.2
Соуза Диего 3 0.15
Скардовелли Вандерсон 2 0.1
Феррейра Факундо 1 0.05
Alisson II 1 0.05
Рикардиньо Феррейра 1 0.05
Лео Перейра 1 0.05
Guilherme Guedes 1 0.05
Пинарес Сесар 1 (1) 0.05
Рафинья Марсио 0 0
Энрике Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Darlan Mendes 0 0
Leo Chu 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nascimento Leite Matheus3 5 0
Thiago Heleno 3 1
Richard Almeida de Oliveira2 3 1
Nikao 4 0
Christian Cardoso 3 0
Erick2 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Лео Ситтадини 2 0
Renato Kayzer 2 0
Ivaldo 2 0
Abner2 2 0
Марсиньо Силва 0 1
David Terans 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Nicolas Vichiatto 1 0
Bissoli 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Bento Krepski 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 3 1
Рафинья Марсио 4 0
Скардовелли Вандерсон 4 0
Тьяго Сантос 4 0
Энрике Матеус 3 0
Джеромел Педро 3 0
Майкон Тьяго 1 1
Соуза Диего 2 0
Феррейра Факундо 2 0
Fernando Henrique 2 0
Jean Pyerre 2 0
Darlan Mendes 2 0
Victor Bobsin 2 0
Коста Дуглас 1 0
Борха Мигель 1 0
Кортез Бруно 1 0
Diogo VII 1 0
Фернандо Луис IV 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Ruan Neto 1 0
Jhonata Robert 1 0
Sarara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 8% (2) 8% (2) 32% (8) 8% (2) 28% (7) 16% (4)
 Гремио 13.33% (2) 20% (3) 40% (6) 13.33% (2) 0 13.33% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Пеньяроль 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 1:1 Каскавел Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Гремио Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Фламенго 0:1 Гремио Фламенго 2:0 Гремио Гремио 2:0 Сеара Гремио 0:1 Коринтианс
Гремио 0:4 Фламенго Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 21 14 4 3 32 - 13 46
2. Палмейрас Сан-Паулу 21 12 2 7 33 - 25 38
3. Фламенго 19 11 2 6 36 - 19 35
4. Форталеза 0:0 22 9 7 6 29 - 23 34
5. Брагантино 21 8 9 4 32 - 24 33
6. Коринтианс 22 8 9 5 22 - 19 33
7. Интернасьонал Порту Алегре 21 8 8 5 26 - 22 32
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
10. Куяба 21 6 10 5 23 - 22 28
11. Атлетико Паранаэнсе 0:0 21 8 4 9 25 - 24 28
12. Сан-Паулу 22 6 9 7 18 - 23 27
13. Атлетико Гойяненсе 20 6 8 6 17 - 20 26
14. Жувентуде 22 6 8 8 21 - 25 26
15. Америка Минейро 22 5 9 8 19 - 24 24
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Гремио 0:0 20 6 5 9 15 - 18 23
18. Байя 22 6 5 11 25 - 35 23
19. Спорт Ресифи 0:0 22 3 9 10 8 - 18 18
20. Шапекоэнсе 22 1 7 14 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Форталеза 0:0 10 6 3 1 17 - 7 21
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 5 4 2 14 - 11 19
6. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
7. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
8. Фламенго 10 6 0 4 16 - 12 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
11. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
13. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
14. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
15. Гремио 0:0 10 3 4 3 9 - 7 13
16. Куяба 11 3 4 4 13 - 15 13
17. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
19. Спорт Ресифи 0:0 11 1 5 5 2 - 6 8
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
6. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
10. Форталеза 0:0 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 0:0 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Гремио 0:0 10 3 1 6 6 - 11 10
14. Байя 11 2 3 6 10 - 18 9
15. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 3 0 7 11 - 13 9
16. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
17. Америка Минейро 10 1 5 4 9 - 16 8
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
2. Форталеза Фелипе 7 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
4. Куяба Clayson 6 1
5. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Гремио
3.04
3.06
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 0:0 Гремио онлайн




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