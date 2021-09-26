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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Перерыв
Байя
0'
19' Желтая карточка
Мугни Лукас
27' Желтая карточка
Heitor Rodrigues da Fonseca
37' Желтая карточка
Gilberto IV
1:0
39' Гол
Yuri Alberto
42
Daniel
Fusato1
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
23
Паулиньо
Виктор
13
Дурадо
Родриго
19
Rodrigo
I
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
77
Mateus
Claus
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
3
Отавио
Луис
29
Juninho
Capixaba
11
Oscar
Ruiz
35
Fernando
Edson
19
Мугни
Лукас
17
Eugenio
Isnaldo
23
Родальега
Уго
10
Rodriguinho
I
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Байя
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
300%
-200%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.43
Yuri Alberto 7 0.33
Patrick I 1 0.05
Дурадо Родриго 1 0.05
Герреро Паоло 1 0.05
Кайо Ранхел 1 0.05
Тайсон Фреда 1 0.05
Тьяго Гальярдо 1 0.05
Меркадо Габриэль 1 0.05
Rodrigo I 1 0.05
Bruno Praxedes 1 0.05
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
José Maurisio3 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 8 (1) 0.36
Родальега Уго 5 0.23
Rodriguinho I 3 0.14
Thaciano 2 0.09
Росси 1 0.05
Matheus Bahia 1 0.05
Maycon 1 0.05
Jose Ferreira 1 0.05
Патрик II 1 0.05
Жонас 1 0.05
Отавио Луис 1 0.05
Nino Paraiba 0 0
Daniel XII 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Thonny Anderson 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 4 1
Yuri Alberto 5 0
Moises VII 3 1
Рибейро Лукас 3 1
Эденилсон дос Сантос 4 0
Дурадо Родриго 4 0
Куэста Виктор 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Паулиньо Виктор 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Саравия Ренсо 0 1
Уго Витор 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Jose Gabriel 1 0
José Maurisio3 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 0
Патрик II 5 0
Matheus Bahia 5 0
Gilberto IV 4 0
Thonny Anderson 4 0
Конти Херман 3 0
Жонас 3 0
Daniel XII 3 0
Fernando Edson 3 0
Родальега Уго 2 0
Nino Paraiba 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Thaciano 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Maycon 1 0
Мугни Лукас 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Rodriguinho I 1 0
Lucas Araujo 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьонал Порту Алегре 20.83% (5) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5)
 Байя 4% (1) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 28% (7) 20% (5)

Предыдущие игры

Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Форталеза Спорт Ресифи 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре
Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре
Байя Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Байя 1:1 Брагантино Сантос 0:0 Байя Байя 4:2 Форталеза Флуминенсе 2:0 Байя
Гремио 2:0 Байя Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 21 14 4 3 32 - 13 46
2. Палмейрас Сан-Паулу 21 12 2 7 33 - 25 38
3. Фламенго 19 11 2 6 36 - 19 35
4. Форталеза 21 9 6 6 29 - 23 33
5. Брагантино 0:2 21 8 9 4 31 - 24 33
6. Коринтианс 22 8 9 5 22 - 19 33
7. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 21 8 8 5 25 - 22 32
8. Флуминенсе 2:0 22 8 8 6 24 - 23 32
9. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
10. Куяба 21 6 10 5 23 - 22 28
11. Сан-Паулу 22 6 9 7 18 - 23 27
12. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
13. Атлетико Гойяненсе 20 6 8 6 17 - 20 26
14. Жувентуде 1:0 22 6 8 8 19 - 25 26
15. Америка Минейро 22 5 9 8 19 - 24 24
16. Сантос 0:1 22 5 9 8 20 - 26 24
17. Байя 0:1 22 6 5 11 25 - 34 23
18. Гремио 19 6 4 9 15 - 18 22
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 22 1 7 14 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
5. Флуминенсе 2:0 11 5 4 2 12 - 9 19
6. Фламенго 10 6 0 4 16 - 12 18
7. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
8. Жувентуде 1:0 12 5 3 4 11 - 13 18
9. Сантос 0:1 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
11. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 10 4 3 3 11 - 10 15
13. Байя 0:1 11 4 2 5 15 - 17 14
14. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
15. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
16. Куяба 11 3 4 4 13 - 15 13
17. Брагантино 0:2 10 2 6 2 15 - 14 12
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 0:2 11 6 3 2 16 - 10 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
6. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Флуминенсе 2:0 11 3 4 4 12 - 14 13
10. Форталеза 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Байя 0:1 11 2 3 6 10 - 17 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Гремио 9 3 0 6 6 - 11 9
16. Жувентуде 1:0 10 1 5 4 8 - 12 8
17. Америка Минейро 10 1 5 4 9 - 16 8
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 0:1 11 1 4 6 9 - 17 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
2. Форталеза Фелипе 7 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
4. Куяба Clayson 6 1
5. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
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Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Байя
1.92
5.25
5.06
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Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя онлайн




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