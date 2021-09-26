Бразилия: Серия A 2021
Интернасьонал Порту Алегре
2:0
Конец матча
Байя
19' Желтая карточкаМугни Лукас
27' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
37' Желтая карточкаGilberto IV
1:0
39' ГолYuri Alberto
2:0
74' ГолДурадо Родриго
90' Желтая карточкаКуэста Виктор
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
77
Mateus
Claus
11
Oscar
Ruiz
19
Мугни
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Патрик IIЗащитник
- Полузащитник
-
37 MayconПолузащитник
-
42 Renan Guedes
-
26 Junior6
-
-
-
-
-
-
34 Lucas Araujo
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Ход матча
19'
37'
39'
74'
2:0
90'
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Байя
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
300%
-200%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.43
|Yuri Alberto
|7
|0.33
|Дурадо Родриго
|2
|0.1
|Patrick I
|1
|0.05
|Герреро Паоло
|1
|0.05
|Кайо Ранхел
|1
|0.05
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.05
|Меркадо Габриэль
|1
|0.05
|Rodrigo I
|1
|0.05
|Bruno Praxedes
|1
|0.05
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|8 (1)
|0.36
|Родальега Уго
|5
|0.23
|Rodriguinho I
|3
|0.14
|Thaciano
|2
|0.09
|Росси
|1
|0.05
|Matheus Bahia
|1
|0.05
|Maycon
|1
|0.05
|Jose Ferreira
|1
|0.05
|Патрик II
|1
|0.05
|Жонас
|1
|0.05
|Отавио Луис
|1
|0.05
|Nino Paraiba
|0
|0
|Daniel XII
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Куэста Виктор
|5
|0
|Yuri Alberto
|5
|0
|Moises VII
|3
|1
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|Дурадо Родриго
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Саравия Ренсо
|0
|1
|Уго Витор
|0
|1
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|0
|Патрик II
|5
|0
|Matheus Bahia
|5
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Конти Херман
|3
|0
|Жонас
|3
|0
|Daniel XII
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Nino Paraiba
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Rodriguinho I
|1
|0
|Lucas Araujo
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьонал Порту Алегре
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|Байя
|4% (1)
|20% (5)
|16% (4)
|12% (3)
|28% (7)
|20% (5)
Предыдущие игры
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +7 =8 -5Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Форталеза Спорт Ресифи 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре
Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре
Байя Последние 20 матчей: +6 =4 -10Байя 1:1 Брагантино Сантос 0:0 Байя Байя 4:2 Форталеза Флуминенсе 2:0 Байя
Гремио 2:0 Байя Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|21
|14
|4
|3
|32 - 13
|46
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|12
|2
|7
|33 - 25
|38
|3.
|Фламенго
|19
|11
|2
|6
|36 - 19
|35
|4.
|Форталеза
|0:0
|22
|9
|7
|6
|29 - 23
|34
|5.
|Брагантино
|21
|8
|9
|4
|32 - 24
|33
|6.
|Коринтианс
|22
|8
|9
|5
|22 - 19
|33
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|21
|8
|8
|5
|26 - 22
|32
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|10.
|Куяба
|21
|6
|10
|5
|23 - 22
|28
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|21
|8
|4
|9
|25 - 24
|28
|12.
|Сан-Паулу
|22
|6
|9
|7
|18 - 23
|27
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|6
|8
|6
|17 - 20
|26
|14.
|Жувентуде
|22
|6
|8
|8
|21 - 25
|26
|15.
|Америка Минейро
|22
|5
|9
|8
|19 - 24
|24
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Гремио
|0:0
|20
|6
|5
|9
|15 - 18
|23
|18.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|22
|3
|9
|10
|8 - 18
|18
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|1
|7
|14
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Форталеза
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|6.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|7.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Фламенго
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|11
|1
|5
|5
|2 - 6
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Форталеза
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|0:0
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Гремио
|0:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 11
|10
|14.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|16.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Америка Минейро
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|4.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1