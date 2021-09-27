США: МЛС 2021
Спортинг Канзас-Сити
0:2
Второй тайм: 58'
Стадион: Children's Mercy Park
Сиэтл Саундерс
16' Желтая карточкаТоло Нуху
0:1
31' ГолРолдан Кристиан
54' Желтая карточкаГомес Еймар
0:2
55' ГолРуидиас Рауль
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
32
Маури
Хосе
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
11
Смит
Брэд
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
16'
31'
0:1
54'
55'
0:2
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс
11 матчей
72.7%
27.3%
-3.5527136788005E-15%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
0%
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|13
|0.5
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.31
|Рассел Джонни
|6 (1)
|0.23
|Кинда Гади
|4 (1)
|0.15
|Шелтон Кири
|2
|0.08
|Бузио Джанлука
|2
|0.08
|Линдси Джейлин
|2
|0.08
|Дюк Кэмерон
|2
|0.08
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Мартинш Луиш
|1
|0.04
|Маури Хосе
|1
|0.04
|Зуси Грэм
|0
|0
|Вальтер Реми
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|14 (2)
|0.56
|Монтеро Фреди
|6
|0.24
|Смит Брэд
|3
|0.12
|Ролдан Кристиан
|3
|0.12
|Joao Paulo I
|2
|0.08
|Медранда Джимми
|2
|0.08
|Арреага Хавьер
|2
|0.08
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Бенезе Николя
|1
|0.04
|Брюин Уилл
|1
|0.04
|Роу Келин
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|5
|1
|Зуси Грэм
|5
|0
|Санчес Илье
|5
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Вальтер Реми
|1
|1
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Пунчец Роберто
|2
|0
|Кинда Гади
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|5
|0
|Joao Paulo I
|5
|0
|Арреага Хавьер
|5
|0
|Руидиас Рауль
|4
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Канзас-Сити
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|Сиэтл Саундерс
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|25% (9)
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +11 =6 -3Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс
Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|53 - 33
|62
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|26
|11
|12
|3
|44 - 24
|45
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|44 - 30
|39
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|37 - 38
|38
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|45 - 38
|37
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|37 - 32
|37
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 29
|30
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|26 - 43
|24
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|26 - 48
|20
|14.
|Торонто
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|28 - 51
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 20
|48
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:2 Заявка
|26
|13
|7
|6
|43 - 28
|46
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 43
|40
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 29
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 38
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 44
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 10
|27
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 14
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 35
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:2 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2