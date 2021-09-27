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США: МЛС 2021

2021
Спортинг Канзас-Сити
0:2
Второй тайм: 58'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
16' Желтая карточка
Толо Нуху
0:1
31' Гол
Ролдан Кристиан
54' Желтая карточка
Гомес Еймар
0:2
55' Гол
Руидиас Рауль
58'
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
6
Санчес
Илье
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
15
Эспиноза
Роджер
32
Маури
Хосе
17
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
11
Смит
Брэд
7
Ролдан
Кристиан
17
Брюин
Уилл
9
Руидиас
Рауль
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Сиэтл Саундерс
3-4-1-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс

11 матчей

72.7%
27.3%
-3.5527136788005E-15%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

0%
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:3
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
0:1
ОК
1:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 13 0.5
Пулидо Алан 8 (2) 0.31
Рассел Джонни 6 (1) 0.23
Кинда Гади 4 (1) 0.15
Шелтон Кири 2 0.08
Бузио Джанлука 2 0.08
Линдси Джейлин 2 0.08
Дюк Кэмерон 2 0.08
Эрнандес Фелипе 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Мартинш Луиш 1 0.04
Маури Хосе 1 0.04
Зуси Грэм 0 0
Вальтер Реми 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 14 (2) 0.56
Монтеро Фреди 6 0.24
Смит Брэд 3 0.12
Ролдан Кристиан 3 0.12
Joao Paulo I 2 0.08
Медранда Джимми 2 0.08
Арреага Хавьер 2 0.08
Рольдан Александер 1 0.04
Бенезе Николя 1 0.04
Брюин Уилл 1 0.04
Роу Келин 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 5 1
Зуси Грэм 5 0
Санчес Илье 5 0
Саллой Даниэль 4 0
Линдси Джейлин 3 0
Вальтер Реми 1 1
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Пунчец Роберто 2 0
Кинда Гади 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Мартинш Луиш 1 0
Мелия Тим 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 5 0
Joao Paulo I 5 0
Арреага Хавьер 5 0
Руидиас Рауль 4 0
Толо Нуху 3 0
Лейва Дэнни 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Рольдан Александер 2 0
Фрай Стефан 1 0
Смит Брэд 1 0
Медранда Джимми 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Канзас-Сити 13.95% (6) 11.63% (5) 20.93% (9) 13.95% (6) 20.93% (9) 18.6% (8)
 Сиэтл Саундерс 5.56% (2) 13.89% (5) 8.33% (3) 19.44% (7) 27.78% (10) 25% (9)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс
Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 26 11 12 3 44 - 24 45
3. Нью-Йорк Сити Заявка 26 11 6 9 44 - 30 39
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед Заявка 26 11 4 11 45 - 38 37
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 26 10 7 9 37 - 32 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 25 8 6 11 31 - 29 30
12. Чикаго Файр Заявка 27 6 6 15 26 - 43 24
13. Цинциннати Заявка 25 4 8 13 26 - 48 20
14. Торонто Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 25 14 6 5 38 - 20 48
2. Спортинг Канзас-Сити 0:2 Заявка 26 13 7 6 43 - 28 46
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
6. Миннесота Юнайтед Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас Заявка 27 6 9 12 38 - 44 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
4. Ди Си Юнайтед Заявка 12 9 0 3 25 - 10 27
5. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
6. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити 0:2 Заявка 14 7 5 2 25 - 14 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
4. Нью-Йорк Сити Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
6. Орландо Сити Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати Заявка 14 3 3 8 17 - 35 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити 0:2 Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ролдан Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Сиэтл Саундерс
6.20
9.28
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сиэтл Саундерс онлайн




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