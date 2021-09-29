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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Хам-Кам
3:1
Конец матча

Стадион:
Санднес
0'
0:1
12' Гол
Jostein Ekeland
38' Желтая карточка
Йонссон Видар
1:1
38' Пенальти
Jonas Enkerud
2:1
52' Гол
Jonas Enkerud
53' Желтая карточка
Торбьерн Эггем
3:1
71' Гол
Emil Sildnes
87' Желтая карточка
Gullbrandur Oeregaard
90'+21
96
Ахен
Николас
4
Samuel
Rogers
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
6
Kristian
Eriksen
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
11
Morten
Bjoerlo
22
Линдквист
Расмус
23
Бейр
Телониус
9
Jonas
Enkerud
27
Sander
Loenning
3
Йонссон
Видар
2
Espen
Hammer
Berger
15
Сэтре
Стале
14
Торбьерн
Эггем
22
Таддесе
Хоренус
17
Ingvald
Halgunset
28
Gullbrandur
Oeregaard
9
Jostein
Ekeland
10
Michael
Baidoo
11
Хустад
Эрленд
Хам-Кам
3-5-2
Санднес
4-4-1-1

История личных встреч

Хам-Кам
Санднес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Enkerud 12 (4) 0.57
Kristian Eriksen 9 0.43
Emil Sildnes 6 0.29
Aleksander Melgalvis 4 0.19
Kristian Loenstad Onsrud 3 0.14
Albert Berisha 3 0.14
Ruben Alegre Guerro 3 0.14
Бейр Телониус 3 0.14
Morten Bjoerlo 2 0.1
Линдквист Расмус 2 0.1
Vetle Skjaervik 1 0.05
Niklas Rekdal 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 7 (1) 0.33
Michael Baidoo 4 0.19
Брингакер Матиас 4 0.19
Jostein Ekeland 4 0.19
Ingvald Halgunset 2 0.1
Espen Hammer Berger 2 (1) 0.1
Таддесе Хоренус 1 0.05
Christian Landu Landu 1 0.05
Эффьом Максвелл 1 0.05
Jonas Brune Aune 1 0.05
Йонссон Видар 0 0
Хаджич Аднан 0 0
Эвераас Йёрген 0 0
Торбьерн Эггем 0 0
Johannes Andres Nunez Godoy 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Bjoerlo 2 1
Aleksander Melgalvis 3 0
Kristian Eriksen 3 0
Лунд Юлиан Файе 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Ruben Alegre Guerro 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Steinar Stroemnes 1 0
Niklas Rekdal 1 0
Albert Berisha 1 0
Samuel Rogers 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 4 0
Йонссон Видар 4 0
Espen Hammer Berger 4 0
Michael Baidoo 4 0
Fredrik Mani Paalerud 2 1
Эвераас Йёрген 3 0
Хустад Эрленд 3 0
Брингакер Матиас 3 0
Chris Sleveland 3 0
Хаджич Аднан 3 0
Sander Ringberg 2 0
Jostein Ekeland 2 0
Сэтре Стале 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Markus Vassoey Nilsen 1 0
Эффьом Максвелл 1 0
Gullbrandur Oeregaard 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хам-Кам 14.58% (7) 10.42% (5) 27.08% (13) 16.67% (8) 16.67% (8) 14.58% (7)
 Санднес 11.11% (3) 18.52% (5) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Хам-Кам 3:1 Дьерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Стрёммен 0:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:0 Брюне
Осане 0:4 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Старт Ранхейм 0:4 Хам-Кам Дьерв 0:2 Хам-Кам Йёвик-Люн 0:3 Хам-Кам Брумунддал 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Олесунн Санднес 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Осане Старт 1:4 Хам-Кам Хам-Кам 3:0 Улленсакер-Киса Рёуфосс 2:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Согндаль Фредрикстад 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Стрёммен Лиллестрём 5:0 Хам-Кам
Санднес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Санднес 2:1 Стйордалс Блинк Мосс 1:7 Санднес Дьерв 1:0 Санднес Санднес 5:4 Ранхейм
Рёуфосс 1:0 Санднес Санднес 2:3 Гроруд КФУМ 1:1 Санднес Санднес 3:2 Стрёммен Окра 2:3 Санднес Бродд 0:3 Санднес Брюне 0:1 Санднес Санднес 1:2 Хам-Кам Ранхейм 4:0 Санднес Санднес 0:0 Олесунн Гроруд 1:0 Санднес Санднес 0:2 Дьерв Осане 2:2 Санднес Стйордалс Блинк 1:2 Санднес Санднес 1:1 Рёуфосс Согндаль 2:2 Санднес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 21 15 3 3 48 - 17 48
2. Олесунн 21 12 6 3 46 - 28 42
3. Дьерв 21 12 5 4 38 - 34 41
4. Фредрикстад 21 11 5 5 45 - 30 38
5. Согндаль 21 9 5 7 30 - 23 32
6. КФУМ 21 8 7 6 32 - 30 31
7. Ранхейм 21 7 6 8 38 - 39 27
8. Осане 21 8 3 10 26 - 38 27
9. Рёуфосс 21 8 3 10 37 - 35 27
10. Брюне 21 7 4 10 31 - 34 25
11. Старт 21 7 4 10 40 - 44 25
12. Санднес 21 6 5 10 27 - 36 23
13. Стйордалс Блинк 21 7 2 12 23 - 37 23
14. Улленсакер-Киса 21 6 4 11 24 - 36 22
15. Гроруд 21 5 3 13 29 - 45 18
16. Стрёммен 21 2 11 8 18 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 11 8 1 2 27 - 12 25
2. Олесунн 10 7 3 0 27 - 12 24
3. Фредрикстад 10 7 2 1 24 - 10 23
4. Дьерв 11 6 4 1 19 - 14 22
5. КФУМ 10 6 2 2 18 - 11 20
6. Согндаль 11 5 4 2 17 - 12 19
7. Брюне 11 5 3 3 20 - 14 18
8. Ранхейм 11 5 3 3 22 - 19 18
9. Рёуфосс 11 6 0 5 23 - 17 18
10. Стйордалс Блинк 10 5 2 3 13 - 8 17
11. Осане 11 5 1 5 16 - 22 16
12. Санднес 10 4 2 4 17 - 18 14
13. Стрёммен 11 2 6 3 9 - 11 12
14. Улленсакер-Киса 10 3 2 5 11 - 13 11
15. Гроруд 10 3 1 6 13 - 19 10
16. Старт 10 2 2 6 18 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 10 7 2 1 21 - 5 23
2. Дьерв 10 6 1 3 19 - 20 19
3. Олесунн 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Старт 11 5 2 4 22 - 18 17
5. Фредрикстад 11 4 3 4 21 - 20 15
6. Согндаль 10 4 1 5 13 - 11 13
7. КФУМ 11 2 5 4 14 - 19 11
8. Осане 10 3 2 5 10 - 16 11
9. Улленсакер-Киса 11 3 2 6 13 - 23 11
10. Ранхейм 10 2 3 5 16 - 20 9
11. Рёуфосс 10 2 3 5 14 - 18 9
12. Санднес 11 2 3 6 10 - 18 9
13. Гроруд 11 2 2 7 16 - 26 8
14. Брюне 10 2 1 7 11 - 20 7
15. Стйордалс Блинк 11 2 0 9 10 - 29 6
16. Стрёммен 10 0 5 5 9 - 15 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гроруд Oscar Aga 17 5 3
2. Олесунн Хеуген Сигурд 14 3 3
3. Хам-Кам Jonas Enkerud 12 4 9
4. Фредрикстад Nicolay Solberg 11 0 4
5. Ранхейм Мелькерсен Элиас Хофф 11 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Осане Martin Ueland 5 1
2. Рёуфосс Nicolai Fremstad 6 0
3. Улленсакер-Киса Henning Toensberg Andresen 6 0
4. Улленсакер-Киса Сундли Мортен 4 1
5. Олесунн Кастро Никлас 4 1
Весь список
Где смотреть матч Хам-Кам 3:1 Санднес онлайн




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