Норвегия: Первый дивизион 2021
0:1
12' ГолJostein Ekeland
38' Желтая карточкаЙонссон Видар
1:1
38' ПенальтиJonas Enkerud
2:1
52' ГолJonas Enkerud
53' Желтая карточкаТорбьерн Эггем
3:1
71' ГолEmil Sildnes
87' Желтая карточкаGullbrandur Oeregaard
96
Ахен
Николас
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Davod Arzani
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
12'
38'
38'
1:1
52'
2:1
53'
71'
3:1
История личных встреч
Хам-Кам
Санднес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Enkerud
|12 (4)
|0.57
|Kristian Eriksen
|9
|0.43
|Emil Sildnes
|6
|0.29
|Aleksander Melgalvis
|4
|0.19
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0.14
|Albert Berisha
|3
|0.14
|Ruben Alegre Guerro
|3
|0.14
|Бейр Телониус
|3
|0.14
|Morten Bjoerlo
|2
|0.1
|Линдквист Расмус
|2
|0.1
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Niklas Rekdal
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|7 (1)
|0.33
|Michael Baidoo
|4
|0.19
|Брингакер Матиас
|4
|0.19
|Jostein Ekeland
|4
|0.19
|Ingvald Halgunset
|2
|0.1
|Espen Hammer Berger
|2 (1)
|0.1
|Таддесе Хоренус
|1
|0.05
|Christian Landu Landu
|1
|0.05
|Эффьом Максвелл
|1
|0.05
|Jonas Brune Aune
|1
|0.05
|Йонссон Видар
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
|Эвераас Йёрген
|0
|0
|Торбьерн Эггем
|0
|0
|Johannes Andres Nunez Godoy
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Morten Bjoerlo
|2
|1
|Aleksander Melgalvis
|3
|0
|Kristian Eriksen
|3
|0
|Лунд Юлиан Файе
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Ruben Alegre Guerro
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Steinar Stroemnes
|1
|0
|Niklas Rekdal
|1
|0
|Albert Berisha
|1
|0
|Samuel Rogers
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|4
|0
|Йонссон Видар
|4
|0
|Espen Hammer Berger
|4
|0
|Michael Baidoo
|4
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|1
|Эвераас Йёрген
|3
|0
|Хустад Эрленд
|3
|0
|Брингакер Матиас
|3
|0
|Chris Sleveland
|3
|0
|Хаджич Аднан
|3
|0
|Sander Ringberg
|2
|0
|Jostein Ekeland
|2
|0
|Сэтре Стале
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Markus Vassoey Nilsen
|1
|0
|Эффьом Максвелл
|1
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хам-Кам
|14.58% (7)
|10.42% (5)
|27.08% (13)
|16.67% (8)
|16.67% (8)
|14.58% (7)
|Санднес
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +14 =1 -5Хам-Кам 3:1 Дьерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Стрёммен 0:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:0 Брюне
Осане 0:4 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Старт Ранхейм 0:4 Хам-Кам Дьерв 0:2 Хам-Кам Йёвик-Люн 0:3 Хам-Кам Брумунддал 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Олесунн Санднес 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Осане Старт 1:4 Хам-Кам Хам-Кам 3:0 Улленсакер-Киса Рёуфосс 2:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Согндаль Фредрикстад 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Стрёммен Лиллестрём 5:0 Хам-Кам
Санднес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Санднес 2:1 Стйордалс Блинк Мосс 1:7 Санднес Дьерв 1:0 Санднес Санднес 5:4 Ранхейм
Рёуфосс 1:0 Санднес Санднес 2:3 Гроруд КФУМ 1:1 Санднес Санднес 3:2 Стрёммен Окра 2:3 Санднес Бродд 0:3 Санднес Брюне 0:1 Санднес Санднес 1:2 Хам-Кам Ранхейм 4:0 Санднес Санднес 0:0 Олесунн Гроруд 1:0 Санднес Санднес 0:2 Дьерв Осане 2:2 Санднес Стйордалс Блинк 1:2 Санднес Санднес 1:1 Рёуфосс Согндаль 2:2 Санднес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|21
|15
|3
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Олесунн
|21
|12
|6
|3
|46 - 28
|42
|3.
|Дьерв
|21
|12
|5
|4
|38 - 34
|41
|4.
|Фредрикстад
|21
|11
|5
|5
|45 - 30
|38
|5.
|Согндаль
|21
|9
|5
|7
|30 - 23
|32
|6.
|КФУМ
|21
|8
|7
|6
|32 - 30
|31
|7.
|Ранхейм
|21
|7
|6
|8
|38 - 39
|27
|8.
|Осане
|21
|8
|3
|10
|26 - 38
|27
|9.
|Рёуфосс
|21
|8
|3
|10
|37 - 35
|27
|10.
|Брюне
|21
|7
|4
|10
|31 - 34
|25
|11.
|Старт
|21
|7
|4
|10
|40 - 44
|25
|12.
|Санднес
|21
|6
|5
|10
|27 - 36
|23
|13.
|Стйордалс Блинк
|21
|7
|2
|12
|23 - 37
|23
|14.
|Улленсакер-Киса
|21
|6
|4
|11
|24 - 36
|22
|15.
|Гроруд
|21
|5
|3
|13
|29 - 45
|18
|16.
|Стрёммен
|21
|2
|11
|8
|18 - 26
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|11
|8
|1
|2
|27 - 12
|25
|2.
|Олесунн
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|3.
|Фредрикстад
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|4.
|Дьерв
|11
|6
|4
|1
|19 - 14
|22
|5.
|КФУМ
|10
|6
|2
|2
|18 - 11
|20
|6.
|Согндаль
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|7.
|Брюне
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|8.
|Ранхейм
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|9.
|Рёуфосс
|11
|6
|0
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Стйордалс Блинк
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|11.
|Осане
|11
|5
|1
|5
|16 - 22
|16
|12.
|Санднес
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|13.
|Стрёммен
|11
|2
|6
|3
|9 - 11
|12
|14.
|Улленсакер-Киса
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|15.
|Гроруд
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Старт
|10
|2
|2
|6
|18 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|10
|7
|2
|1
|21 - 5
|23
|2.
|Дьерв
|10
|6
|1
|3
|19 - 20
|19
|3.
|Олесунн
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Старт
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|5.
|Фредрикстад
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|6.
|Согндаль
|10
|4
|1
|5
|13 - 11
|13
|7.
|КФУМ
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|8.
|Осане
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|9.
|Улленсакер-Киса
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|10.
|Ранхейм
|10
|2
|3
|5
|16 - 20
|9
|11.
|Рёуфосс
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|12.
|Санднес
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|13.
|Гроруд
|11
|2
|2
|7
|16 - 26
|8
|14.
|Брюне
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
|16.
|Стрёммен
|10
|0
|5
|5
|9 - 15
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гроруд
|Oscar Aga
|17
|5
|3
|2.
|Олесунн
|Хеуген Сигурд
|14
|3
|3
|3.
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|12
|4
|9
|4.
|Фредрикстад
|Nicolay Solberg
|11
|0
|4
|5.
|Ранхейм
|Мелькерсен Элиас Хофф
|11
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Осане
|Martin Ueland
|5
|1
|2.
|Рёуфосс
|Nicolai Fremstad
|6
|0
|3.
|Улленсакер-Киса
|Henning Toensberg Andresen
|6
|0
|4.
|Улленсакер-Киса
|Сундли Мортен
|4
|1
|5.
|Олесунн
|Кастро Никлас
|4
|1